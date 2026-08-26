Mỹ thả tuabin xuống biển, phát hiện nguồn năng lượng vô tận từ trước đến nay bị bỏ quên

Nguồn năng lượng được nhắc tới chính là: Năng lượng thủy triều.

Năng lượng thủy triều từ lâu được xem là một trong những nguồn năng lượng tái tạo giàu tiềm năng nhất bởi các dòng chảy của biển có tính ổn định và dễ dự đoán hơn nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác.

Một công ty Mỹ đang tìm cách biến nguồn năng lượng này thành điện năng.

Theo El Confidencial, Công ty năng lượng tái tạo Sitkana của Mỹ đang chuẩn bị đưa một nguyên mẫu tuabin thủy triều xuống khu vực thử nghiệm Bourne Tidal Test Site, thuộc bang Massachusetts, Mỹ.

Mục tiêu của dự án là chứng minh rằng các dòng hải lưu mạnh có thể được chuyển đổi thành điện năng bằng một hệ thống nhỏ gọn, mô-đun và dễ triển khai, thay vì phải xây dựng những công trình khổng lồ dưới đáy biển.

Tuabin được thả xuống biển, ảnh: elconfidencial.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở thiết kế mô-đun. Thay vì sử dụng một tuabin công suất nhiều MW có kích thước lớn, Sitkana phát triển các đơn vị tuabin nhỏ hơn có thể kết hợp với nhau thành một hệ thống lớn. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp việc vận chuyển, lắp đặt, thu hồi và sửa chữa trở nên đơn giản hơn.

Đây cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các cộng đồng ven biển nằm xa hệ thống điện lưới.

Theo Lance McMullan, nhà sáng lập kiêm CEO Sitkana, mục tiêu của công ty là làm cho việc xây dựng, triển khai và bảo trì các hệ thống năng lượng biển trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt tại những khu vực xa xôi.

Đưa tuabin xuống biển nhưng vẫn dễ thu hồi

Nguyên mẫu kích thước thực tế sẽ được đưa xuống nước bằng một cơ cấu nâng ở trung tâm. Hệ thống này được thiết kế để có thể triển khai và thu hồi các thiết bị có đường kính lên tới khoảng 3m.

Khu vực thử nghiệm có độ sâu khoảng 7m, với dòng nước có thể vượt 1,5 m/giây. Đây là điều kiện đủ mạnh để các kỹ sư đánh giá khả năng hoạt động của tuabin trong môi trường biển thực tế.

Thiết kế đặc biệt này còn giúp hạn chế sự phụ thuộc vào những tàu chuyên dụng đắt tiền vốn thường được sử dụng để lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị dưới biển.

Các kỹ sư sẽ theo dõi nhiều yếu tố trong quá trình thử nghiệm, từ lượng điện tạo ra, độ ổn định của hệ thống cho tới khả năng chịu đựng áp lực nước liên tục, sự ăn mòn vật liệu và những thay đổi của dòng thủy triều.

Đây là bước quan trọng trước khi công nghệ có thể được đưa vào sử dụng thương mại.

Nguồn năng lượng ổn định hơn điện gió, điện mặt trời?

Một trong những lợi thế lớn nhất của năng lượng thủy triều là khả năng dự đoán.

Không giống điện mặt trời phụ thuộc vào ánh sáng hoặc điện gió phụ thuộc vào tốc độ gió, chuyển động của thủy triều diễn ra theo quy luật tự nhiên tương đối ổn định. Điều này khiến năng lượng từ dòng hải lưu trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong bài toán tìm kiếm nguồn điện tái tạo có thể cung cấp ổn định.

Thử nghiệm lần này cũng không chỉ tập trung vào hiệu suất phát điện.

Các nhà nghiên cứu sẽ quan sát cách tuabin tương tác với môi trường biển và động vật hoang dã tại khu vực triển khai. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các dự án năng lượng thủy triều, bởi việc đưa thiết bị vào môi trường sống của sinh vật biển có thể tạo ra những tác động ngoài dự kiến.

Theo Sitkana, việc thử nghiệm trong điều kiện thực tế sẽ giúp nhóm nghiên cứu đánh giá đồng thời hiệu suất năng lượng, độ tin cậy của thiết bị và khả năng tương thích với hệ sinh thái biển.

Trung tâm thử nghiệm Bourne Tidal Test Site cũng đã được nâng cấp với sự hỗ trợ của Trung tâm Năng lượng Sạch Massachusetts, bổ sung hệ thống thu thập dữ liệu và cơ sở hạ tầng phục vụ việc thử nghiệm các nguyên mẫu mới.

Nếu tuabin có thể hoạt động ổn định, tạo ra điện với chi phí hợp lý và hạn chế tác động đến môi trường, công nghệ này có thể mở ra một hướng mới để khai thác năng lượng từ các dòng hải lưu ven biển.

Theo elconfidencial