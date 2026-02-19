Nam diễn viên là ông chủ ở TP.HCM về biệt thự nghìn m2 ở Hải Phòng, đất đai bạt ngàn

Vừa qua, diễn viên Mạc Văn Khoa đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh anh cùng vợ con bay từ TP.HCM về quê Hải Dương (nay là Hải Phòng) ăn Tết sau một năm làm ăn bận rộn.



Nam diễn viên tỏ ra vô cùng hào hứng, vui vẻ khi về quê. Anh dậy từ sáng sớm, ra vườn hít thở không khí và nghe tiếng gà gáy. Nhà của Mạc Văn Khoa ở quê rất rộng lớn, đất đai bạt ngàn.

Mạc Văn Khoa bên vườn đất đai bạt ngàn

Anh nói: "Tôi bay từ Sài Gòn không bị delay lắm nhưng đông quá nên tắc đường, tôi muộn mới về tới nhà. Sáng nay tôi dậy sớm vì còn làm nhiều việc cho bố mẹ. Đây là không khí nhà tôi ngày Tết.

Năm nào cũng vậy, cứ về quê ăn Tết là tôi sẽ quay clip chia sẻ với khán giả để kỷ niệm và truyền tải không khí Tết đến cho mọi người. Mọi người dù ở đâu cũng gìn giữ nét văn hóa, phong tục ngày Tết. Tôi còn phải tranh thủ làm nhiều việc lắm. Các bác cùng theo chân tôi ăn Tết ở Hải Dương nay là Hải Phòng rồi".

Nói rồi, Mạc Văn Khoa lao vào giúp cha mẹ ngày Tết. Gia đình Mạc Văn Khoa vẫn giữ truyền thống tự gói bánh chưng nhưng năm nay gói ít hơn mọi năm, chỉ 20 cái.

Tiếp đó, Mạc Văn Khoa ra thăm vườn nhà khiến ai cũng phải bất ngờ khi thấy đất nhà anh bạt ngàn phải hàng nghìn mét vuông. Trong vườn trồng nhiều loại cây khác nhau.

Một góc biệt thự nhà vườn của Mạc Văn Khoa ở quê

Nam diễn viên chia sẻ: "Ở ngoài Bắc thì trái cây ra theo mùa. Tết thì ngoài đào, quất ra, nhà tôi còn có vườn hồng xiêm ra quá trời trái. Về quê chẳng có gì nên tôi tặng vợ một rổ hồng xiêm, quê nhà lá vườn, có gì tặng nấy. Mong tình yêu của hai đứa tôi sẽ ngọt ngào như trái hồng xiêm chín, đừng chát như trái xanh.

Tôi rất thích hoa, dù không có hoa tay nhưng vẫn thích tự trang trí nhà cửa. Năm nay về nhà tôi cũng tự trang trí tiểu cảnh nhà mình một chút xíu cho có không khi ngày Tết".

Mạc Văn Khoa quay toàn cảnh biệt thự nhà vườn của mình ở quê cho mọi người xem, khiến ai cũng phải trầm trồ về sự bề thế của nó. Căn biệt thự ước chừng có diện tích ở lên đến hàng trăm mét vuông, xây theo kiểu nhà sàn, có tiểu cảnh phong thủy non bộ hoành tráng, bàn ghế gỗ trạm trổ tinh xảo theo phong cách truyền thống nhưng vẫn toát lên sự quý phái.

Được biết, Mạc Văn Khoa ngoài diễn hài còn kinh doanh rất phát đạt, là ông chủ một chuỗi nhà hàng bún đậu tại TP.HCM.