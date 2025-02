Mục tiêu đưa hệ thống KRX vào vận hành trong năm 2025

Mục tiêu vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới tại HOSE năm 2025

Ngày 5/2/2025, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã diễn ra buổi Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân.

Tham dự buổi Lễ, có sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); cùng các Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đại diện thành viên thị trường, công ty chứng khoán tiêu biểu, doanh nghiệp niêm yết và các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Việt Hà – Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024, mặc dù tình hình kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố chưa ổn định, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế Việt Nam đã vượt mức kế hoạch.

Nhờ đó, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2024 tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt và tăng trưởng. Kết thúc phiên giao dịch cuối năm 2024, chỉ số VN-Index đạt 1.266,78 điểm, tăng 12,11% so với năm 2023, đứng thứ ba trong khu vực sau thị trường Singapore và Malaysia. Thanh khoản thị trường cổ phiếu Việt Nam đạt 18.685 tỷ đồng/ngày, tăng 22,4% so với năm 2023, xếp ở vị trí thứ 3 trong khu vực sau thị trường Thái Lan và Singapore. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE đạt khoảng 5,21 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cuối năm trước.

Năm 2025 là cột mốc đánh dấu 25 năm hoạt động của HOSE và thị trường chứng khoán Việt Nam. Đứng trước vân hội mới của TTCK Việt Nam, HOSE tiếp tục kế thừa, và phát huy kết quả đã đạt được, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, trong đó có mục tiêu đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào vận hành , nhằm có thêm các sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường, sẵn sàng cho việc nâng hạng TTCK.

Tập trung triển khai 5 giải pháp trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của UBCKNN, các Sở Giao dịch chứng khoán, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, thành viên thị trường và công chúng đầu tư đã chung sức, đồng lòng cùng với cơ quan quản lý góp phần giúp TTCK hoạt động an toàn, ổn định, minh bạch, hiệu quả trong năm 2024.

Nhận định về năm mới, Thứ trưởng khẳng định, năm 2025 là một năm với nhiều những dấu mốc quan trọng của đất nước, là năm bản lề kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Với những thay đổi và quyết sách quan trọng của Đảng, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ cũng đang xây dựng và triển khai các giải pháp để phấn đấu đưa các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 ở mức cao hơn kế hoạch đề ra, tạo tiền để cho mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong giai đoạn 2026 – 2030.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, Thứ trưởng chỉ đạo ngành Chứng khoán cần nỗ lực hơn nữa, tập trung triển khai các giải pháp mạnh mẽ để thị trường tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, khẳng định và phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung dài hạn quan trọng và chủ yếu của nền kinh tế, cụ thể:

Thứ nhất , chủ động hoàn thiện khung pháp lý, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán sửa đổi; triển khai các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, thực hiện cải cách các thủ tục hành chính tạo điều kiện tối đa theo quy định pháp luật cho các tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch, huy động vốn, hoạt động của các định chế tài chính trung gian và nhà đầu tư.

Thứ hai , đảm bảo TTCK vận hành ổn định, an toàn, liên tục, thông suốt, sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để triển khai các sản phẩm dịch vụ mới, tăng chất lượng thị trường.

Thứ ba , đáp ứng các điều kiện và tiêu chí để TTCK Việt Nam được nâng hạng lên trường mới nổi trong năm 2025, tạo bước tiến mới cho TTCK, mang lại lợi ích cho các bên tham gia thị trường, gia tăng dòng vốn ngoại vào TTCK Việt Nam.

Thứ tư , đẩy mạnh tính tuân thủ pháp luật, tiếp tục tăng cường công tác giám sát và giữ vững trật tự, kỷ cương, kỷ luật thị trường; xử lý nghiêm các sai phạm, trục lợi thao túng, đảm bảo TTCK hoạt động ngày càng minh bạch và lành mạnh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên thị trường.

Thứ năm , tăng cường tìm kiếm, thúc đẩy các doanh nghiệp có chất lượng và tiềm năng lên niêm yết theo đúng quy định, mở rộng thị trường, tạo hàng hóa chất lượng cao trên TTCK.

Cũng tại lễ đánh cồng, thay mặt ngành Chứng khoán, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính đã quan tâm động viên, chỉ đạo sát sao; đồng thời cam kết nỗ lực, quyết tâm cao nhất để triển khai hiệu quả các giải pháp, kế hoạch hành động đã đề ra, thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu đặt ra, đảm bảo TTCK vận hành thông suốt, hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp niêm yết chân chính huy động tốt trên TTCK, sớm hoàn thành mục tiêu nâng hạng TTCK.