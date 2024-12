Mỹ Đình thất thủ giữa đêm

Anh trai say hi concert day 4 kết thúc vào lúc 23h ngày 9/12. Hàng vạn khán giả trong sân đổ ra ngoài khu vực sân vận động Mỹ Đình để trở về nhà sau khi thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu do 30 nghệ sĩ trẻ đem lại.