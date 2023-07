Mỹ đảm bảo an ninh mạng cho các thiết bị dân dụng

Nhà Trắng cho biết, chương trình chứng nhận và dán nhãn mới sẽ nâng cao tiêu chuẩn an ninh mạng trên các thiết bị thông minh như tủ lạnh, lò vi sóng, tivi và thiết bị theo dõi hoạt động luyện tập thể dục.

Các nhà bán lẻ và nhà sản xuất sẽ dán nhãn cho các thiết bị của mình và chương trình sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2024.

Sáng kiến này được xây dựng nhằm đảm bảo các hệ thống cũng như việc sử dụng các thiết bị an toàn hơn, điều rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và an ninh kinh tế Mỹ.