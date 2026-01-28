Ảnh minh họa

Trung Quốc dự kiến sẽ tăng mạnh nhập khẩu đậu tương từ Brazil trong nửa đầu năm 2026, nhờ vụ mùa kỷ lục và giá cạnh tranh. Diễn biến này củng cố vị thế thống trị của Nam Mỹ tại thị trường nhập khẩu hạt có dầu lớn nhất thế giới, bất chấp việc nguồn cung từ Mỹ đang quay trở lại.

Các nhà máy ép dầu đậu nành tư nhân Trung Quốc đã ký hợp đồng mua hàng từ Brazil giao từ tháng 2, khi vụ thu hoạch tại nước này bước vào cao điểm. Giá đậu nành Brazil thấp hơn đáng kể so với đậu nành Mỹ, giúp biên lợi nhuận ép dầu duy trì ở mức thuận lợi. Theo một thương nhân quốc tế, xuất khẩu Brazil sang Trung Quốc từ quý 2 có thể cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, đậu nành Brazil giao tháng 2 rẻ hơn ít nhất 50 cent/giạ so với hàng từ vùng Vịnh Mexico của Mỹ, và chênh lệch có thể lên tới 75 cent với các lô hàng tháng 3. Chủ tịch AgResource Co., Dan Basse, dự báo chênh lệch có thể nới rộng đến khoảng 1 USD/giạ khi vụ thu hoạch tiếp tục.

Trong khi đó, Trung Quốc chỉ mua đậu nành Mỹ hạn chế, chủ yếu qua các doanh nghiệp nhà nước Sinograin và COFCO, thực hiện cam kết sau cuộc gặp cấp cao cuối tháng 10/2025. Khối lượng mua đạt khoảng 12 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với 23 triệu tấn niên vụ 2024/25, do giá cao và mức thuế nhập khẩu 13% khiến hàng Mỹ đắt đỏ hơn hẳn so với 3% của Brazil.

Ông Dan Wang, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại Eurasia Group, nhận định nếu có giảm thuế, khối lượng mua Mỹ vẫn khó tăng đột biến trong ngắn hạn. Với vụ mùa bội thu tại Brazil và Argentina, các nhà giao dịch không kỳ vọng sẽ có thêm đơn hàng lớn từ Mỹ trong vài tháng tới.

Công ty tư vấn Agroconsult dự báo sản lượng đậu nành Brazil niên vụ 2025/26 đạt kỷ lục 182,2 triệu tấn. Rabobank ước tính Brazil xuất khẩu khoảng 85 triệu tấn sang Trung Quốc từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, tăng 6 triệu tấn so với năm trước.

Trung Quốc đã đặt mua trước khoảng 42–44 triệu tấn Brazil cho cả niên vụ, trong đó riêng giai đoạn tháng 2–8 chiếm 23–25 triệu tấn. Đàn lợn nước này vẫn duy trì quy mô lớn, giữ nhu cầu bột đậu nành cho thức ăn chăn nuôi cao trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, tổng nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc niên vụ 2025/26 được dự báo giảm xuống 95,8 triệu tấn, so với 109,37 triệu tấn niên vụ 2024/25. Trong bối cảnh nhu cầu tăng chậm, Brazil đang nắm ưu thế nhờ chi phí thấp, mùa vụ dồi dào và thuế nhập khẩu ưu đãi, trong khi đậu nành Mỹ vẫn phụ thuộc vào các yếu tố chính trị và chỉ đạo mua hàng từ doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.

Theo Reuters﻿