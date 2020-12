Muốn thành công, sung túc đừng đầu tư nhầm chỗ: 2 điều cần ưu tiên hơn cả để có cuộc sống giàu có cả nghĩa đen và nghĩa bóng

Không có cách nào để làm cuộc sống của chúng ta trở nên giàu có và phong phú hơn nếu bạn không cố gắng ra ngoài xã hội và thử nghiệm những điều mới mẻ, tươi đẹp hơn. Bên cạnh đó, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng sống, mà còn sống hết mình để được làm điều mình thích một cách trọn vẹn. Chính vì vậy, đây là 2 ưu tiên hàng đầu giúp cho bạn có thể làm giàu cả về vật chất và tinh thần.



1. Xây dựng những mối quan hệ xung quanh thật bền chặt

Những mối quan hệ xoay quanh chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong biểu đồ hạnh phúc. Họ chính là những người góp phần làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy sức sống hơn. Qua đó, các mối quan hệ càng bền vững và lành mạnh, thì càng mang đến cho bạn nhiều nơi để tâm sự và chia sẻ.

Theo Tiến sĩ Emma Seppala, một tiến sĩ của Stanford Medicine giải thích rằng: “Sự kết nối xã hội sẽ giúp chúng ta tạo ra một vòng phản hồi tốt đẹp và ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe, tình cảm và thể chất của chúng ta”. Kết nối với mọi người xung quanh một cách tốt hơn và có ý nghĩa hơn chính là mỏ neo giúp con thuyền của bạn được đứng vững trên mặt biển, cũng như cuộc đời của bạn sẽ có bến đỗ, chỗ dựa vững chãi hơn. Đó có thể là các mối quan hệ gần gũi như với cha mẹ, anh chị em, vợ/chồng, con cái, bạn bè,... hoặc là các mối quan hệ trong công việc như đồng nghiệp… Vì vậy, khi xây dựng các mối quan hệ, hãy nuôi dưỡng, phát triển, hỗ trợ và duy trì nó.

Không nhất thiết là chỉ có những mối quan hệ tốt đẹp tồn tại trong cuộc sống, mỗi người trong chúng ta đều có những tình bạn, tình anh em… trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách thì mới hợp tính cách, hợp ý… của nhau để cùng vươn lên. Những mối quan hệ này, tuy nhiều lúc sẽ đem lại cảm giác tiêu cực, nhưng cũng là trải nghiệm quý giá và đáng nhớ cho cuộc sống này.

Ngoài ra, các mối quan hệ quanh ta đều mang lại những trạng thái, cảm xúc khác nhau. Khi có mối quan hệ tích cực, chúng ta sẽ cảm thấy hưng phấn, mãn nguyện và hạnh phúc. Ngược lại, khi các mối quan hệ sẽ trở nên không mấy vui vẻ, chúng ta cảm thấy lo lắng, chán nản và cô đơn.

Một điều nữa, nếu bạn muốn tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn bên cạnh người bạn yêu thương của bạn, thì hãy dành nhiều thời gian ưu tiên cho họ như gặp mặt trực tiếp, gọi điện thoại,… Với thời điểm công nghệ tiên tiến như hiện nay, bạn hãy tận dụng tối đa các công cụ trực tuyến để dù chúng ta “xa cách về không gian, nhưng trái tim vẫn luôn gắn kết bên nhau”.

Alicea Lieberman và Juliana Schroeder là những nhà khoa học thuộc Behavioral Scientist (Khoa học hành vi khám phá), cho rằng: “Khi mục tiêu của bạn là kết nối với mọi người xung quanh, hãy sử dụng các cuộc gọi điện thoại, trò chuyện video… để gửi những lời yêu thương đến người thân của bạn”. Qua đó, kết nối càng nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc và càng có nhiều khả năng xây dựng nhiều mối quan hệ hơn nữa.

2. Hãy làm điều gì đó mà bạn yêu thích để thúc đẩy bạn tiến lên

Trong tác phẩm “Find Your Why: A Practical Guide for Finding Purpose for You and Your Team” của tác giả Simon Sinek, ông cũng đã từng chia sẻ: “Khi bạn hiểu những câu hỏi TẠI SAO xoay quanh về giá trị bản thân, bạn mới có thể trình bày rõ ràng quan điểm của bạn. Hiểu rõ hơn những gì bạn mong muốn sẽ thúc đẩy hành vi của bạn cố gắng đạt được nó. Khi bạn có thể giải đáp các thắc mắc của mình, bạn mới có thể đưa ra nhiều lựa chọn có chủ đích hơn cho doanh nghiệp, sự nghiệp và cuộc sống của mình. Từ đó, bạn truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, khách hàng,… làm việc và tham gia vào mục tiêu của bạn”.

Vậy bạn phải làm điều gì mới có thể khai thác những câu hỏi xung quanh mình và làm cuộc sống sâu sắc hơn? Hãy quan sát những hoạt động ý nghĩa, những dự án cá nhân và những sở thích sáng tạo mang lại giá trị cho cuộc sống của bạn. Những điều rất nhỏ và đơn giản đó có thể thay đổi cách nhìn của bạn trong cuộc sống.

Những người theo đuổi thành công sự nghiệp của cuộc đời mình đều luôn tự hỏi bản thân mình những câu hỏi giống nhau mỗi ngày như: “Mục đích của tôi trong cuộc sống là gì?”, “Tôi là ai?”, “Tôi muốn trở thành ai?”, “Điều gì làm tôi hạnh phúc?”, “Tôi nên dành thời gian và năng lượng của mình vào đâu?”, “Điều gì làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa?”… Vì vậy, hãy tham gia vào một hoạt động, dự án, chương trình... mà bạn cảm thấy hứng thú và thúc đẩy bạn tiến về phía trước.

Trong cuốn sách “Brave: 50 Everyday Acts of Courage to Thrive in Work, Love and Life”, tác giả Margie Warrell viết: “Biết được những câu trả lời về giá trị bản thân bạn là bước quan trọng đầu tiên giúp bạn đạt được những mục tiêu bạn đã đề ra và có được một cuộc sống ý nghĩa (Thay vì chỉ là sống sót)”. Bạn chính là tác giả của những câu chuyện xoay quanh cuộc đời bạn và chỉ có bạn mới có thể thay đổi cốt truyện cũng như cách kể câu chuyện của cuộc đời bạn. Cuộc đời của bạn không chỉ là một danh sách các sự kiện, mà còn là cách bạn xác định và tạo ra chuỗi sự kiện đó.

Fyodor Dostoyevsky đã từng nói: “Bí ẩn của sự tồn tại của con người không chỉ nằm ở việc sống sót, mà còn nằm ở việc tìm ra thứ gì đó để sống”. Qua đó, để có một cuộc sống ý nghĩa và phong phú hơn, hãy lựa chọn những trải nghiệm của bạn một cách cẩn thận. Một khi bạn bắt đầu theo đuổi những thách thức mới đó, hãy để ý những khoảnh khắc đỉnh cao vì điều đó sẽ mang lại cho bạn thành công.

Sẽ không sao nếu bạn chưa tìm thấy mục đích hay chân lý sống của bản thân lúc này. Hãy luôn nỗ lực hướng cuộc sống của bạn theo điều gì đó khiến bạn trở nên vui vẻ, năng động, hạnh phúc,… để có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Theo Medium