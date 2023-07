Nam ca sĩ nổi tiếng vỡ nợ 129 tỷ, 18 năm sau đường hoàng dọn vào căn hộ 34 tỷ vì đổi đời

Cách đây 18 năm, nam ca sĩ Lee Sang Min (nhóm Roo'ra) vỡ nợ 6,9 tỷ won (129 tỷ đồng) vì kinh doanh thất bại. Phải tới gần đây, nam nghệ sĩ sinh năm 1973 mới trả hết nợ sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động trong làng giải trí. Và Lee Sang Min hiện đã dọn tới căn hộ mới, sẵn sàng một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong tập mới nhất của show My Little Old Boy lên sóng tối 17/7, Lee Sang Min đã hạnh phúc giới thiệu nơi ở hiện tại. Theo TenAsia đưa tin, căn hộ nằm ở tầng 20 của khu chung cư Yongsan, có diện tích khoảng 169 mét vuông. Mỗi tháng, ca sĩ họ Lee bỏ ra khoảng 5,6 triệu won (105 triệu đồng) để thuê căn hộ này.

Lee Sang Min hạnh phúc xen lẫn háo hức khi tới nơi ở mới

Căn hộ rất rộng rãi và có tầm nhìn đẹp

Căn bếp có không gian nội thất tinh tế, trông rất cuốn hút

Đáng chú ý, nam nghệ sĩ ký được hợp đồng thuê nhà mà không phải trả tiền đặt cọc. Được biết, căn hộ Lee Sang Min đang sống có giá gốc rơi vào khoảng 1,825 tỷ won (tương đương 34,2 tỷ đồng). Lúc trước, nam ca sĩ sống ở căn hộ nhỏ hơn với mức giá thuê hàng tháng là 2 triệu won (tương đương 38 triệu đồng).

Cũng trong chương trình My Little Old Boy vừa qua, Lee Sang Min bày tỏ niềm tự hào trước những thành quả đạt được sau thời gian dài gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Ca sĩ sinh năm 1973 còn tự đặt mục tiêu cho bản thân: "Tôi còn muốn xây một căn nhà mang phong cách California cho riêng mình. Trong nhà nhất định phải có cả bể bơi nữa".

Lee Sang Min rất trân trọng những gì mình đang có sau thời gian dài vật lộn để trả hết nợ nần

Để đạt được mục tiêu xây nhà mang phong cách California, Lee Sang Min hiện tích cực tham gia loạt show giải trí với nhiều vai trò khác nhau, đồng thời không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới. Chỉ tính riêng trong năm 2023, nam nghệ sĩ xuất hiện trong các chương trình truyền hình như Heart Signal 4, Knowing Bros, My Little Old Boy, Dolsing Fourmen, The War of the Roses, Men Who Top The Charts …

Lee Sang Min hoạt động rất chăm chỉ tại Kbiz

Nguồn: Allkpop