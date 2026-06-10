Mỹ tấn công đáp trả Iran, giá bạc lập tức rơi mạnh

Giá bạc thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/6, lùi xuống dưới ngưỡng 65 USD/ounce và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 23/3. Theo dữ liệu thị trường, bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mức 64,35 USD/ounce, giảm gần 1,5% trong ngày và kéo dài đà suy yếu sau giai đoạn tăng nóng hồi đầu năm.

Áp lực bán gia tăng sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau vụ một trực thăng quân sự Mỹ bị bắn hạ. Diễn biến này khiến giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát quay trở lại trên phạm vi toàn cầu.

Giới đầu tư cũng lo ngại rằng các xung đột mới có thể làm suy yếu triển vọng của thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh tại khu vực, đồng thời kéo dài tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch của thị trường năng lượng thế giới.

Chi phí năng lượng leo thang khiến thị trường dự báo các ngân hàng trung ương có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Đây là yếu tố bất lợi đối với các kim loại quý không sinh lãi như vàng và bạc.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo lạm phát mới của Mỹ để tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước đó, dữ liệu việc làm Mỹ công bố khả quan hơn dự kiến đã củng cố nhận định Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trước cuối năm nay.

Trên đồ thị 1 năm, giá bạc thế giới hiện đã giảm sâu so với vùng đỉnh hơn 115 USD/ounce thiết lập hồi đầu năm 2026. Mức giá hiện tại cũng thấp hơn khoảng 45% so với đỉnh, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang rất lớn sau giai đoạn tăng nóng.

Giá bạc Phú Quý giảm gần 20% chỉ sau một tháng

Diễn biến giảm mạnh của bạc thế giới cũng nhanh chóng tác động đến thị trường trong nước.

Theo cập nhật mới nhất từ Tập đoàn Phú Quý sáng 10/6, giá bạc Phú Quý 999 loại bạc thỏi, bạc miếng được niêm yết ở mức 64,99 triệu đồng/kg chiều mua vào và 66,99 triệu đồng/kg chiều bán ra. So với một tháng trước, giá bạc Phú Quý đã giảm tới 19,5%.

Đà giảm mạnh khiến nhiều nhà đầu tư mua bạc ở vùng giá cao chịu khoản lỗ đáng kể nếu bán ra ở thời điểm hiện tại. Với một kilogram bạc mua tại vùng đỉnh 123 triệu đồng/kg, mức chênh lệch hiện nay đã lên tới hơn 56 triệu đồng.

Các chuyên gia cho rằng diễn biến giá bạc trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào tình hình địa chính trị tại Trung Đông cũng như các quyết định chính sách của Fed. Nếu lạm phát tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao và kỳ vọng tăng lãi suất gia tăng, bạc có thể còn đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo và sản xuất điện tử, vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ dài hạn cho kim loại này.