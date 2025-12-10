Bà Karen Kwiatkowski, cựu chuyên gia phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ, nói với Sputnik rằng trong tài liệu, Mỹ báo hiệu rằng họ mong đợi hòa bình và một hình thức nào đó của "nhà nước có chủ quyền khả thi" sau đó, khi Ukraine bị hạ cấp xuống chỉ còn bốn lần đề cập.

Nhà phân tích nhấn mạnh: "Đây là sự chấp nhận thực tế của Mỹ rằng chi phí cho cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mỹ và NATO là không đáng".

Bà nhấn mạnh rằng NSS phản ánh nhận thức rằng "không có quân đội NATO hay liên minh quân đội nào có thể ngăn chặn bước tiến của Nga hoặc việc đạt được các mục tiêu của nước này trong Chiến dịch quân sự đặc biệt".

NSS cảnh báo Châu Âu

Chuyên gia này cho biết, NSS "trực tiếp làm mất lòng và hạ thấp giới lãnh đạo chính trị hiện tại của EU và nhiều nước NATO chủ chốt".

Chiến lược này mô tả EU là một nền kinh tế yếu kém, chia rẽ về chính trị và phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ "với một cái giá phải trả".

Thông điệp gửi tới những người theo chủ nghĩa diều hâu EU là: Mỹ sẽ không hỗ trợ giới cầm quyền châu Âu trong việc "ngăn chặn thế hệ mới của những người theo chủ nghĩa dân tộc và dân túy lên nắm quyền".

Theo bà Kwiatkowski, khó có khả năng nhà nước ngầm của Mỹ sẽ "hỗ trợ chiến thuật và chiến lược cho giới tinh hoa châu Âu thông qua tiền bạc, thỏa thuận và các cuộc cách mạng màu, hoặc thậm chí giúp mở rộng NATO như họ đã làm trong 30 năm qua".

Về chính sách của châu Âu đối với Ukraine—nếu được quyết định bởi các phong trào dân túy có khả năng thắng thế trong các cuộc bầu cử sắp tới của châu Âu, thì chính sách đó sẽ "giải quyết bằng một Ukraine nhỏ hơn, có thể là không giáp biển, và đầu tư vào Ukraine sẽ không mang tính từ thiện mà chủ yếu nhằm mục đích bù đắp những tổn thất kinh tế của châu Âu".

Tác động đến xung đột

Matthew Crosston, giáo sư nghiên cứu an ninh quốc gia tại Đại học Bang Bowie, phát biểu khi bình luận về NSS mới của Mỹ: "Tôi tin rằng đó thực sự là một điều tốt. Tuy nhiên, liệu lập trường được nêu ra bằng lời nói này có được củng cố vững chắc bằng các hành động quân sự/chính trị hay không lại là một vấn đề khác cần được xem xét kỹ lưỡng".

Vị học giả này cảnh báo rằng Washington vẫn còn nhiều chính trị gia từ cả hai đảng không ủng hộ việc xoay trục sang Nga như đã nêu trong tài liệu, và "hoàn toàn không thay đổi lập trường chính sách đối ngoại cũ kỹ coi Nga và Mỹ là 'kẻ thù truyền kiếp'".

Tuy nhiên, Crosston nhấn mạnh, "nếu Mỹ chân thành về lập trường này, thì sự điều chỉnh chiến lược này có thể có ảnh hưởng rất lớn đến việc giải quyết xung đột".

Điều này có ý nghĩa gì trên thực tế? Buộc Ukraine phải đàm phán "cởi mở hơn" và đe dọa "đơn giản là ngừng ủng hộ nỗ lực tiếp tục chiến đấu của Ukraine".

Crosston cho biết: "Nếu không có sự hỗ trợ đó, các đơn vị quân đội Ukraine có thể không sụp đổ, nhưng họ sẽ bị tàn phá nặng nề và cuộc xung đột có thể sẽ bắt đầu kết thúc trên thực tế".

Đối với người châu Âu, nỗi ám ảnh của họ với ý tưởng rằng Nga có kế hoạch chinh phục toàn bộ châu Âu sau khi giải quyết xong vấn đề Ukraine là "lý do tại sao châu Âu sẽ tiếp tục có vai trò cực kỳ hạn chế tại bàn đàm phán", giáo sư tóm tắt.