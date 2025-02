Na Tra 2 - Siêu bom tấn 1,4 tỷ USD của Trung Quốc khiến cả Hollywood ngỡ ngàng

“Na Tra 2”, bom tấn hoạt hình dựa theo thần thoại Trung Quốc, hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới mọi thời đại tại một thị trường duy nhất, thu về con số khổng lồ 1,4 tỷ USD doanh thu bán vé tại Trung Quốc kể từ khi phát hành vào ngày 29 tháng 1.

Con số này vượt xa kỷ lục trước đó của “Star Wars: The Force Awakens”, bộ phim thu về 936 triệu USD tại Mỹ và Canada vào năm 2015. Bộ phim của Trung Quốc này cũng là bộ phim đầu tiên không phải của Hollywood lọt vào top 20 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Thành công vang dội của “Na Tra 2” chính là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh doanh thu phòng vé ảm đạm của Trung Quốc, đã thổi bùng làn sóng tự hào và hân hoan của dân tộc, khi khán giả, truyền thông nhà nước và các quan chức nhanh chóng ăn mừng thành tựu mang tính bước ngoặt này.

Trong nhiều thập kỷ, thị trường phim ảnh Trung Quốc đã bị thống trị bởi các bộ phim bom tấn Hollywood. Nhưng trong những năm gần đây, các tựa phim trong nước - trong các thể loại từ hành động và khoa học viễn tưởng đến lãng mạn và hoạt hình - đã ngày càng vượt xa các bộ phim phương Tây, một sự thay đổi được thúc đẩy bởi lòng tự hào văn hóa ngày càng tăng, cách kể chuyện tinh tế hơn và tiến bộ công nghệ nhanh chóng.

Khi kiểm duyệt ngày càng chặt chẽ và căng thẳng địa chính trị với Mỹ bùng phát, Hollywood càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc vượt qua các vấn đề chính trị trong thị trường từng rất béo bở này. Nắm bắt kịp thời cơ hội, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đã vươn lên mạnh mẽ với các hoạt hình bắt nguồn từ văn hóa dân gian truyền thống. "Na Tra 2" đã chứng minh đây là một công thức hiệu quả.

Sau khi phá kỷ lục tại Trung Quốc, “Na Tra 2” đã tiến ra nước ngoài, với các bản phát hành rộng rãi tại Úc, New Zealand và Bắc Mỹ. Bộ phim đã trở nên bùng nổ đối với cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, khi nhiều người vội vã mua vé bán trước nhiều ngày và xếp hàng chờ xem buổi ra mắt.

Nhà phân tích dữ liệu Summer Wang cho biết: "Ngay cả những người trước đây không quan tâm đến hoạt hình, như tôi, cũng bị thu hút bởi bộ phim này vì sự nhiệt tình và truyền thông tích cực ở Trung Quốc".

Stephanie Zhan, 30 tuổi, giám đốc bán đồ trang sức ở Sydney, đã dành một giờ đến rạp chiếu phim trong cơn giông bão dữ dội để xem "Na Tra 2". Cô cho biết khán giả đã vỗ tay vang dội khi buổi chiếu kết thúc. “Nó có cốt truyện hoàn chỉnh với những cảm xúc tinh tế, những khoảnh khắc hài hước và các cảnh chiến đấu thật ngoạn mục, ngang ngửa với những trận chiến như 'The Avengers'. Bộ phim thực sự gây ấn tượng khiến tôi cảm thấy hy vọng về điện ảnh Trung Quốc trong tương lai”.

Các tòa nhà được thắp sáng bằng các nhân vật trong 'Na Tra 2' ở Thành Đô vào ngày 12 tháng 2 năm 2025. (Ảnh AFP/Getty)

Công thức thành công

“Na Tra 2” không gặp nhiều đối thủ đáng gờm khi ra mắt vào đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cao điểm đi xem phim của các gia đình ở Trung Quốc.

Dựa trên một tiểu thuyết thế kỷ 16, bộ phim có các nhân vật quen thuộc với khán giả Trung Quốc ở mọi lứa tuổi, nhưng cũng mang đến góc nhìn mới mẻ, phù hợp với thế hệ trẻ. Xiaoning Lu, chuyên gia về điện ảnh Trung Quốc tại Đại học SOAS London cho biết, “đây là một bộ phim thương mại rất thành công. Một mặt, nó có công nghệ hoạt hình tiên tiến, mặt khác, nó nổi trội về cốt chuyện, thân thiện với gia đình, thú vị khi xem với một chút tinh thần nổi loạn.” Lu cho rằng nó là sự kết hợp của nhiều công thức khác nhau và có hiệu quả.

Sinh ra với số phận ma quỷ và sức mạnh phi thường, nhân vật chính, Na Tra, "xấu xí, dễ thương" và tinh nghịch, không sợ thách thức quyền uy của thiên đàng để đối đầu với các vị thần đã thao túng quyền lực nhằm phục vụ cho mục đích của riêng họ.

Sabrina Qiong Yu, giáo sư điện ảnh và nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Newcastle, cho biết: “Những thông điệp mà bộ phim truyền tải có sức ảnh hưởng đến nhiều đối tượng khán giả khác nhau và phản ánh nhiều thách thức của thời đại chúng ta, chẳng hạn như thách thức cấu trúc, thể chế và thẩm quyền đã được thiết lập; chủ đề về tình yêu gia đình và tình bạn; sự ngờ vực đối với hệ thống và thẩm quyền; và sự nhầm lẫn về bản sắc”. “Nó giống như 'món súp gà cho tâm hồn' hoặc một chút phấn khích trong bầu không khí u ám của thời đại”.

Bộ phim cũng có nhiều chi tiết ẩn dụ, mời gọi sự diễn giải từ khán giả. Với một số người theo chủ nghĩa dân tộc háo hức phát hiện ra những "quả trứng Phục sinh" chính là ẩn dụ cho chính trị của nước Mỹ.

Nhiều bộ phim bom tấn gần đây của Trung Quốc đã tận dụng tính dân tộc chủ nghĩa đang dâng cao, đạt được thành công vang dội. Bộ phim chiến tranh do chính phủ đặt hàng năm 2021 "The Battle at Lake Changjin", trước đây là tựa phim có doanh thu cao nhất của Trung Quốc sau khi giành vị trí đầu bảng từ bộ phim hành động yêu nước năm 2017 "Wolf Warrior 2".

Tấm áp phích quảng cáo 'Na Tra 2' tại Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 2 năm 2025. (Ảnh: Getty)

Niềm tự hào dân tộc

Sau khi phá vỡ kỷ lục phòng vé, “Na Tra 2” nhanh chóng nổi lên như một chiến thắng của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc.

Theo phần giới thiệu cuối phim, bộ phim được thực hiện hoàn toàn tại Trung Quốc, với sự tham gia của 138 công ty hoạt hình và hơn 4.000 thành viên đoàn làm phim.

Đạo diễn Yang Yu, chuyên gia y khoa chuyển sang làm phim hoạt hình, chia sẻ với đài truyền hình CCTV rằng ban đầu ông đã tiếp cận các đoàn làm phim quốc tế để thực hiện một số cảnh quay quan trọng, nhưng kết quả không như mong đợi.

Ông thừa nhận mặc dù khoảng cách đang dần thu hẹp nhưng các hãng phim Trung Quốc vẫn phải cố gắng đuổi kịp các đối thủ nước ngoài hàng đầu về công nghệ và quy trình công nghiệp.

Ngành công nghiệp hoạt hình Trung Quốc đã đi một chặng đường dài. Trong một thị trường mà nhiều thế hệ khán giả lớn lên với những bộ phim của Disney, Pixar của Hollywood và Studio Ghibli của Nhật Bản, ngày càng có nhiều phim hoạt hình trong nước đột phá trong những năm gần đây, đặc biệt là những phim đề cao văn hóa truyền thống.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra trong các lĩnh vực giải trí khác. Năm ngoái, “Black Myth: Wukong”, trò chơi điện tử Trung Quốc dựa trên tiểu thuyết kinh điển thế kỷ XVI “Tây Du Ký”, đã trở thành tựa game bán chạy nhất thế giới.

Khi doanh thu phòng vé của "Na Tra 2" lần lượt vượt qua các tác phẩm kinh điển của Hollywood, khán giả Trung Quốc đã tập hợp lại để ủng hộ bộ phim và đẩy doanh số bán vé lên một tầm cao mới.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, người dùng kêu gọi nhau ra rạp, và thậm chí xem phim nhiều lần. Một hashtag thịnh hành trên mạng xã hội Weibo đã so sánh sự vươn lên của bộ phim trên bảng xếp hạng phòng vé toàn cầu với việc “giương cao lá cờ quốc gia”.

Sau nhiều ngày phát sóng, bộ phim đạt doanh thu bán vé kỷ lục 100 tỷ NDT (khoảng 13,7 tỷ USD), vượt qua “The Super Mario Bros. Movie” để trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao thứ ba từ trước đến nay, chỉ sau “Frozen 2”.

Truyền thông và các quan chức nước này dành nhiều lời khen ngợi cho "Na Tra 2", coi đây là ví dụ điển hình cho "sự tự tin về văn hóa" ngày càng tăng của Trung Quốc.

Tuy nhiên, "Na Tra 2" đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc giành được chỗ đứng vững chắc ở thị trường nước ngoài, nơi bộ phim sẽ phải cạnh tranh với "Captain America: Brave New World" mới ra mắt.

Theo CNN