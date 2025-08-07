Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ áp mức thuế khoảng 100% với chip bán dẫn nhập khẩu từ các quốc gia không sản xuất tại Mỹ hoặc không có kế hoạch sản xuất tại Mỹ.

Mỹ sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn- Ảnh 1.

Chip bán dẫn trên một bảng mạch. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/8, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, rằng mức thuế mới sẽ áp dụng cho "tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ ", nhưng sẽ không áp dụng với những công ty đã đưa ra cam kết sản xuất tại Mỹ.

"Vì vậy, mức thuế 100% sẽ áp dụng cho tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ. Nhưng nếu bạn đã cam kết sản xuất (tại Mỹ), hoặc nếu bạn đang trong quá trình chuẩn bị sản xuất (tại Mỹ), như nhiều công ty khác, bạn sẽ không phải chịu thuế", ông Trump nói.

Hiện chưa rõ bao nhiêu sản phẩm chip sẽ bị áp dụng mức thuế này.

Quốc hội Mỹ đã thông qua một chương trình trợ cấp nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn trị giá 52,7 tỷ USD từ năm 2022. Theo chương trình này, năm ngoái, Bộ Thương mại dưới thời Tổng thống Joe Biden đã thuyết phục cả 5 công ty bán dẫn hàng đầu mở nhà máy sản xuất chip tại Mỹ.

Năm 2024, Bộ Thương mại cho biết Mỹ sản xuất khoảng 12% chip bán dẫn trên toàn cầu, giảm so với mức 40% năm 1990.

"Nếu vì lý do nào đó, bạn nói rằng bạn đang xây dựng nhưng bạn không xây dựng, thì chúng tôi sẽ quay lại và cộng dồn, nó sẽ tích lũy, và chúng tôi sẽ tính phí vào một ngày sau đó, bạn phải trả tiền, chắc chắn là như vậy”, ông Trump cho biết thêm.

Theo Bình Giang

tienphong.vn

