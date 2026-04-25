Nam diễn viên hi sinh tất cả, chỉ dám mặc áo 100 ngàn để con học trường 10 tỷ đồng

Vào ngày 23/4, nam diễn viên Ki Tae Young - chồng của đại mỹ nhân Eugene đã xuất hiện trên chương trình Radio Star và chia sẻ về cuộc sống gia đình. Nam diễn viên thành tâm điểm chú ý khi đối xử khắt khe với bản thân, nhưng lại không tiếc tiền cho gia đình và con cái.

Trong 15 năm qua, sự nghiệp của Ki Tae Young khá yên ắng do anh luôn đặt gia đình lên trên hết. "Tôi lên kế hoạch mọi thứ sao cho phù hợp với gia đình, và tôi đã làm như vậy trong 15 năm" - nam diễn viên tiết lộ rằng toàn bộ lịch trình hàng ngày của anh đều xoay quanh các con. Vì chăm lo cho các con nên anh có nguyên tắc không hẹn gặp bất kỳ ai sau 18h tối.

Ki Tae Young không gặp ai sau 18h chiều. Ảnh: Money Today

Nhưng sốc hơn cả là lối chi tiêu của nam diễn viên 48 tuổi. Anh thú nhận rằng mình hoàn toàn không uống rượu và hút thuốc, chỉ tự thưởng cho bản thân vào ngày sinh nhật hoặc kỷ niệm. Ki Tae Young còn khoe luôn giá rẻ bất ngờ của bộ đồ anh mặc lên sóng. Được biết, bộ quần áo của anh chỉ được mua với giá 6000-8000 won (106-142 ngàn đồng) trong đợt giảm giá.

"Tôi thấy ổn khi mặc một chiếc áo phông 6.000 won. Tôi giữ gìn vóc dáng để có thể mặc những chiếc áo phông cotton đơn giản và quần jeans. Nếu tôi sống như vậy và vợ con tôi có thể tận hưởng những gì tôi đã gây dựng nên, đó chính là hạnh phúc của tôi" - Ki Tae Young tự hào khoe với khán giả truyền hình. Khách mời trường quay cũng sốc không kém khi khoản chi tiêu vặt của chồng Eugene chỉ là 1-1,5 triệu won/năm (17,7-26,6 triệu đồng). Con số này là quá nhỏ bé so với vật giá đắt đỏ ở Hàn Quốc.

Nam diễn viên chỉ mặc áo giá rẻ. Ảnh: Money Today

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với "niềm hạnh phúc 6.000 won" mà Ki Tae Young dành cho bản thân, niềm đam mê của anh dành cho việc học hành của các con gái thực sự là chưa từng có. Được biết, gia đình tài tử mạnh tay đầu tư tiền bạc cho con gái đầu Rohee học tại Trường Quốc tế Songdo - một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu ở Hàn Quốc. Học phí tại đây lên đến 600 triệu won (10,6 tỷ đồng) từ mẫu giáo đến tốt nghiệp trung học, chưa kể các chi phí khác. Ki Tae Young - Eugene còn tận tâm đến mức chuyển nhà về Songdo để tiện cho con gái học tập.

Không phụ lòng bố mẹ, Rohee vô cùng thông minh, học giỏi. Cách đây vài năm khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Eugene đã cho Rohee làm bài kiểm tra cùng một chuyên gia về trí thông minh. Bài kiểm tra đầu vào Rohee có kết quả cực cao. IQ của cô bé lên tới 127. Rohee được nhà tâm lý học đánh giá là thiên tài về ngôn ngữ.

Ki Tae Young chân thành không chỉ về mặt hỗ trợ tài chính mà còn cả về việc dạy dỗ con cái. Trên sóng truyền hình, anh nói rằng: "Tôi luôn biết ơn khoảng thời gian đã dành cho các con". Dù giàu có, nam diễn viên vẫn đích thân dạy dỗ con gái toàn diện, từ kiến thức đến kỹ năng sống, lễ nghi cư xử.

Hết nói về con, tài tử sinh năm 1978 quay sang ca ngợi vợ: "Tôi khẳng định rằng dù được sinh ra lần nữa, tôi vẫn muốn gặp vợ mình. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy thực sự là một người tốt". Cuối cùng, Ki Tae Young nói anh tìm thấy sự mãn nguyện lớn hơn trong cuộc sống mà vợ con mình đang tận hưởng so với cuộc sống của chính mình.

Ki Tae Young dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho vợ con. Ảnh: Money Today

Câu chuyện của Ki Tae Young nhanh chóng gây xôn xao truyền thông Hàn Quốc. Nhiều netizen hết lời ca ngợi nam diễn viên là "người chồng quốc dân", "ông bố số 1 showbiz"... Eugene và Ki Tae Young từ lâu đã được mệnh danh là "cặp đôi vàng" và là biểu tượng của một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu trong làng giải trí Hàn Quốc. Không ồn ào hay phô trương, tổ ấm của họ luôn toát ra sự ấm áp và bền vững khiến công chúng ngưỡng mộ.

Mối nhân duyên của cả hai bắt đầu từ bộ phim truyền hình Creating Destiny (Tìm lại tình yêu) vào năm 2009. Sau hơn một năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 7/2011 bằng một đám cưới ấm cúng tại một nhà thờ ở Gyeonggi-do. Nếu Eugene (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại S.E.S) mang nét tươi sáng, rạng rỡ của một "nữ thần" thế hệ đầu, thì Ki Tae Young lại là người đàn ông điềm đạm, chín chắn và cực kỳ tâm lý.

Eugene - Ki Tae Young kết hôn từ năm 2010. Ảnh: Money Today

Gia đình của họ trọn vẹn hơn với sự xuất hiện của hai cô con gái xinh xắn, từng chiếm trọn cảm tình của khán giả qua chương trình thực tế The Return of Superman là Rohee và Rorin. Điều khiến khán giả trân trọng nhất ở gia đình Eugene - Ki Tae Young chính là cách họ cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Ki Tae Young nổi tiếng là một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu. Anh không ngần ngại lui về hậu phương, chăm sóc các con để vợ có thể toàn tâm toàn ý quay lại nghệ thuật (điển hình là thành công rực rỡ của Eugene trong siêu phẩm Penthouse). Giữa showbiz đầy rẫy những thị phi và sự tan vỡ, Eugene và Ki Tae-young vẫn nắm tay nhau đi qua hơn một thập kỷ, chứng minh rằng tình yêu chân thành và sự thấu hiểu chính là "liều thuốc" quý giá nhất để giữ lửa hôn nhân.