Mỹ cam kết đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than tại Hội nghị COP28

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry đã đưa ra cam kết trên tại Hội nghị COP28 hôm 2/11. Thời hạn cho cam kết là vào năm 2035, năm mà Mỹ coi là thời điểm mục tiêu loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Theo ông Kerry, nhu cầu năng lượng của nước này sẽ được đáp ứng bằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Theo Mỹ, quốc gia có số lượng nhà máy nhiệt điện than lớn thứ ba trên thế giới, đã không xây dựng một nhà máy mới nào trong hơn một thập kỷ qua và kỳ vọng sẽ đóng cửa hơn một nửa số nhà máy điện than hiện có trong "vài năm tới", theo thông cáo báo chí của PPCA phát hành vào ngày 2/11.

Theo báo cáo của Viện Phân tích Tài chính và Kinh tế Năng lượng, Mỹ chỉ sử dụng dưới 20% điện năng từ than và có kế hoạch đóng cửa 173 nhà máy vào năm 2030 và 54 nhà máy khác vào năm 2040.

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry. (Ảnh: Getty Images)

Ông Kerry ám chỉ rằng với tư cách thành viên của mình trong Liên minh coi than là quá khứ (PPCA), cam kết trên của Mỹ sẽ được sử dụng để thúc đẩy năng lượng tái tạo, tạo áp lực để các đồng minh đi theo đường hướng này. Ông Kerry nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để đẩy nhanh việc loại bỏ than trên toàn thế giới, xây dựng nền kinh tế xanh mạnh mẽ hơn và cộng đồng kiên cường hơn".

Cộng hòa Czech, Na Uy, Iceland, Cyprus và Cộng hòa Dominica cũng đã ký kết PPCA, nâng số thành viên của liên minh lên hơn 50 quốc gia, mặc dù Cyprus, Iceland và Na Uy không có nhà máy nhiệt điện than và Cộng hòa Dominica chỉ nhận được 10% năng lượng từ các nhà máy này. Và Cộng hòa Czech, nước tiêu thụ than lớn thứ ba ở châu Âu, hy vọng sẽ thay thế 50% năng lượng từ than đá vào năm 2033.

Lãnh thổ tranh chấp Kosovo cũng đã gia nhập liên minh. Mặc dù sử dụng tới 95% điện năng từ than đá nhưng Kosovo vẫn cam kết sẽ đáp ứng thời hạn loại bỏ dần loại nhiên liệu này vào năm 2050.

Pháp cũng đã công bố thành lập Tổ chức vận động chuyển đổi than, một tổ chức thúc đẩy quan hệ đối tác với các tập đoàn tư nhân đang tìm cách cắt giảm nguồn tài chính để xây dựng thêm nhà máy nhiệt điện than ở các quốc gia chưa cam kết loại bỏ nhiên liệu than đá. Theo một đề cương được trình bày trong hội nghị, các cộng đồng trước đây dựa vào than để phát triển kinh tế sẽ được "hỗ trợ" bằng các ưu đãi tài chính để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo.