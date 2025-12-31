Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2

31-12-2025 - 19:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Nam Á (HOSE: NAB) vừa hoàn tất thành công đợt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng vào cuối năm 2025. Toàn bộ lượng trái phiếu đã được phân phối hết cho gần 300 nhà đầu tư, thể hiện mức độ quan tâm lớn của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư với đợt chào bán.

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, Nam A Bank thực hiện chào bán ra công chúng tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng được chia thành 02 đợt phát hành. Nguồn vốn huy động từ trái phiếu dài hạn không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường vốn cấp 2, cải thiện và duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở ngưỡng cao so với quy định của Ngân hàng Nhà nước từ đó gia tăng bộ đệm vốn, nâng cao sức chịu đựng và tăng cường mở rộng phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng của ngân hàng trong thời gian tới.

Tại thời điểm 30/12/2025, Nam A Bank đã phát hành thành công lô trái phiếu đợt 1 mang mã NAB202501 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. Lãi suất được thiết kế linh hoạt theo cấu trúc thả nổi: trong 5 năm đầu tiên, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,8%/năm; từ năm thứ sáu trở đi, lãi suất được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,4%/năm. Cách thức cấu trúc này phù hợp với diễn biến thị trường tài chính hiện tại và thể hiện sự linh hoạt trong chính sách huy động vốn của ngân hàng. Trong quý I/2026, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai đợt phát hành lô trái phiếu NAB202502 với quy mô 1.000 tỷ đồng, qua đó hoàn tất tổng giá trị chào bán 2.000 tỷ đồng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trong điều kiện thị trường tài chính trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, Nam A Bank tiếp tục chủ động là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế theo Basel III, hướng đến tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Qua đó, ngân hàng không chỉ củng cố năng lực quản trị rủi ro mà còn gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Không chỉ tập trung vào thị trường vốn trong nước, từ đầu năm đến nay Nam A Bank đã huy động gần 160 triệu USD vốn quốc tế thông qua các khoản vay song phương và hợp vốn với những đối tác uy tín như GCPF, BlueOrchard, Symbiotics, Bank of New York Mellon, SCSB và E.SUN Bank. Nguồn vốn quốc tế này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực tài trợ xuất nhập khẩu, tín dụng chuỗi cung ứng và các hoạt động thương mại xuyên biên giới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ngân hàng trong môi trường kinh doanh toàn cầu đầy thách thức.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Nam A Bank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: 2021 - 2025 là nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn nhưng cũng ghi đậm nhiều dấu ấn, cảm xúc đối diện với những khó khăn chưa từng có

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: 2021 - 2025 là nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn nhưng cũng ghi đậm nhiều dấu ấn, cảm xúc đối diện với những khó khăn chưa từng có Nổi bật

Từ ngày mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau

Từ ngày mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau Nổi bật

Cuối ngày 31/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng

Cuối ngày 31/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng

17:17 , 31/12/2025
Một cổ phiếu ngân hàng gần tăng trần trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025

Một cổ phiếu ngân hàng gần tăng trần trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025

16:48 , 31/12/2025
Ông Nguyễn Đức Thụy giảm sở hữu tại LPBank xuống dưới 1%

Ông Nguyễn Đức Thụy giảm sở hữu tại LPBank xuống dưới 1%

15:22 , 31/12/2025
Chủ tịch VietinBank: Tổng tài sản ngân hàng vượt 100 tỷ USD, giảm 100 phòng giao dịch từ đầu năm

Chủ tịch VietinBank: Tổng tài sản ngân hàng vượt 100 tỷ USD, giảm 100 phòng giao dịch từ đầu năm

14:12 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên