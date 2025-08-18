Nam diễn viên Superman đột ngột qua đời

Reuters đưa tin nam diễn viên Terence Stamp đã qua đời vào ngày 17/8, hưởng thọ 87 tuổi. Gia đình giữ kín nguyên nhân tài tử gạo cội này qua đời và chi tiết tang lễ.

Trong thông báo gửi tới truyền thông, gia đình của "phản diện Superman" chia sẻ: "Ông để lại 1 di sản nghệ thuật đồ sộ, cả với tư cách diễn viên và nhà văn. Những di sản này sẽ tiếp tục chạm tới và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Chúng tôi mong nhận được sự tôn trọng quyền riêng tư trong thời khắc đau buồn này".

Tài tử gạo cội người Anh qua đời đột ngột ở tuổi 87

Terence Stamp sinh năm 1938 tại East End, London, trong 1 gia đình lao động. Tuổi thơ ông trải qua những tháng ngày London bị không kích nghiêm trọng trong Thế chiến II. Sau khi rời ghế nhà trường, ông làm việc trong ngành quảng cáo rồi giành được học bổng vào 1 trường đào tạo diễn xuất danh tiếng. "Phản diện Superman" đình đám 1 thời từng chia sẻ: "Tôi không dám nói với ai rằng tôi muốn trở thành diễn viên, vì điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Họ sẽ cười nhạo tôi ngay lập tức".

Năm 1962, Terence Stamp bắt đầu sự nghiệp điện ảnh với bộ phim Billy Budd. Vai diễn đầu tay ngay lập tức đem lại cho ông đề cử Oscar. Trong suốt 6 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông "bỏ túi" hàng loạt bộ phim ấn tượng như Theorem, The Limey A Season In Hell, The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace ... Terence Stamp dành trọn tâm huyết vào vai diễn đến nỗi khi vào vai phụ nữ chuyển giới trong The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert , ông đi giày cao gót nhiều khiến cột sống bị lệch, phải mất nửa năm để phục hồi.

Terence Stamp cuốn hút thời trẻ

Vai diễn nổi danh nhất của tài tử nước Anh chính là Tướng Zod - phản diện tàn bạo trong Superman (1978) và Superman II (1980). Sau đó, ông trở lại với vũ trụ Superman khi đảm nhận vai Jor-El trong loạt phim truyền hình Smallville . Bộ phim cuối cùng của Terence Stamp là Last Night in Soho (2021).

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, Terence Stamp còn là 1 nhà văn có tiếng, được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao. Các tác phẩm của tài tử Superman thể hiện chiều sâu nội tâm, góc nhìn độc đáo về cuộc sống, góp phần làm phong phú thêm di sản nghệ thuật mà ông để lại.

Nguồn: Reuters