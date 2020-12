Mức hưởng lương hưu thay đổi từ năm 2021

Theo đó, từ năm sau, trong điều kiện bình thường tuổi được hưởng lương hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ là 55 tuổi 4 tháng. Mỗi năm sau đó tăng thêm 3 tháng với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; thêm 4 tháng với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo quy định hiện nay, lao động được hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi và nữ 55 tuổi đóng đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên.

Từ năm 2021, số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu của lao động nam sẽ được điều chỉnh theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% bình quân tiền lương đóng BHXH tương ứng với số năm đóng. Thêm một năm đóng, mức hưởng tăng 2%. Ngược lại nghỉ hưu sớm trước tuổi một năm, người lao động bị trừ 2% mức hưởng.

Với lao động nam, mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 19 năm, tăng một năm so với người nghỉ hưu từ đầu năm 2020.

Từ 1/1/2022, lao động nam phải tham gia đủ 20 năm BHXH mới được hưởng mức trên; muốn hưởng lương hưu tối đa 75% thì phải đóng BHXH đủ 35 năm.

Đối với lao động nữ, vẫn giữ nguyên mức hưởng lương hưu là 45% với điều kiện là người có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên và muốn hưởng tối đa 75% phải đóng đủ 30 năm BHXH.

Cũng từ năm 2021, các trường hợp được về hưu trước tuổi, hưởng nguyên lương sẽ không bị trừ tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi là: Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%, hoặc có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên…

Đối với cán bộ, công chức, viên chức bị tinh giản biên chế sẽ được hưởng các chế độ tùy từng trường hợp. Theo đó, nam đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi, nữ đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi, đóng BHXH từ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên: Sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH…