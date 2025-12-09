Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực

09-12-2025 - 14:55 PM | Lifestyle

Cuộc sống của mỹ nhân này khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Lan Khuê được biết đến là một trong những siêu mẫu nổi bật của Vbiz, ghi dấu với vóc dáng cuốn hút và nhan sắc sắc sảo, sang trọng. Năm 2018, cô kết hôn cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn và dần rút khỏi showbiz để ưu tiên cho tổ ấm. Cuối năm 2019, người đẹp đón quý tử đầu lòng, cuộc sống của cô từ đó càng kín tiếng nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Dù hạn chế chia sẻ đời tư, mỗi lần Lan Khuê đăng tải hình ảnh đều lập tức gây chú ý. Từ phong cách thời trang sang xịn, những món hàng hiệu xa xỉ cho đến cuộc sống trong căn biệt thự dát vàng cùng chồng đại gia, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa, đẳng cấp. Đặc biệt, không gian sống lộng lẫy như lâu đài châu Âu của vợ chồng cô luôn khiến netizen phải trầm trồ xuýt xoa.

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 1.

Sau khi kết hôn, Lan Khuê cùng ông xã sinh sống trong căn biệt thự dát vàng tại TP.HCM. Qua những hình ảnh được người đẹp chia sẻ, tổ ấm này hiện lên như một dinh thự châu Âu thu nhỏ với kiến trúc bề thế, tông trắng sang trọng và những đường nét tinh xảo tựa lâu đài hoàng gia. Không gian nội thất bên trong càng choáng ngợp hơn với lối bài trí đậm chất quý tộc, sử dụng nhiều chi tiết mạ vàng từ nội thất đến vật dụng trang trí, tạo nên vẻ xa hoa nhưng vẫn hài hòa, tinh tế.

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 2.

Dinh thự dát vàng của vợ chồng Lan Khuê có kiến trúc kiểu châu Âu

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 3.

Không gian rộng và đẹp nguy nga như một tòa lâu đài

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 4.

Vợ chồng Lan Khuê check-in bên góc cầu thang dát vàng của dinh thự

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 5.

Nội thất trong biệt thự vô cùng xa hoa, tinh xảo

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 6.

Vào Giáng sinh, vợ chồng Lan Khuê decor cây thông khổng lồ cho khu vực sảnh nhà

Khuôn viên ngoài trời của căn biệt thự cũng rộng rãi không kém, nổi bật với mảng xanh được chăm chút kỹ, lối đi thoáng đãng và đài phun nước cỡ lớn ngay sân trước. Đặc biệt, bạch dinh của vợ chồng Lan Khuê còn có view "bạc tỷ" hướng ra ven sông, thoải mái ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 7.

Đài phun nước cỡ lớn ngay sân trước biệt thự

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 8.

Không gian sân thượng là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 9.

Tầm view đẹp miễn chê với cây xanh thoáng mát, nhìn ra toàn cảnh thành phố

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 10.

Bên cạnh đó, biệt thự còn có view sông "bạc tỷ"

Dù chưa từng hé lộ diện tích hay giá trị cụ thể, căn biệt thự của vợ chồng Lan Khuê vẫn đủ khiến công chúng choáng ngợp mỗi lần xuất hiện. Vào các dịp lễ Tết, không gian sống vốn đã sang trọng này lại càng rực rỡ hơn khi được trang hoàng cầu kỳ, từ sảnh lớn đến khu vườn đều được chăm chút tỉ mỉ. Đây cũng là địa điểm check in yêu thích của cả gia đình, nơi Lan Khuê thường ghi lại những khoảnh khắc ấm áp, xa hoa nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật.

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 11.
Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 12.

Gia đình Lan Khuê chụp ảnh Tết tại gia

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 13.
Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 14.
Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 15.
Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực- Ảnh 16.

Mỗi góc trong căn biệt thự đều là điểm check-in lý tưởng của Lan Khuê.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1?

Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1? Nổi bật

Lạ đời như tỷ phú Việt Nam, giao hết quyền hành cho vợ, đám cưới con gái tiết lộ "cơ cấu gia đình" khiến người ta nể phục

Lạ đời như tỷ phú Việt Nam, giao hết quyền hành cho vợ, đám cưới con gái tiết lộ "cơ cấu gia đình" khiến người ta nể phục Nổi bật

Người đàn ông 5 ngày không ăn 1 miếng cơm nào vì lo cho Đan Trường

Người đàn ông 5 ngày không ăn 1 miếng cơm nào vì lo cho Đan Trường

14:55 , 09/12/2025
Mua cốc bắp nướng mỡ hành 20k, khách Tây có hành động đắt giá khiến nhiều người Việt phải suy ngẫm

Mua cốc bắp nướng mỡ hành 20k, khách Tây có hành động đắt giá khiến nhiều người Việt phải suy ngẫm

14:25 , 09/12/2025
Gu túi hiệu "mỗi nhà một vẻ" của 4 dâu hào môn hot nhất Việt Nam

Gu túi hiệu "mỗi nhà một vẻ" của 4 dâu hào môn hot nhất Việt Nam

14:02 , 09/12/2025
Phản ứng của Touliver khi thấy Tóc Tiên mặc áo 2 dây khoe body mướt mắt

Phản ứng của Touliver khi thấy Tóc Tiên mặc áo 2 dây khoe body mướt mắt

13:55 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên