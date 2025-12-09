Mỹ tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục

(Ảnh minh họa: US Air Force)

Giới lập pháp Mỹ ngày 7/12 đã công bố dự thảo cuối cùng của Dự luật Chính sách Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2026, một văn kiện có quy mô hơn 3.000 trang và được xem là đạo luật quốc phòng quan trọng bậc nhất mà Quốc hội phải thông qua hằng năm. Dự luật dự kiến cho phép mức chi tiêu an ninh quốc gia 901 tỷ USD, cao hơn hàng tỷ USD so với đề xuất của Tổng thống Donald Trump, đồng thời phân bổ 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo bản dự thảo, binh sĩ nhập ngũ sẽ được tăng lương 4%. Tuy nhiên, đề xuất lưỡng đảng nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở - vốn được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong phiên bản cuối - đã không được đưa vào dự luật.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nghị sĩ Cộng hòa bang Louisiana, khẳng định NDAA năm nay tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump bằng cách chấm dứt tư tưởng thức tỉnh trong Lầu Năm Góc, củng cố biên giới, phục hồi năng lực công nghiệp quốc phòng và khôi phục tinh thần chiến binh".

Dự luật là kết quả thỏa hiệp giữa hai phiên bản đã được Thượng viện và Hạ viện - hiện đều do đảng Cộng hòa kiểm soát - thông qua trước đó. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đề nghị Quốc hội phê duyệt ngân sách quốc phòng 892,6 tỷ USD, tương đương mức chi của năm 2025. Trong khi Hạ viện giữ nguyên con số này, Thượng viện đề xuất mức cao hơn, 925 tỷ USD.

Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua một dự luật chi tiêu riêng biệt cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 9/2026 (Ảnh: Unsplash)

NDAA chỉ cho phép chính sách và chương trình của Bộ Quốc phòng chứ không phân bổ ngân sách thực tế. Quốc hội sẽ phải thông qua một dự luật chi tiêu riêng biệt cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 9/2026.

Ngoài các nội dung thường niên về mua sắm vũ khí và tăng cường năng lực cạnh tranh với Trung Quốc và Nga, dự luật năm nay tập trung vào việc cắt giảm những chương trình bị Tổng thống Trump phản đối, như các chương trình đa dạng - hòa nhập (DEI), hay sáng kiến liên quan tới biến đổi khí hậu. Dự luật cũng cho phép triển khai quân đội tới biên giới Tây Nam nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép và ma túy, đồng thời bãi bỏ hai nghị quyết cấp phép sử dụng vũ lực tại Iraq từ các năm 1991 và 2002.

Với tính chất quan trọng và truyền thống thông qua liên tục trong suốt hơn 6 thập kỷ, NDAA được xem là một trong số rất ít đạo luật "bắt buộc phải thông qua" hàng năm tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, quá trình thương lượng năm nay diễn ra căng thẳng và mang tính phe phái sâu sắc hơn thường lệ. Một số nghị sĩ Dân chủ từng dọa trì hoãn dự luật, liên quan đến tranh cãi về việc Tổng thống Trump sử dụng quân đội tại các thành phố trong nước. Thượng nghị sĩ Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, sau đó đã đồng ý tổ chức điều trần về vấn đề này để tháo gỡ bế tắc.

Bất chấp những bất đồng, dự luật NDAA 2026 hiện được kỳ vọng sẽ sớm được Quốc hội thông qua, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Mỹ trong chiến lược "sức mạnh để giành hòa bình".