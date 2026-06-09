Mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp nhất Việt Nam sau gần 1 thập kỷ đăng quang: Visual không có đối thủ, sự nghiệp sang trang mới

Từng được công chúng ưu ái gọi là một trong những mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp nhất Việt Nam, Hoa hậu Tiểu Vy đến nay vẫn duy trì sức hút đặc biệt sau nhiều năm đăng quang. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, người đẹp Quảng Nam còn có nhiều thay đổi đáng chú ý trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Năm 2018, Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ gương mặt hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt sắc nét cùng nụ cười rạng rỡ. Nhan sắc của Tiểu Vy thậm chí từng được nhiều khán giả đánh giá là một trong những gương mặt đẹp nổi bật của làng hương sắc Việt.

Sau khi đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt Top 30 chung cuộc. Dù không đạt thành tích quá cao tại đấu trường quốc tế, người đẹp vẫn ghi điểm nhờ thần thái tự tin và khả năng trình diễn nổi bật.

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu được chú ý nhất Vbiz. Ảnh: FBNV

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ gương mặt hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt sắc nét cùng nụ cười rạng rỡ. Ảnh: Tổng hợp

Cô được công chúng ưu ái gọi là một trong những mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp nhất Việt Nam. Ảnh:FBNV

Sau khi đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt Top 30 chung cuộc. Ảnh: FBNV

Những bức hình đời thường của nàng hậu cũng khiến netizen phải trầm trồ vì nhan sắc nổi bật. Ảnh: Tổng hợp

Khác với nhiều hoa hậu lựa chọn xây dựng hình ảnh an toàn, Tiểu Vy liên tục làm mới bản thân trong những năm qua. Từ một cô gái tuổi 18 mang vẻ đẹp ngọt ngào, nàng hậu dần chuyển hướng sang phong cách trưởng thành, quyến rũ và thời thượng hơn. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay trên mạng xã hội, cô đều nhận được nhiều lời khen nhờ visual ngày càng sắc sảo.

Không chỉ thay đổi về hình ảnh, Tiểu Vy cũng cho thấy sự trưởng thành trong công việc. Người đẹp chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật, xuất hiện ở nhiều chương trình truyền hình, sự kiện thời trang và thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Đây được xem là bước chuyển mình đáng chú ý của nàng hậu sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Cô từng góp mặt vào các bộ phim như Thỏ Ơi!!, Mai, Bộ tứ báo thủ...

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống của Tiểu Vy cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Dù thường xuyên vướng tin đồn tình cảm với một số nam nghệ sĩ hoặc thiếu gia, nàng hậu vẫn giữ kín chuyện riêng tư và hiếm khi lên tiếng về đời sống cá nhân.

Từ một cô gái tuổi 18 mang vẻ đẹp ngọt ngào, nàng hậu dần chuyển hướng sang phong cách trưởng thành, quyến rũ. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Tiểu Vy hoạt động năng nổ trong showbiz, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn và dần lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 26, Tiểu Vy được nhận xét ngày càng đằm thắm và bản lĩnh hơn so với thời điểm mới đăng quang. Từ cô gái trẻ lần đầu bước chân vào showbiz, nàng hậu giờ đây đã trở thành một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng của Vbiz, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng hình ảnh ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn phong cách sống.

Sau khoảng 8 năm đăng quang, cái tên Tiểu Vy vẫn giữ được sức nóng riêng. Không chỉ được nhắc đến như một Hoa hậu Việt Nam đình đám, cô còn là một trong những mỹ nhân hiếm hoi liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc và được công chúng ưu ái nhận xét là nàng hậu sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng.

Gần 1 thập kỷ sau khi đăng quang, người đẹp sinh năm 2000 vẫn là cái tên được quan tâm. Ảnh: FBNV

Visual của Hoa hậu Tiểu Vy vẫn được nhận xét là khó có ai có thể vượt qua. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, trong lần chia sẻ với truyền thông, Tiểu Vy từng cho biết cô không đặt nặng chuyện đối phương phải giàu có. Điều cô quan tâm hơn cả là năng lực và sự giỏi giang. Nàng hậu nói: "Lấy một người chồng thành đạt là ước mơ của nhiều cô gái chứ không phải mỗi mình tôi. Vì tôi đã cố gắng, nỗ lực cho đến tận bây giờ thì tôi nghĩ mình xứng đáng có một người chồng tốt, thành đạt, giỏi, yêu chiều vợ. Như mọi người thấy, nếu người vợ giỏi hơn chồng thì cuộc sống gia đình khó hoà hợp, nên tôi nghĩ mình cần tìm kiếm một người chồng giỏi hơn mình. Tôi không tìm kiếm một người giàu, mà muốn kiếm một người giỏi, vì khi người ta giỏi thì chắc chắn sẽ thành đạt".