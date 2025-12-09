Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực

Lan Khuê được biết đến là một trong những siêu mẫu nổi bật của Vbiz, ghi dấu với vóc dáng cuốn hút và nhan sắc sắc sảo, sang trọng. Năm 2018, cô kết hôn cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn và dần rút khỏi showbiz để ưu tiên cho tổ ấm. Cuối năm 2019, người đẹp đón quý tử đầu lòng, cuộc sống của cô từ đó càng kín tiếng nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Dù hạn chế chia sẻ đời tư, mỗi lần Lan Khuê đăng tải hình ảnh đều lập tức gây chú ý. Từ phong cách thời trang sang xịn, những món hàng hiệu xa xỉ cho đến cuộc sống trong căn biệt thự dát vàng cùng chồng đại gia, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa, đẳng cấp. Đặc biệt, không gian sống lộng lẫy như lâu đài châu Âu của vợ chồng cô luôn khiến netizen phải trầm trồ xuýt xoa.

Sau khi kết hôn, Lan Khuê cùng ông xã sinh sống trong căn biệt thự dát vàng tại TP.HCM. Qua những hình ảnh được người đẹp chia sẻ, tổ ấm này hiện lên như một dinh thự châu Âu thu nhỏ với kiến trúc bề thế, tông trắng sang trọng và những đường nét tinh xảo tựa lâu đài hoàng gia. Không gian nội thất bên trong càng choáng ngợp hơn với lối bài trí đậm chất quý tộc, sử dụng nhiều chi tiết mạ vàng từ nội thất đến vật dụng trang trí, tạo nên vẻ xa hoa nhưng vẫn hài hòa, tinh tế.

Dinh thự dát vàng của vợ chồng Lan Khuê có kiến trúc kiểu châu Âu

Không gian rộng và đẹp nguy nga như một tòa lâu đài

Vợ chồng Lan Khuê check-in bên góc cầu thang dát vàng của dinh thự

Nội thất trong biệt thự vô cùng xa hoa, tinh xảo

Vào Giáng sinh, vợ chồng Lan Khuê decor cây thông khổng lồ cho khu vực sảnh nhà

Khuôn viên ngoài trời của căn biệt thự cũng rộng rãi không kém, nổi bật với mảng xanh được chăm chút kỹ, lối đi thoáng đãng và đài phun nước cỡ lớn ngay sân trước. Đặc biệt, bạch dinh của vợ chồng Lan Khuê còn có view "bạc tỷ" hướng ra ven sông, thoải mái ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Đài phun nước cỡ lớn ngay sân trước biệt thự

Không gian sân thượng là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng

Tầm view đẹp miễn chê với cây xanh thoáng mát, nhìn ra toàn cảnh thành phố

Bên cạnh đó, biệt thự còn có view sông "bạc tỷ"

Dù chưa từng hé lộ diện tích hay giá trị cụ thể, căn biệt thự của vợ chồng Lan Khuê vẫn đủ khiến công chúng choáng ngợp mỗi lần xuất hiện. Vào các dịp lễ Tết, không gian sống vốn đã sang trọng này lại càng rực rỡ hơn khi được trang hoàng cầu kỳ, từ sảnh lớn đến khu vườn đều được chăm chút tỉ mỉ. Đây cũng là địa điểm check in yêu thích của cả gia đình, nơi Lan Khuê thường ghi lại những khoảnh khắc ấm áp, xa hoa nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật.

Gia đình Lan Khuê chụp ảnh Tết tại gia