"Năm 2025 đánh dấu 20+1 năm Coteccons hiện diện tại Việt Nam, đồng thời cũng là một cột mốc mới trong hành trình phát triển của công ty. Đây là dịp chúng tôi trình bày kết quả kinh doanh năm tài chính 2025, kế hoạch cho năm tài chính 2026, đồng thời chia sẻ các chiến lược sắp tới, đặc biệt là về phát triển nguồn nhân lực, với hy vọng nhận được những phản hồi quý báu từ cổ đông và các đối tác", ông Bolat mở đầu bài phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Khi Coteccons bước sang tuổi 20+1, mục tiêu của công ty là xây dựng hệ lãnh đạo kế cận vững mạnh và giảm sự phụ thuộc vào sự xuất hiện trực tiếp của ban lãnh đạo hiện tại. "Tôi tin rằng đến năm 2030, hệ thống lãnh đạo kế cận sẽ phát triển vững chắc, và vai trò cá nhân của tôi sẽ ít xuất hiện hơn trong công tác vận hành thường nhật", ông Bolat nhấn mạnh.

Ông Bolat Duisenov – Chủ tịch HĐQT Coteccons

Trong 20 năm tới (2040), tầm nhìn của Coteccons được mô tả qua bốn khái niệm:

Thứ nhất, Coteccons sẽ phát triển bền vững xoay quanh từ khóa BALANCE. Nhìn về 20 năm tới, đến năm 2040, Coteccons sẽ trở thành một doanh nghiệp kết hợp hài hòa hai yếu tố vốn dĩ đối lập nhưng bổ sung cho nhau: Cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, giữa tăng trưởng và bền vững, giữa thế hệ hôm nay và thế hệ kế thừa.

Hai mươi năm qua, Coteccons đã xây dựng nền tảng vững chắc dựa trên kỷ luật, sự chính xác, chuyên nghiệp và năng lực kỹ thuật. Doanh nghiệp trở thành một thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành xây dựng, nhưng hình ảnh đó đôi khi còn khô cứng và kỹ thuật. "Trong tương lai, chúng tôi hướng tới sự cân bằng, nơi kỹ thuật và cấu trúc logic đi cùng với sáng tạo, cảm xúc và đam mê. Giống như bán cầu não trái và não phải, chúng tôi muốn Coteccons vừa là một công ty vận hành bài bản, hiệu quả, vừa là nơi nuôi dưỡng sáng tạo, đào tạo, giáo dục và văn hóa…"

Theo ông Bolat, tư duy logic, kỹ thuật sẽ thể hiện qua B2B, còn khi chạm đến khách hàng cuối cùng, B2C sẽ là nơi tạo ra giá trị cảm xúc, xây dựng thương hiệu và trải nghiệm có ý nghĩa. Coteccons muốn được trân trọng vì năng lực, đồng thời được ghi nhận về những giá trị nhân văn và cảm xúc vượt ra ngoài bê tông, sắt thép.

Thứ hai, xây dựng phân khúc thị trường chiến lược. Coteccons sẽ tập trung vào những phân khúc mà công ty có thể dẫn đầu, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi quốc tế.

Coteccons sẽ lựa chọn các mảng thế mạnh khi mở rộng ra quốc tế, tập trung vào các ngách có nhu cầu cao, như: Hạ tầng cho ngành bán dẫn, trung tâm dữ liệu, sân vận động, sân bay,…

Chiến lược này giống như thi Olympic quốc tế: không thể đạt huy chương vàng ở tất cả các môn, nhưng tập trung vào những thế mạnh để đạt kết quả tốt nhất.

Thứ ba, hướng đến sự bền vững và đa dạng. Coteccons hướng tới tính đa dạng và khả năng chống chịu trước biến động vĩ mô và vi mô, bao gồm: Biến động chính trị, thương mại quốc tế, đại dịch. Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đa dạng nguồn doanh thu, thị trường và phân khúc khách hàng. Sự đa dạng này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng ứng phó với mọi tình huống.

Thứ tư, Coteccons muốn trở thành doanh nghiệp xây dựng đầu tiên lấy con người làm trung tâm.

Đó là tôn chỉ xuyên suốt mà Coteccons theo đuổi trong hành trình phát triển. Tinh thần Đồng chí hướng kết nối hơn 3.000 kỹ sư, 30.000 lao động thầu phụ và hàng nghìn nhà cung cấp – tất cả cùng chung mục tiêu xây dựng những công trình không chỉ về bê tông, sắt thép, mà còn bằng ý nghĩa, sự an toàn và giá trị sống cho con người.

Coteccons kiên định theo đuổi lý tưởng này trong nhiều năm tới, để mỗi người trong đội ngũ đều hào hứng với công việc và cảm thấy hạnh phúc trong hành trình xây dựng.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, ông Trần Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc, Khối Thương mại thông báo năm 2025 tiếp tục là năm tăng trưởng kép của Coteccons với mức tăng trưởng 22%, duy trì trong suốt giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, doanh thu đạt 24.885 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 456 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 815 tỷ đồng, biên lợi nhuận 3,28%, backlog chuyển tiếp đạt 35.353 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, Khối Thương mại

Mảng hạ tầng và đầu tư công đạt mùa gặt đầu tiên với 4 dự án đang triển khai: Đại dự án APEC Phú Quốc, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ cho APEC 2027; Các hạng mục tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Các hạng mục tại Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

Ông Hải bày tỏ Coteccons xem mảng đầu tư công như "trách nhiệm với đất nước". Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện các công trình, Coteccons trong thời gian tới sẽ tiếp tục tham gia các hạng mục đầu tư công có vai trò thay đổi diện mạo của quốc gia như Metro, đường cao tốc, cầu…

Với các dự án nước ngoài, Coteccons vừa hoàn thiện và bàn giao dự án VinFast tại Ấn Độ và sắp triển khai 3 dự án tại Đài Loan. Đây được xem là sự vẫy gọi của thị trường quốc tế đối với những kế hoạch Coteccons đã dần triển khai trong 2-3 năm gần đây.

"Coteccons tiếp tục mở rộng dấu ấn quốc tế tại Ấn Độ, Đài Loan và nhiều thị trường tiềm năng khác – hiện thực hóa khát vọng đưa "DNA xây dựng Việt Nam" vươn tầm thế giới", ông Hải cho biết.

Ông Hải nhận định bối cảnh thị trường xây dựng tồn đọng nhiều thách thức nhưng vẫn đầy cơ hội khi dự báo dòng vốn FDI năm 2025 tăng 8%-10% so với cùng kỳ năm trước, 7% GDP được đầu tư cho cơ sở hạ tầng, 36 tỷ USD được phân bổ cho đầu tư công.

Năm 2026, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng với lợi nhuận gộp 1.291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng, hợp đồng ký mới 31.000 tỷ đồng và đạt tỷ lệ khách hàng tái ký 76%.

Con số 30.000 tỷ đồng là mục tiêu đầy thách thức nhưng ông Hải cho biết Coteccons đã có kế hoạch để hiện thực hóa trong năm 2026. Ông Hải nhấn mạnh vai trò của chuỗi cung ứng, là "vũ khí" tạo nên sự khác biệt của Coteccons.

"Trách nhiệm Coteccons mang lại không chỉ dừng lại tại các công trình mà còn là giá trị phụng sự trong từng mắt xích hệ thống mà Coteccons có vai trò là tổng thầu", ông Hải cho biết.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, Khối Vận hành bày tỏ niềm tự hào khi năm 2025, Coteccons được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 với hai giải thưởng danh giá: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (The Best Companies to Work for in Asia) và "Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất" (The Most Caring Company).

Bà cho biết đây là các giải thưởng quan trọng vì với Coteccons "Con người là tài sản lớn nhất, là DNA của Coteccons", đúng theo định hướng xây dựng một công ty nhân văn (Human-Hearted Company), nơi văn hóa lấy con người làm trọng tâm.

Bà Trang cho biết Coteccons không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các "công trình vật lý" mà còn xây môi trường nơi tài năng được nuôi dưỡng và tỏa sáng.

Để thực hiện được mong muốn này, Coteccons đã đưa vào hoạt động mô hình Ủy ban Quản trị cấp cao (ExCom) mới với 7 thành viên chủ chốt. Trong đó, mỗi thành viên có vai trò và "biên giới" chuyên môn riêng nhằm đảm bảo phân quyền và phối hợp hiệu quả.

Bà Trang nhấn mạnh tư duy chủ đạo trong quản lý và phát triển nhân tài của Coteccons là tìm ra những người đồng chí hướng và trao quyền cho họ. Quá trình vận hành vẫn phải đảm bảo kết hợp hài hoà giữa dân chủ và kỉ luật.

"Và tư duy của ExCom hướng đến không phải là củng cố quyền lực mà cùng tạo ra những "người thành công" để trao quyền. Trong đó, tin tưởng cũng phải đi đôi với minh bạch để toàn thể cùng phát triển", bà Trang chia sẻ. "Chúng ta định hình những tòa nhà tuyệt vời và trong quá trình dốc hết tâm huyết đó, chúng ta định hình chúng ta", bà Trang chia sẻ quan điểm cá nhân nhưng cũng là định hướng của Coteccons trở thành 'human-oriented construction company' (Doanh nghiệp xây dựng hướng đến con người).

Dữ liệu mới nhất cho biết, sau quý đầu tiên của năm tài chính 2026, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) đã ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng: lợi nhuận sau thuế đạt 294 tỷ đồng, tăng 216,7% so với cùng kỳ; tỷ suất lợi nhuận thuần đạt 3,95%, và là mức cao nhất trong 5 năm.

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.452 tỷ đồng, tăng 56,6%, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường xây dựng và hiệu quả trong quản trị chi phí của Coteccons. Biên lợi nhuận gộp đạt 4,32%, cho thấy khả năng kiểm soát tốt chi phí đầu vào dù ngành vẫn đối mặt với áp lực giá vật liệu và nhân công.

Kết thúc quý I năm tài chính 2026, backlog của Coteccons đạt 51.600 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử – đảm bảo nguồn công việc dồi dào cho những năm tiếp theo.

Danh mục dự án trải dài từ các dự án dân dụng, công nghiệp đến các công trình hạ tầng tầm quốc gia như Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Phú Quốc, Nhà để xe và nhà ga hàng hoá Sân bay quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Trung tâm Hội nghị APEC.

Đặc biệt, 95,3% giá trị hợp đồng mới đến từ các chủ đầu tư truyền thống, khẳng định uy tín và năng lực tổng thầu hàng đầu của Coteccons.

Theo ban lãnh đạo, Coteccons sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với ba động lực tăng trưởng chính:

- Backlog kỷ lục và tỷ lệ repeat sales cao, đảm bảo dòng doanh thu ổn định.

- Tái cấu trúc hoàn tất, quản trị chi phí và hiệu quả vận hành được nâng cấp toàn diện.

- Định hướng dài hạn mở rộng sang hạ tầng – đầu tư công, global và đầu tư, nâng tầm mô hình kinh doanh.

Theo đó, từ nền tảng tăng trưởng bền vững, Coteccons tuyên bố sẽ tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong của ngành xây dựng Việt Nam — không chỉ ở quy mô, mà ở chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và cam kết đồng hành cùng cổ đông dài hạn.

Tại sự kiện, ban lãnh đạo Coteccons cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi đáng chú ý từ cổ đông và truyền thông.

Tình hình kinh doanh của Unicons năm 2025 thế nào?

Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Tổng Giám đốc: "Coteccons hoạt động thông qua các BUs, một số đơn vị hoạt động mạnh mẽ, trong khi một số khác đối mặt với thách thức. Cấu trúc này mang lại cho chúng tôi sự cân bằng và khả năng chống chịu. Kết quả kinh doanh 2025 của Unicons chưa đạt như kỳ vọng. Ở năm 2026, chúng tôi đã soát xét để định hướng duy trì những điểm tốt và cải thiện, tái cấu các điểm hạn chế. Unicons đã tái cấu trúc bộ máy, trong đó tôi đóng vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên của Unicons. Chúng tôi đã và đang "thắp lửa" để cùng hướng tới những mục tiêu lớn và đưa Unicons trở lại đường đua như câu tôi hay dùng là 'Make Unicons great again'".

Theo chiến lược "Go global" của Coteccons, công ty đã thâm nhập vào các thị trường quốc tế thông qua liên doanh và/hoặc M&A như thế nào kể từ năm ngoái? Hiện công ty đang tập trung vào những thị trường cụ thể nào? Những bước đi mới nhất là gì?

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT: "Về mặt chiến lược, Coteccons chú trọng các thị trường Trung Đông, Đài Loan. Chúng tôi cũng sẽ không bỏ lỡ các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Kazakhstan. Cũng cần nhấn mạnh, khi thăm dò thị trường Trung Đông hay Đài Loan, chúng tôi luôn tuân thủ quy định tại nước sở tại và các quy trình có thể lên đến 15-18 tháng cho mỗi giấy phép. Do đó, trong vai trò tổng thầu, đường ra thế giới của Coteccons không có lối tắt – Coteccons chọn đi bộ thay vì bay vội. Chúng tôi không cần chạy và chỉ cần đi đúng hướng".

Với mô hình ExCom – từ một CEO nay thành bảy CEO, vậy lương CEO là chia 7 hay nhân 7?

Ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng Giám đốc: "Mục tiêu chiến lược của Coteccons là dài hạn với đang dạng hóa khách hàng, thị trường, sản phẩm. Với mô hình hoạt động trao quyền (Empowerment) để tất cả người phụ trách công việc phát huy chuyên môn của mình và chúng tôi gọi đó là mô hình ExCom. Mô hình đã được áp dụng trong 1 năm qua và hiệu quả thực tế đã được thể hiện qua các con số được báo cáo.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc, Khối Thương mại: "So với động cơ 1 máy thì động cơ 7 máy sẽ mạnh mẽ hơn, chạy nhanh hơn. Trường hợp có một động cơ yếu, việc còn lại 6 động cơ sẽ thuận lợi cho việc hỗ trợ cũng khi giữ được tính phát triển bền vững, để dịch vụ của chúng ta đến với khách hàng được nhanh và hiệu quả nhất".

Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Tổng Giám đốc: "7 người không phải để chia việc mà là để tăng tốc".

Backlog hiện tại của Coteccons đang ở mức cao nhất trong nhiều năm, liệu rằng mục tiêu doanh thu năm nay có quá dễ dàng không?

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc, Khối Thương mại: "Lượng backlog lớn chắc chắn là niềm vui lớn, góp phần sự ổn định hoạt động của công ty trong vài năm tới nhưng với chúng tôi, đó là "hồi chuông báo thức mỗi ngày". Thú thật con số 51.000 tỷ đồng backlog cũng làm tôi thấy rùng mình nhưng Coteccons đã có kế hoạch và sẽ biến backlog thành doanh thu, lợi nhuận và chất lượng. Với chúng tôi, tăng trưởng không chỉ là con số mà còn là sự bền vững và hiệu quả".

Cơ cấu các mảng kinh doanh về xây dựng hạ tầng, khu công nghiệp và đầu tư công trong năm 2026 đang ra sao? Biên lợi nhuận gộp và ròng trong năm 2026 là bao nhiêu? Kế hoạch trích lập và hoàn nhập dự phòng năm 2026?

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc, Khối Thương mại: "Mục tiêu lợi nhuận gộp năm 2026 là 1.291 tỷ đồng với doanh thu tăng hơn 20%. Đây là thách thức trong bối cảnh giá đầu vào các dự án thị trường xây dựng biến động; nhân công và vật tư cũng bị ảnh hưởng. Khi nhận bất kỳ dự án nào, chúng tôi cũng tránh kéo dài, ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận công ty.

Trong năm nay, chúng tôi không trích lập thêm dự phòng. Thay vào đó, chúng tôi đang có kế hoạch rà soát lại các khoản nợ xấu của những năm trước. Tiến độ xử lý sẽ phụ thuộc vào tiến độ của từng dự án và khả năng thanh toán của khách hàng".

Việc mở thị trường tại Campuchia có kế hoạch cụ thể như thế nào trong việc phát triển thị trường này trong việc đảm bảo tính minh bạch và an toàn pháp lý trong bối cảnh nước này có nhiều bất ổn?

Ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng Giám đốc: "Tình hình tại Campuchia cũng chính là bối cảnh chung được đặt ra cho cho chiến lược Go Global của Coteccons khi đặt chân vào bất cứ thị trường nước ngoài nào. Chúng tôi luôn phải xem xét rất nhiều khía cạnh để việc vận hành dự án đảm bảo chuẩn của Coteccons. Go Global còn là một hành trình dài, ở đó chúng tôi không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn là câu chuyện phát triển thương hiệu. Liên quan đến các rủi ro, Coteccons có Ban kiểm soát và ExCom tham gia phân tích các chiến lược rõ ràng để đảm bảo các bước đi là vững chắc, bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho công ty và cổ đông.

Trong bức tranh 3-5 năm tới, việc dịch chuyển cơ cấu doanh thu sẽ như thế nào trong chiến lược đa dạng hóa lĩnh vực và ngành nghề của Coteccons? Và đâu là lĩnh vực trọng tâm mà Coteccons muốn hướng đến?

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT: "Coteccons sau hai thập kỷ dẫn đầu với mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp, hiện nay đang từng bước tạo dấu ấn riêng ở mảng hạ tầng và đầu tư công. Năm nay, doanh thu ở mảng hạ tầng là khoảng 500 tỷ đồng và trong những năm tới sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào doanh thu chung. Từ con số này để khẳng định một lần nữa, đa dạng hoá là "câu chuyện sống còn" của chúng tôi. Trong đó, việc đa dạng hoá không chỉ vì biên lợi nhuận mà còn hướng đến sự bền vững và phải giảm thiểu rủi ro".

Ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng Giám đốc: "Đa dạng hóa không phải để chạy theo xu hướng, mà là chiến lược vững chắc và hướng đến mục tiêu Coteccons không chỉ xây các công trình vật lý mà còn đóng góp cho thị trường và xã hội".

Sau giai đoạn trầm lắng thị trường bất động sản nhiều công nhân thất nghiệp đã chuyển qua ngành nghề khác dẫn tới hiện tại khi nguồn dự án dồi dào thì thiếu hụt lao động. Xin Coteccons có thể chia sẻ về số lượng nhân công dài hạn và nhân công thời vụ của công ty cũng như ảnh hưởng lên chi phí của công ty trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Tổng Giám đốc: "Sau trầm lắng của thị trường, khối lượng công việc tăng bối cảnh chung của cả nước. Để giữ chân người lao động, Coteccons chăm sóc cả công nhân từ nhà thầu phụ. Coteccons có nhiều hoạt động ý nghĩa như chăm sóc, khám sức khoẻ, trao học bổng cho con em người lao động… Đi kèm với đó, Coteccons xây dựng môi trường làm việc như một mái nhà thứ hai để người lao động cảm thấy an tâm như khẩu hiệu của chúng tôi 'làm việc an toàn, về nhà vui vẻ'".

Coteccons không đề cao những siêu sao "superstar". Vậy thì những người thực sự tài năng làm sao cảm thấy được trân trọng đúng năng lực của họ?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc quản trị nguồn nhân lực: "Bản chất của xây dựng là một kết quả tập thể. Một dự án làm được không thể hoàn thành chỉ với một mình chỉ huy trưởng. Trong một tập thể, nếu bạn là superstar, nhiệm vụ của bạn là phải dẫn dắt và bạn phải hướng dẫn, xây dựng đội ngũ kế thừa cho mình và đó là sứ mệnh của những người được xem là superstar. Coteccons không phải là sân khấu cho một team superstar mà là sân khấu cho một team đồng chí hướng".

