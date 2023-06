Mục sở thị căn hộ tại Phú Đông Sky Garden trước ngày bàn giao

Là dự án có vị trí gần TP.HCM hàng đầu trong loạt dự án đang triển khai tại Bình Dương, Phú Đông Sky Garden tọa lạc tại mặt tiền đường An Bình, liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng và cách quận 1 chỉ 12km. Dự án hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện vượt tiến độ và sở hữu chất lượng bàn giao cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về không gian sống của giới trẻ hiện đại.

Chủ đầu tư "thí nghiệm" nội thất trước khi bàn giao cho người trẻ

Được xác định là phiên bản cao cấp trong chuỗi dự án đã được Phú Đông phát triển, căn hộ Phú Đông Sky Garden sở hữu vật liệu bàn giao ấn tượng, tạo nên ưu thế nổi trội so với các sản phẩm khác trong khu vực.

Căn hộ sở hữu nội thất từ các thương hiệu được sử dụng trong các khách sạn 5 sao như Kohler, Hafele. Đồng thời, toàn bộ căn hộ đều được kết nối hệ thống smarthome đảm bảo tiêu chí về một không gian thông minh - an toàn - hiện đại đúng "gu" giới trẻ.

Được biết, để đưa ra được danh sách vật liệu bàn giao cao cấp, tạo nên không gian sống hoàn hảo cho cư dân, Phú Đông Group đã "thí nghiệm" nội thất trên 3 căn hộ mẫu trước khi chọn lựa cho căn hộ thật. Sau ngày khai trương, Phú Đông Group sẽ tổ chức các chuyến tham quan thực tế định kỳ hàng tuần cho khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Giám đốc kinh doanh Phú Đông Group chia sẻ: "Chúng tôi đã làm việc với rất nhiều đối tác và chọn từ nhiều mẫu mã, chất liệu đến màu sắc khác nhau để đưa vào căn hộ thực tế. Với việc chọn lọc kỹ lưỡng dựa trên yếu tố công năng, độ bền, thẩm mỹ và kinh nghiệm nhiều năm xây nhà cho khách hàng trẻ, chúng tôi tin chắc rằng căn hộ khách hàng đang sở hữu chính là phiên bản tốt, tối ưu bậc nhất".

Không gian sống lý tưởng để "nghỉ dưỡng 4 mùa"

Bên cạnh nội thất bàn giao, thiết kế tinh tế chính là yếu tố đã giúp dự án Phú Đông Sky Garden "chinh phục" khách tham quan tại sự kiện Khai trương căn hộ Thật.

Đón khách vào thời điểm nhiệt độ tăng cao, căn hộ Phú Đông Sky Garden vẫn đảm bảo độ thông thoáng và lộng gió. Đặc biệt, nhờ hệ giếng trời được bố trí khoa học giúp 100% căn hộ tại đây đều là căn góc, có sân phơi riêng cùng ban công rộng, đủ không gian để tạo nên những khu vườn nhỏ.

Lấy cảm hứng từ những khu vườn trên không xanh mát, Phú Đông Sky Garden tạo ra những căn hộ được "thở" với nhiều mặt thoáng, tận dụng triệt để gió và ánh sáng tự nhiên tất cả các phòng trong căn hộ đều có cửa sổ đón gió, tạo nên cảm giác thư thái, dễ chịu vào mọi thời điểm trong ngày.

Cùng với căn hộ hai mặt thoáng, Phú Đông Sky Garden mang đến không gian sống chuẩn "wellness", đáp ứng nhu cầu nhu cầu được chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến tinh thần và cân bằng cảm xúc của cộng đồng cư dân hiện đại.

Dự án sở hữu hệ tiện ích đa tầng độc đáo với hơn 30 tiện ích trải dài từ mặt đất đến tầng cao nhất với khu thương mại, trường mầm non chuẩn quốc tế, phòng tập gym, vườn trên không, BBQ garden...

Trong đó, hồ bơi nước ấm vô cực đã góp phần tạo nên một "ốc đảo xanh" thư thái giữa lòng phố thị. Một không gian được "thiết kế riêng" để cư dân tận hưởng và tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc.

Là chủ đầu tư tiên phong tại TP Dĩ An trang bị hồ bơi nước ấm cho các dự án của mình, Phú Đông Group hiểu rằng, tiện ích đặc biệt và hiện đại này không chỉ góp phần làm gia tăng giá trị của sản phẩm, mà còn trở thành niềm tự hào của cư dân khi nhắc về tổ ấm của mình.

Một trong số ít sản phẩm tại Dĩ An được bàn giao trong năm 2024

Riêng tại khu vực TP Dĩ An, Phú Đông Sky Garden là một trong số ít sản phẩm được bàn giao vào năm 2024 nhờ tiến độ thi công đảm bảo. Nhờ ứng dụng giải cốp pha nhôm hiện đại, tăng thẩm mỹ, chất lượng và đặc biệt là thời gian triển khai, dự án đã cất nóc vượt tiến độ 6 tháng. Hiện tại, Phú Đông Group cho biết đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng vào năm 2024.

Để đảm bảo được tiến độ vượt trội này, Phú Đông Group sở hữu lợi thế đặc biệt từ nền tảng hệ thống các công ty xây dựng có hơn 40 năm kinh nghiệm trong hệ thống. Từ đó, chủ đầu tư chủ động kiểm soát được tiến độ, quy trình để xây dựng nên những công trình có chất lượng vượt trội hơn so với tầm giá.

Hơn thập kỷ song hành cùng người trẻ dựng xây tổ ấm, Phú Đông Group thấu hiểu được khát vọng an cư và những trăn trở của đối tượng khách hàng này, từ đó, mang đến loạt chính sách thanh toán linh hoạt đáp ứng nhu cầu tài chính khác nhau.

Để chào mừng sự kiện khai trương căn hộ Thật, Phú Đông Group mang đến loạt chính sách hấp dẫn như chiết khấu lên đến 9%, thanh toán 10% để ký hợp đồng mua bán. Đồng thời, áp dụng các phương thức hỗ trợ lãi vay hay lãi suất cố định trong 24 tháng là một trong những giải pháp để khách hàng không bị áp lực tài chính trước và sau khi nhận nhà.

Thông tin dự án: Khu căn hộ Phú Đông An Bình, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.