Mỹ đánh giá loại rau này 'dày đặc dinh dưỡng nhất thế giới', Việt Nam có ở rất nhiều nơi

Ai cũng biết rau — chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa — là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Mặc dù tất cả các loại rau đều tốt cho sức khỏe, nhưng một số loại nổi bật hơn vì cung cấp chất dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe mạnh mẽ.

Chuyên trang y tế Healthline (Mỹ) từng đăng tải danh sách 14 loại rau “dày đặc dinh dưỡng nhất”. Và đứng đầu bảng xếp hạng này chính là rau chân vịt.

Một đĩa salad rau chân vịt.

Rau chân vịt hay còn gọi cải bó xôi, rau bina, là một loại cây thân thảo, họ Dền. Tại Việt Nam, rau chân vịt được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt và một số tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Hà Nam, Hà Nội.

Lý do rau chân vịt đứng số 1 trong bảng xếp hạng của Healthline là vì nó cực kỳ giàu dinh dưỡng. 1 cốc (30 gram) rau chân vịt sống cung cấp 16% giá trị hằng ngày (DV) vitamin A, 120% DV vitamin K. Ngoài ra, nó còn chứa rất nhiều vitamin C, sắt, folate và kali.

Rau chân vịt cũng bổ sung một số protein vào chế độ ăn uống của bạn. Cứ 100 gram rau chân vịt chứa gần 2,9 gram protein.

Rau chân vịt xào tỏi là một món ngon và giàu dinh dưỡng.

Lợi ích của rau chân vịt

Mặc dù không phải là một loại thực phẩm bắt mắt, nhưng rau chân vịt có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hạ huyết áp

Rau chân vịt giàu một số khoáng chất mà cơ thể bạn cần, bao gồm kali. Ăn thực phẩm giàu kali có thể giúp hạ huyết áp.

Tốt cho mắt

Rau chân vịt là nguồn cung cấp lutein tuyệt vời, một chất chống oxy hóa được biết đến có tác dụng bảo vệ chống lại các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người dùng thực phẩm bổ sung lutein có nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng thấp hơn, đây là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa.

Đục thủy tinh thể là một tình trạng về mắt do quá trình oxy hóa của thủy tinh thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lutein có khả năng ngăn ngừa tổn thương do tia cực tím đối với thủy tinh thể. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những phụ nữ có nhiều lutein trong chế độ ăn uống của họ ít có khả năng bị đục thủy tinh thể hơn 23% so với những người có chế độ ăn ít lutein.

Bổ sung rau chân vịt vào chế độ ăn hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe.

Tăng cường kỹ năng tư duy

Lutein cũng đã được chứng minh là giúp duy trì khả năng tư duy. Các nghiên cứu về người lớn tuổi đã chỉ ra rằng những người có mức lutein cao hơn có khả năng nói trôi chảy, trí nhớ, khả năng lý luận và tốc độ xử lý tốt hơn những người có mức lutein thấp.

Tốt cho xương

Vitamin K rất cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển của xương, và rau chân vịt chứa rất nhiều vitamin này. Chỉ cần ăn 1 cốc rau chân vịt là bạn đã cung cấp đủ lượng vitamin K được khuyến nghị hằng ngày.

Giúp làm đẹp da

Vitamin A hỗ trợ hệ thống miễn dịch của da (ngăn ngừa bệnh tật và tổn thương). Không chỉ vậy, nó còn, giúp da luôn đủ nước, có thể làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và vết chân chim.

Rau chân vịt giàu vitamin A, giúp làm đẹp da.

Bổ máu

Rau chân vịt là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời, giúp cơ thể bạn tạo ra hemoglobin. Hemoglobin giúp vận chuyển oxy từ phổi đến các bộ phận còn lại của cơ thể. Đây là lý do tại sao một trong những triệu chứng chính của tình trạng thiếu sắt là tình trạng mệt mỏi dữ dội.

Lưu ý khi ăn rau chân vịt

Rau chân vịt chứa đầy chất xơ. Ăn quá nhiều chất xơ có thể gây đầy hơi, chuột rút và đau bụng.

Rau chân vịt giàu oxalate, một chất tự nhiên có trong hầu hết các loại thực vật. Những người có nguy cơ bị sỏi thận canxi oxalate nên chú ý đến lượng thực phẩm giàu oxalate. Nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ này, hãy trao đổi với bác sĩ về việc bổ sung rau chân vịt vào chế độ ăn uống của mình.

Trà My