Năm 2025 này, tôi khuyên bạn nên giữ 3 thứ này để tiền bạc "tự nhiên đến"!

John D. Rockefeller, người sáng lập tập đoàn dầu mỏ Standard Oil và là vị tỷ phú đầu tiên trên thế giới từng chia sẻ quan điểm của mình về sự giàu có. Theo ông, của cải thực sự mà một người sở hữu là nhận thức và tư duy.

Khi bạn có quan điểm đúng đắn về sự giàu có, tiền bạc sẽ đến một cách tự nhiên và dễ dàng. Rockefeller cho rằng, nhận thức ảnh hưởng đến hành vi, và hành vi quyết định kết quả.

Trong năm 2025 này, chỉ bằng cách nâng cao nhận thức, định hình lại khái niệm về sự giàu có và phát triển trong tư duy, bạn mới có thể mở ra cánh cửa đến với sự giàu có.

01.

Về kiếm tiền: Từ tư duy làm giàu nhanh thì khó, làm giàu chậm thì dễ

Làm giàu một cách nhanh chóng đã trở thành mong ước năm mới của nhiều người. Nhưng Warren Buffett - một tỷ phú, nhà đầu tư và doanh nhân người Mỹ đã nói: "Làm giàu nhanh thì khó, nhưng làm giàu chậm thì dễ".

Mọi người đều thích kiếm tiền nhanh chóng và hy vọng sẽ sớm được tự do tài chính. Nhưng bản chất của tiền là giá trị. Mọi người phải có đủ khả năng tạo ra đủ giá trị để có được sự giàu có tương ứng.

Lấy "bậc thầy phim hoạt hình" Hayao Miyazaki làm ví dụ. Ông đã cho ra mắt bộ phim "Nausicaa of the Valley of the Wind" (tạm dịch là "Nàng công chúa ở thung lũng gió") ở tuổi 43. Ngay khi được phát hành, nó đã trở thành một cú "hit" ngay lập tức. Bộ phim thu về 300 triệu đô la và Miyazaki Hayao đã đạt được tự do tài chính chỉ trong một nốt nhạc.

Nhiều người cho rằng ông chỉ may mắn khi bắt kịp sự phát triển của nền văn hóa anime Nhật Bản vào những năm 1980. Nhưng trước đó, ông đã âm thầm làm việc trong lĩnh vực hoạt hình trong suốt 21 năm. Chính sự tích lũy trong hơn 20 năm đó đã mang lại cơ hội để Hayao Miyazaki vươn tới thành công.

Dẫu vậy, mỗi thời đại đều có những cơ hội tạo ra của cải riêng của nó. Đừng chỉ nhìn thấy vinh quang của người khác mà bỏ qua mồ hôi và công sức mà họ đã bỏ ra đằng sau. Hãy luôn giữ vững lập trường, tìm ra con đường riêng dựa trên chính điểm mạnh của mình và đừng bao giờ từ bỏ việc nâng cấp, phát triển bản thân.

02.

Về việc chi tiêu tiền bạc: Từ góc độ tiêu dùng đến góc độ giá trị gia tăng

Jeffrey Bezos - người sáng lập, CEO và Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty công nghệ đa quốc gia Amazon có 1 cô con gái nuôi. Hàng tháng, ông cho con gái mình rất nhiều tiền tiêu vặt để cô bé có thể học cách tiêu tiền.

Một lần nọ, con gái nuôi của ông chia sẻ rằng cô bé đã mua được một đôi giày Converse giảm giá sâu. Nhưng Bezos nói rằng đó không phải là cách tiêu tiền. Ông nói thêm: "Cách chi tiêu đúng là càng chi nhiều, bạn càng có nhiều tiền".

Ví dụ, nếu bạn thích "Star Wars", bạn có thể tiết kiệm tiền để mua bản quyền phim đó. Đây là một hình thức tiêu dùng nhưng cũng là một hình thức đầu tư. Mục đích của việc đầu tư vào tài sản có giá trị là để bảo toàn, gia tăng giá trị và thu được lợi nhuận.

Quan niệm tiêu dùng của người giàu khác với người bình thường. Trong mắt họ, tiêu tiền có nghĩa là kiếm tiền chứ không phải là tiêu dùng phô trương vô nghĩa. Phần lớn số tiền chi ra phải trở thành tài sản và vốn có thể tạo ra dòng tiền. Trên thực tế, điều này cũng đúng với những người bình thường như chúng ta.

Chi phí cho việc đọc sách, các khóa học và thể dục là khoản đầu tư cho bản thân bạn và không thể tiết kiệm được. Máy tính và thiết bị điện tốt là những công cụ có thể giải phóng đôi tay của bạn và giúp bạn tiết kiệm rất nhiều năng lượng, đây cũng là một cách kiếm tiền trá hình.

Tăng cường tiêu dùng theo kiểu đầu tư và giảm "tiêu dùng một lần" là cách để chiếc ví của bạn có thể dày hơn và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

03.

Về đầu tư: Từ tư duy mạo hiểm sang tư duy bền vững trong đầu tư

Có một khái niệm trong kinh tế học là: "Quả chín dễ hái". Điều này có nghĩa là những đồng tiền dễ kiếm và những thành quả dễ kiếm gần như đã được hái hết. Phần còn lại là những loại trái cây treo cao. Để hái được những loại trái cây này, một mặt đòi hỏi rất nhiều công sức. Mặt khác, quá trình hái trái cây cũng rất nguy hiểm. Một khi bạn ngã xuống, đó sẽ là một gánh nặng không thể chịu đựng được. Không chỉ khó kiếm tiền mà còn dễ mất vốn.

Đồng thời, hãy nhớ nguyên tắc: Đừng bỏ giờ bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Có nghĩa là, đừng bao giờ dốc toàn lực vào các cơ hội kiếm tiền đầy rủi ro. Sự cẩn trọng trong đầu tư và việc công việc không phải là dấu hiệu của yếu kém, mà là cách để duy trì sự ổn định, phát triển bền vững.

Vì vậy, trong vài năm tới, điều quan trọng nhất là phải phát triển bản thân, chờ đợi thời cơ và chớp lấy mọi cơ hội.

Chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị Peter Drucker đã nói, rủi ro lớn nhất trong thời đại thay đổi không phải là bản thân sự thay đổi, mà là sự tiếp tục của cách suy nghĩ và logic hành vi trong quá khứ.

Trong năm mới, hãy tuân thủ chủ nghĩa dài hạn, rèn luyện kỹ năng, làm giàu trí tuệ, ổn định bản thân và bảo vệ vốn của bạn. Chỉ bằng cách khai thác hết tiềm năng của bản thân và vượt qua chu trình này, chúng ta mới có thể tìm thấy sự giàu có và kho báu của riêng mình.