Mức phạt cao nhất lỗi đậu xe trên vỉa hè

Việc đậu xe trên vỉa hè không chỉ gây cản trở sự lưu thông của người đi bộ mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Vỉa hè vốn dĩ dành cho người đi bộ, người lao động nặng nhọc, những người khuyết tật cần tiếp cận các công trình công cộng một cách thuận tiện và an toàn. Tuy nhiên, do thiếu ý thức hoặc do không còn chỗ đậu xe, nhiều tài xế vẫn chọn vỉa hè làm nơi dừng chân tạm thời.

Trong nỗ lực duy trì trật tự đô thị và bảo đảm an toàn giao thông, nhiều địa phương xử lý rất nghiêm liên quan đến hành vi đậu xe trên vỉa hè. Theo đó, mức phạt cho hành vi này cũng không hề nhỏ, tùy thuộc vào mức độ vi phạm và nơi vi phạm.

Mức phạt cao nhất đối với hành vi đỗ, để xe ở hè phố trái quy định là 600.000 đồng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Tại khoản 2 của Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP nêu rõ, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi, trong đó có: "Đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”...

Như vậy, hành vi đậu đỗ xe ở hè phố trái quy định mức phạt cao nhất là 600.000 đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt nặng là cách chính quyền áp dụng nhằm răn đe và giảm bớt tình trạng vi phạm. Mặc dù mức phạt có thể gây ảnh hưởng đến tài chính cá nhân của người vi phạm, nhưng điều này là cần thiết để duy trì trật tự đô thị. Hơn nữa, việc áp dụng mức phạt lớn cũng là một cách để thúc đẩy ý thức tự giác của người dân trong việc tôn trọng các quy định giao thông.

Thay vì đậu xe trên vỉa hè, người lái xe nên tìm kiếm các bãi đỗ xe công cộng hoặc các khu vực được phép đỗ xe. Việc sử dụng các ứng dụng tìm kiếm bãi đỗ xe cũng là một giải pháp hữu ích giúp tìm được vị trí đậu xe phù hợp mà không vi phạm quy định của pháp luật.

Đỗ xe trên vỉa hè không chỉ gây bất tiện và mất an toàn cho cộng đồng mà còn có thể dẫn đến mức phạt nặng dành cho người vi phạm. Để tránh vi phạm và sống có trách nhiệm với cộng đồng, mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giao thông.