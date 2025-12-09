Năm 2025 mua được 1 cây vàng, tiết kiệm 100 triệu: Bí quyết của tôi là 3 việc này!

Thế là sắp hết 1 năm. Năm 2025 của tôi không quá rực rỡ, không có bước tiến hay thành tựu gì quá lớn ngoài 1 cây vàng đầu tiên trong đời và khoảng 100 triệu tiết kiệm. Sau bao năm xé nháp, cuối cùng tôi cũng có 1 năm tạm gọi là khá được.

Bí quyết thì cũng chẳng có gì cao siêu, vốn là những điều ai cũng biết, chỉ là không phải ai cũng chịu làm.

1. Tiết kiệm trước, chi tiêu sau

Trước đây, tôi từng nghĩ “mình kiểm soát được mình” nhưng rồi cuối tháng, tôi lại bối rối nhìn số dư tài khoản mà không hiểu tiền đã đi đâu mất. Tôi không tiêu gì quá lớn, chỉ vài ly cà phê, vài bữa ăn hàng, vài lần mua đồ online cho vui… Thế là tháng nào cũng trôi đi trong cảm giác lưng chừng: không nghèo nhưng chẳng dư được bao nhiêu.

Đầu năm 2025, tôi quyết định phải sống khác đi. Tôi không cố kiểm soát chi tiêu nữa mà “khóa” luôn khả năng tiêu vượt bằng một quy tắc đơn giản: Nhận lương xong, gửi tiết kiệm luôn.

Thú thực, ban đầu tôi khá khó chịu. Tự nhiên cảm giác tiền ít hơn, mua gì cũng phải nghĩ. Nhưng chỉ sau 2 tháng, tôi quen dần, thậm chí thoải mái khi thấy mình không còn sống bằng niềm tin chờ lương nữa. Điều thú vị nhất là khi tôi bắt buộc phải chi tiêu trong phần còn lại, tôi bỗng sáng suốt hơn hẳn. Tôi nhận ra nhiều thứ tôi ngỡ là “cần” hóa ra hoàn toàn không quan trọng.

2. Mua vàng và giữ vàng, mặc kệ biến động giá

Tôi mua vàng rồi để đó, coi như là 1 phương pháp để hạn chế chi tiêu thôi, chứ không đặt mục tiêu đầu tư kiếm lời. Thế nên giá vàng tăng hay giảm, tôi cũng kệ. Mỗi tháng mua ít nhất nửa chỉ, túc tắc đến cuối năm cũng có 1 cây vàng.

Những lúc giá vàng tăng cao, bạn bè hỏi tôi có định bán không, tôi chỉ cười. Tôi mua vàng không phải để chạy theo biến động giá, mà để tạo ra một lớp tài sản không bị tôi tiêu mất trong lúc cảm xúc nhất thời trỗi dậy. Vì tiền thì tôi có thể tiêu, nhưng vàng thì tôi ít khi có động lực mang đi đổi lấy tiền chỉ để mua vài thứ linh tinh. Nó giống như một “ổ khóa” giúp tôi giữ chặt từng đồng mình kiếm được.

3. Không tiêu vào phần thu nhập tăng thêm

Năm 2025, tôi có thêm một khoản thu nhập phụ từ công việc ngoài giờ và vài dự án nhỏ.

Bình thường, chỉ cần có thêm tiền là tôi lập tức nghĩ đến chuyện tự thưởng. Nhưng năm nay tôi thay đổi: tôi coi phần tiền tăng thêm như… không tồn tại. Tôi gửi thẳng vào tài khoản tiết kiệm hoặc gom để mua vàng. Không dùng nó để nâng cấp cuộc sống, không dùng để mua đồ mới, không dùng để ăn sang hơn. Sống vẫn như cũ, chỉ có số tiền tích lũy là thay đổi.

Khi không tiêu vào tiền tăng thêm, tôi thấy rõ sự khác biệt. Thay vì để thu nhập kéo phong cách sống lên một mức mới rồi lại bị mắc kẹt ở đó, tôi giữ lối sống cũ và để phần dư thừa tạo ra tương lai tốt hơn.

Điều này không hề dễ, vì cảm giác “mình có thêm tiền” luôn rất kích thích. Nhưng một khi đã làm được, bạn sẽ nhận ra mình không cần phải tiêu nhiều như tưởng tượng. Tôi bắt đầu quen với việc dùng tiền theo mục tiêu, không theo cảm xúc. Từ đó, mỗi khoản thu nhập thêm trở thành một viên gạch đặt vào nền móng tài chính tương lai, chứ không phải một cuộc giải trí tạm thời.