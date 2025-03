NAM A BANK công bố báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập

Cụ thể, theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt hơn 245.000 tỷ đồng, tăng gần 16,8% so với cuối năm 2023; Hoạt động tín dụng đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng 18,34% so với đầu năm; Huy động vốn đạt gần 179.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cuối năm 2023; Lợi nhuận trước thuế Nam A Bank 2024 đạt 4.545 tỷ đồng (tương ứng tăng 37,6% so với năm 2023)

Kết quả trên góp phần giúp Nam A Bank giữ vững tốc độ tăng trưởng ổn định liên tục trong các năm gần đây. Trong đó, ROE tiếp tục duy trì mức trên 20%, thuộc trong nhóm ngân hàng có ROE cao >=20%; ROA đạt 1,5%, điều này phần nào thể hiện bên cạnh mục tiêu tăng trưởng về quy mô Tổng tài sản, thì Nam A Bank vẫn chú trọng đảm bảo hiệu quả để duy trì chất lượng hoạt động sinh lời; Tỷ lệ NIM năm 2024 đạt mức 3,5%, cao hơn so với mức NIM 3,3% của năm 2023.

Chất lượng tài sản đang cải thiện dần, cụ thể: nợ nhóm 2 đã giảm từ mức 5.396 tỷ đồng (cuối năm 2023) xuống còn 2.470 tỷ đồng (cuối năm 2024); đồng thời tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) cuối năm 2024 vẫn duy trì mức 2,33%.

Điều này, giúp tỷ lệ Chi phí hoạt động / Tổng thu nhập hoạt động (CIR) năm 2024 của ngân hàng giảm xuống còn 44% (giảm -1,7% so với năm 2023), đây là mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu phấn đấu duy trì tỷ lệ này chỉ dao động khoảng 40% trong các năm tới mặc dù vẫn theo đuổi định hướng chiến lược tiếp tục mở rộng quy mô và mạng lưới theo lộ trình sắp tới.

Ngoài ra, gần đây nhất ngày 20/2/2025, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã công bố xếp hạng tín nhiệm với Nam A Bank, theo đó Moody’s tiếp tục duy trì kết quả xếp hạng ngân hàng ở mức triển vọng ổn định. Trong đó, điểm đáng chú ý là Nam A Bank đã được nâng hạng 1 bậc ở nhóm chỉ tiêu sức mạnh về vốn nhờ vào việc đẩy mạnh tăng vốn điều lệ lên hơn 25% gần đây.