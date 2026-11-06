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Nam ca sĩ duy nhất hát ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

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TPO - Sau Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục công bố S.T Sơn Thạch là nghệ sĩ khách mời biểu diễn tại đêm chung kết toàn quốc diễn ra 7/11. Sự xuất hiện của nam ca sĩ từng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai được kỳ vọng mang đến màu sắc sôi động cho sân khấu.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch góp mặt trong dàn nghệ sĩ khách mời tại đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra tối 7/11 tại TP Hải Phòng. S.T Sơn Thạch là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều hoạt động âm nhạc, truyền hình thực tế và các sân khấu biểu diễn.

S.T Sơn Thạch nối dài danh sách nghệ sĩ được công bố trước đó, gồm Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc. Trong khi các nữ ca sĩ đại diện cho nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, sự xuất hiện của S.T Sơn Thạch bổ sung một gương mặt nam có thế mạnh về vũ đạo và trình diễn.

Nam ca sĩ duy nhất hát ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026- Ảnh 1.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch góp mặt trong dàn nghệ sĩ khách mời tại đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Xuất thân từ nhóm nhạc 365, S.T Sơn Thạch từng hoạt động cùng Isaac, Jun Phạm và Will trước khi phát triển sự nghiệp solo. Anh được đào tạo về vũ đạo từ nhỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng khi tham gia ca hát, nhảy múa và các chương trình giải trí.

Sau khi chuyển sang hoạt động solo, S.T Sơn Thạch tiếp tục theo đuổi dòng nhạc pop, dance với các sản phẩm chú trọng tiết tấu và khả năng trình diễn. Nam ca sĩ từng giới thiệu những ca khúc như Tình yêu tuyệt vời, Thật xa thật gần Phiếu bé ngoan.

Bên cạnh âm nhạc, anh từng giành ngôi vị quán quân chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2016. Đây cũng là một trong những dấu mốc giúp S.T Sơn Thạch khẳng định thế mạnh về vũ đạo.

Hành trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024 cũng đánh dấu một giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp của S.T Sơn Thạch. Sau chương trình, anh cùng Jun Phạm, BB Trần, Kay Trần và Bùi Công Nam thành lập nhóm B.O.F, tiếp tục hoạt động âm nhạc và biểu diễn cùng nhau.

Năm 2025, nhóm phát hành MV No Fair , ca khúc do Bùi Công Nam sáng tác, mang màu sắc rap và R&B. Trước đó, các thành viên cũng cùng thực hiện một sản phẩm âm nhạc dịp Tết, khai thác không khí đoàn viên và tình cảm gia đình.

Không chỉ tập trung vào những tiết mục vũ đạo, thời gian gần đây S.T Sơn Thạch còn thử nghiệm với các bản nhạc giàu cảm xúc, chú trọng khả năng thể hiện giọng hát.

Nam ca sĩ duy nhất hát ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026- Ảnh 2.

Nam ca sĩ khoe vũ đạo tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tháng 11/2025, nam ca sĩ phát hành Bầu trời này có em , ca khúc pop ballad do nhạc sĩ Nguyễn Mẫn sáng tác. Sản phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng, nội dung xoay quanh tình yêu và sự gắn bó. Ca khúc từng vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng iTunes Việt Nam sau khi phát hành.

Đến tháng 6, S.T Sơn Thạch tiếp tục giới thiệu MV Ngược hướng , đánh dấu một bước chuyển trong cách lựa chọn chất liệu âm nhạc. Ca khúc do Kilian sáng tác, Only C đảm nhận sản xuất, có sự kết hợp của bộ đôi nghệ sĩ indie Minh Tốc và Lam.

Sự xuất hiện của S.T Sơn Thạch tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến thêm màu sắc cho chương trình nghệ thuật. Với khả năng vũ đạo cùng kinh nghiệm biểu diễn trên nhiều sân khấu, nam ca sĩ được kỳ vọng có màn trình diễn đáng chú ý bên cạnh các thí sinh.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, theo đuổi những dòng nhạc khác nhau được kỳ vọng tạo nên chương trình nghệ thuật đa dạng, đồng hành những phần thi quan trọng trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Theo Ngọc Ánh

Tiền Phong

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