Mừng Xuân Quý Mão, FPT Shop lì xì đến 50% cho phụ kiện chính hãng

Với mong muốn mang đến cho Quý khách hàng nhiều niềm vui và may mắn vào đầu năm mới, FPT Shop tặng lì xì đến 50% cho hàng loạt các sản phẩm phụ kiện như tai nghe, loa, sạc dự phòng, ốp lưng điện thoại,...



Mừng Xuân cho những tín đồ iPhone 14, Ốp lưng Magsafe chống sốc iPhone 14 Pro Max lì xì 60.000 đồng chỉ còn 539.000 đồng, Miếng dán cường lực iPhone 14 Plus chỉ còn 290.000 đồng, Pin sạc dự phòng UmeTravel 10000 mAh SKY10000 Quick Charge giá chỉ 539.000 đồng, Củ sạc nhanh Belkin 25W USB-C chuẩn PD/PPS 1 cổng lì xì 50.000 đồng chỉ còn 440.000 đồng.



FPT Shop cũng ‘mạnh tay’ giảm nửa giá cho Combo Loa Bluetooth Karaoke Soundmax M22 và Mic không dây, giá về tay còn 1.845.000 đồng. Hoặc chỉ với 550.000 đồng bạn đã có thể sở hữu ngay Loa bluetooth PACK&GO LBS-02 kích thước nhỏ gọn, âm thanh chất lượng cao, dễ dàng mang đi bất kỳ đâu.

Với mục tiêu mang lại cho quý khách hàng từng giây phút đón xuân trọn vẹn, FPT Shop tặng ngay lì xì thiết thực đến 50% cho các sản phẩm sạc pin dự phòng. Theo đó, Pin sạc dự phòng UmeTravel 10000mAH TRIP10C lì xì 50%, chỉ còn 299.000 đồng, Pin sạc dự phòng Innostyle PowerGo Smart Ai 10000mAh giá niêm yết 599.000 đồng, còn 329.000 đồng. Các sản phẩm sạc dự phòng tại FPT Shop đều trải qua quy trình kiểm duyệt chất lượng nghiêm ngặt, có lõi pin chống nổ cao cấp và tích hợp IC bảo vệ nguồn, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng.

FPT Shop tặng ngay lì xì đến 50% khi mua sạc pin dự phòng, giá từ 299.000 đồng.

Bên cạnh đó, khi mua Củ sạc nhanh Belkin 25W USB-C chuẩn PD/PPS 1 cổng với giá 440.000 đồng, bạn sẽ được lựa chọn nhận ngay lì xì 50.000 đồng hoặc mua ốp lưng giá 199.000 đồng chỉ với 1.000 đồng. Các mẫu ốp điện thoại tại FPT Shop có đa dạng màu sắc, mẫu mã, dùng cho hầu hết các thương hiệu điện thoại trên thị trường như: iPhone, Samsung...



FPT Shop triển khai ưu đãi đặc biệt "Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý" dành cho khách hàng mua hàng tại hệ thống từ nay đến ngày 31/01/2023.

Ngoài ra, nhân dịp Tết Quý Mão 2023, FPT Shop sẽ lì xì đến 6,8 triệu đồng, tặng ưu đãi trả góp 0% lãi suất đến tất cả khách hàng chọn mua tại hệ thống từ ngày 15/12/2022 - 31/01/2023. Đồng thời, bạn còn có cơ hội nhận bộ quà tặng ‘có 1 không 2’ qua chương trình "Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý".



Với mong muốn mang đến cho quý khách hàng niềm vui bất ngờ dịp Tết, FPT Shop sẽ triển khai thêm ưu đãi đặc biệt "Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý" với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,29 tỷ đồng. Sau hơn một tháng khởi động chương trình tri ân đặc biệt, FPT Shop đã tìm ra được 26 chủ nhân may mắn nhận được phiếu mua hàng gia dụng trị giá 19.000.000 đồng. Những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và thiết thực này sẽ thay cho lời cảm ơn chân thành cũng là lời chúc năm mới nhiều may mắn và an vui mà FPT Shop gửi đến tất cả khách hàng đã đồng hành cùng hệ thống trong suốt thời gian qua.

Các sản phẩm tại FPT Shop đều là hàng chính hãng. Khách hàng có thể mua trực tiếp tại các cửa hàng, chọn mua trực tuyến hoặc gọi hotline 1800 6601 để được tư vấn.