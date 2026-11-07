Mỹ treo thưởng 20 triệu USD cho thông tin về chương trình hạt nhân của Iran

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Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chương trình “Phần thưởng vì Công lý” của Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo thưởng lên tới 20 triệu USD, kèm theo khả năng hỗ trợ tái định cư, cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan, chẳng hạn như những người thuộc cộng đồng khoa học.

Chương trình "Phần thưởng vì Công lý" được thành lập vào năm 1984, nằm trong khuôn khổ chương trình phần thưởng vì an ninh quốc gia của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhằm chi trả cho các thông tin giúp bảo vệ tính mạng và lợi ích của người Mỹ.

Trong tuyên bố về khoản tiền thưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc Iran “không tuân thủ các nghĩa vụ bảo đảm an toàn theo quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã khiến cơ quan này mất khả năng nắm bắt thông tin về quá trình sản xuất và kho dự trữ các thành phần quan trọng của Iran, chẳng hạn như máy ly tâm”.

Thông báo này không đưa ra các tiêu chí cụ thể về việc cung cấp thông tin như thế nào thì sẽ nhận được phần thưởng trị giá 20 triệu USD.

Ông Trump nhiều lần khẳng định các lực lượng Mỹ đã thực sự xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran.

“Nếu chúng ta không tấn công Iran, thì ngày nay đã chẳng còn Israel”, ông Trump phát biểu vào tối 6/11 tại West Palm Beach (bang Florida). “Nếu họ sở hữu vũ khí hạt nhân, họ chắc chắn đã sử dụng chúng. Họ đã có thể san phẳng cả khu vực Trung Đông”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng cho biết Iran đang rất mong muốn chấm dứt xung đột. “Chúng tôi đang làm việc với họ. Họ thực sự rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông nói.

Các nỗ lực ngoại giao từ phía các bên trung gian đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại.

Vào ngày 3/11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố chính phủ của ông vẫn đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại.

Trước đó trong tuần này, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn cần phải “xử lý” một hoặc hai mục tiêu, trong đó có địa điểm được gọi là “Núi Pickaxe” nằm ở miền trung Iran - nơi bị nghi ngờ là cơ sở hạt nhân, dù Tehran phủ nhận điều này.