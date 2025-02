Năm 2025, giá căn hộ tại TP.HCM tăng trưởng ổn định

Theo đánh giá từ các chuyên gia, mức tăng hiện tại không còn mang tính đột biến mà phản ánh sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường sau thời gian dài biến động mạnh. Thị trường bất động sản trong giai đoạn 2023-2024 trải qua thời kỳ trầm lắng do tác động từ các yếu tố vĩ mô bất ổn và chính sách tín dụng bị thắt chặt. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, với việc nới lỏng chính sách tiền tệ, thị trường bắt đầu ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét, đặc biệt ở phân khúc căn hộ. Dù vậy, tại TP.HCM, nguồn cung căn hộ mở bán mới chỉ đạt 5.050 căn – mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua (2013-2024), cho thấy tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn tiếp diễn.

Bước vào năm 2025, đại diện CBRE Việt Nam dự báo giá nhà ở sẽ không giảm sâu nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại theo hướng ổn định và phản ánh đúng giá trị thực của sản phẩm cũng như nhu cầu thực tế từ người mua, chỉ khoảng 5 – 8% so với năm 2024. Và giá bán sơ cấp tiếp tục tăng do nguồn cung dù đã được cải thiện nhưng vẫn rất khó đáp ứng đủ nhu cầu do phần lớn nguồn cung mới được hoàn thiện ở mức tiêu chuẩn cao với chi phí đầu tư lớn. Bên cạnh đó nguyên nhân giá nhà vẫn chưa hạ được nhiệt còn xuất phát từ nguồn cung mới hạn chế do chủ đầu tư dự án bất động sản cần thêm thời gian tháo gỡ vướng mắc pháp lý, chi phí giao dịch và đầu tư tăng…

Theo đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, năm 2025 sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ nguồn cung bất động sản, nhờ vào các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và nỗ lực khôi phục của doanh nghiệp bất động sản sau giai đoạn khó khăn. Nhìn vào thực tế từ những giai đoạn trước, một số phân khúc đã đẩy mức giá tăng quá nhanh, gây ra sự mất cân đối cung - cầu và dẫn đến những hệ lụy cho thị trường. Nhưng sang năm 2025, khi các chính sách mới bắt đầu đi vào thực thi, thị trường bất động sản sẽ quay trở lại quỹ đạo ổn định hơn. Điều này tạo cơ hội cho người dân tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn, đồng thời giúp các doanh nghiệp bất động sản mở rộng quy mô và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. (Theo báo tài nguyên môi trường)

Khu Tây Tp.HCM, điểm đến đầu tư hấp dẫn khi giá nhà tại khu vực trung tâm vẫn đang neo ở mức cao

Trong bối cảnh giá căn hộ tại các khu vực trung tâm tiếp tục neo ở mức cao, nhiều nhà đầu tư và người mua nhà đã chuyển hướng quan tâm đến các khu vực ngoại vi, nơi quỹ đất còn dồi dào và hạ tầng đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Nổi bật trong số đó là khu Tây TP.HCM – khu vực đang nổi lên như một điểm đến lý tưởng cho cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư. Khu Tây thành phố không chỉ sở hữu lợi thế về quỹ đất lớn mà còn được hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến Metro số 3A (Bến Thành – Tân Kiên) và tuyến Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành,.... Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng giao thông không chỉ giúp tăng khả năng kết nối với trung tâm TP.HCM mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị bất động sản tại khu vực này. Với xu hướng dịch chuyển dân cư và đầu tư dần nghiêng về phía Tây, khu vực này đang trở thành "điểm sáng" trên bản đồ bất động sản TP.HCM trong năm 2025.

Dự án Destino Centro tọa lạc tại vị trí chiến lược mặt tiền Quốc lộ 1A ngay cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Tiêu biểu cho xu hướng phát triển bền vững tại khu vực này chính là dự án Destino Centro. Tọa lạc tại vị trí chiến lược mặt tiền Quốc lộ 1A ngay cửa ngõ phía Tây TP.HCM, Destino Centro không chỉ thừa hưởng lợi thế về giao thông và kết nối hạ tầng mà còn được quy hoạch bài bản với hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ và hiện đại. Dự án sở hữu 04 hồ bơi nội khu, khu thương mại – dịch vụ sầm uất, trường mầm non đạt chuẩn quốc tế 1500m2 và các không gian sinh hoạt cộng đồng đậm chất truyền thống nhưng không kém phần hiện đại. Đặc biệt, Destino Centro còn được bảo chứng bởi sự hợp tác với các đối tác thiết kế uy tín như Korn Architects và GK Archi, đảm bảo mang đến những sản phẩm chất lượng và giá trị bền vững theo thời gian. Giới chuyên gia đánh giá cao những dự án có pháp lý rõ ràng, tiện ích hoàn thiện và thiết kế đồng bộ như Destino Centro, cho rằng đây sẽ là lựa chọn an toàn và hấp dẫn đối với người mua nhà và nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường năm 2025 đang hướng đến sự phát triển bền vững và ổn định.