Mỹ cam kết vá lỗ hổng thuế quan dành cho Nhật Bản

09-08-2025 - 10:28 AM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Mỹ cho biết sẽ sửa đổi sắc lệnh hành pháp nhằm xóa bỏ các mức thuế chồng chéo đối với hàng hóa Nhật Bản.

Trưởng đoàn đàm phán thương mại Nhật Bản Akazawa Ryosei thông báo Mỹ đã cam kết sửa đổi sắc lệnh tổng thống hôm 31/7 nhằm loại bỏ tình trạng áp thuế chồng thuế đối với hàng hóa Nhật Bản. 

Trong các cuộc thảo luận, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa thúc giục Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đảm bảo rằng mức thuế 15% đã được thống nhất vào tháng trước đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ không được áp dụng cho các mặt hàng như thịt bò, vốn phải chịu mức thuế cao hơn.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đã yêu cầu Mỹ nhanh chóng thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương, trong đó nhấn mạnh tới việc giảm thuế đối với ô tô và linh kiện ô tô.

"Họ giải thích rằng họ sẽ sửa đổi lệnh của tổng thống ngày 31/7, trong đó có điều khoản không cộng dồn thuế đối với Liên minh châu Âu (EU) nhưng không phải Nhật Bản và cũng sẽ hoàn trả số thuế vượt mức đã thu", ông Ryosei Akazawa cho biết.

Ông Lutnick và ông Bessent cũng cho biết, ông Trump sẽ hạ thuế ô tô từ 27,5% xuống 15% trong một sắc lệnh hành pháp riêng biệt, phù hợp với thỏa thuận thương mại mà hai nước đạt được vào tháng trước.

Sự rõ ràng hơn về thuế quan của Mỹ cũng như lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ đã thúc đẩy chỉ số Topix rộng của Nhật Bản đạt mức kỷ lục vượt mốc tâm lý quan trọng là 3.000 điểm.


Theo Kate Trần

VTV

nhật bản, mỹ

