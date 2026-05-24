Nam ca sĩ đình đám một thời đi bán cà phê ở tuổi 50 tại TP.HCM, vợ cũ đại gia có động thái đáng chú ý

Sau gần một tháng thông báo lấn sân kinh doanh cà phê tại TP.HCM, ngày 23/5, ca sĩ Đan Trường chính thức khai trương quán. Trước đó vài ngày, nam ca sĩ cũng gây chú ý khi tiết lộ lượng khách đến trải nghiệm trong ngày mở bán thử vượt ngoài mong đợi.

Trên trang cá nhân, Đan Trường chia sẻ: "Ngày đầu tiên soft opening để làm quen với vận hành, quán đã đón hơn 200 khách hàng đầu tiên đến trải nghiệm. Đan Trường xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thưởng thức, góp ý và đánh giá để quán ngày càng hoàn thiện hơn, phục vụ tốt hơn trong thời gian tới".

Đan Trường và vợ cũ.

Không chỉ hoạt động kinh doanh của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm, động thái từ vợ cũ – đại gia Việt kiều Thủy Tiên – cũng khiến nhiều người chú ý. Trước ngày khai trương khoảng 3 ngày, Thủy Tiên đã chia sẻ lại bài đăng giới thiệu quán của Đan Trường kèm lời nhắn ngắn gọn: "Cả nhà nhớ ghé ủng hộ nhé".

Hành động này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù đang sinh sống tại Mỹ, Thủy Tiên vẫn thường xuyên theo dõi, ủng hộ các dự án cá nhân cũng như công việc kinh doanh của chồng cũ.

Dù ly hôn, cặp đôi vẫn gặp gỡ, quan tâm chăm sóc con chung.

Đáng chú ý, hồi tháng 3/2026, Đan Trường và Thủy Tiên còn cùng hợp tác mở thêm một chi nhánh cà phê thuộc thương hiệu khác tại Mỹ. Dự án nhận được sự hưởng ứng tích cực từ bạn bè và khán giả, cho thấy mối quan hệ hậu ly hôn của cả hai vẫn khá tốt đẹp.

Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên kết hôn năm 2013 sau thời gian tìm hiểu. Hôn lễ của cặp đôi từng gây chú ý khi được tổ chức ở cả Việt Nam lẫn Mỹ, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong quãng thời gian hôn nhân, cả hai có một con trai chung là bé Thiên Từ, sinh năm 2017.

Đến giữa năm 2021, Đan Trường và Thủy Tiên xác nhận "đường ai nấy đi" sau 8 năm gắn bó. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau, cùng chăm sóc con trai và nhiều lần xuất hiện với vai trò bạn đồng hành trong công việc. Cách ứng xử văn minh của Đan Trường – Thủy Tiên sau ly hôn từng được nhiều khán giả dành lời khen.