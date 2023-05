Nam Định dự kiến quy hoạch mới hàng chục khu công nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã công bố hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Nam Định và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, tại danh mục các phụ lục quy hoạch tỉnh Nam Định thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Nam Định dự kiến quy hoạch 14 khu công nghiệp (KCN), nâng tổng diện tích các KCN lên 2.546 ha, (4 KCN đã hình thành, 9 KCN mới và một KCN mở rộng);

Đến năm 2050, tổng số KCN tăng lên 27 khu với tổng diện tích 6.721 ha, bổ sung 13 KCN.

Trong đó, 4 KCN đã hình thành (gồm KCN Hòa Xá, KCN Mỹ Trung, KCN Bảo Minh, KCN Dệt may Rạng Đông) sẽ được giữ nguyên. Đối với KCN Bảo Minh, KCN Hòa Xá, do diện tích lấp đầy đã đạt 100% , định hướng trong giai đoạn tới là duy trì không gian phát triển các ngành, lĩnh vực hiện hữu, đưa ra khỏi quy hoạch phát triển diện tích chưa thành lập do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Nam Định dự kiến quy hoạch 14 khu công nghiệp, nâng tổng diện tích các khu công nghiệp lên 2.546 ha. (Ảnh minh họa)

2 KCN đã có quyết định thành lập, đang giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng tính đến năm 2021 gồm KCN Mỹ Thuận và KCN Bảo Minh mở rộng. Các KCN này sẽ đưa ra khỏi quy hoạch phát triển diện tích chưa thành lập.

Các KCN đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư gồm có KCN Trung Thành và KCN Hồng Tiến.

Về CCN, Nam Định tiếp tục thực hiện định hướng phát triển CCN đã được phê duyệt tại quyết định số 630; tuy nhiên, đề xuất thu hồi, đưa một số dự án CCN ra khỏi danh mục phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh với các lý do CCN quy mô nhỏ, không còn khả năng mở rộng; dự án CCN khó triển khai xây dựng, không thu hút được các nhà đầu tư; dự án CCN có khả năng phát triển với quy mô lớn, thành lập KCN...

Theo đó, tổng số CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 dự kiến là 54 CCN với tổng diện tích khoảng 5.969 ha; giai đoạn 2031 – 2050 mở rộng một số CCN, nâng tổng diện tích CCN lên 8.703 ha.

Đặc biệt, giai đoạn 2021 – 2030, sẽ có 47 CCN được quy hoạch trên địa bàn tỉnh, trong đó có 44 CCN quy hoạch mới, tập trung chủ yếu tại các huyện như Nghĩa Hưng, Giao Thủy,….; 3 CCN được điều chỉnh, bổ sung diện tích là CCN An Xá, TP Nam Định (giảm từ 97 ha xuống 64 ha); CCN Hải Phương, Hải Hậu (tăng từ 21,4 ha lên 50 ha); CCN TT Cát Thành, Trực Ninh (tăng từ 26,8 ha lên 41 ha).

Giai đoạn 2031 – 2050, tỉnh Nam Định định hướng không phát triển thêm CCN mà chỉ mở rộng quy mô một số CCN như CCN Yên Phong (75 ha), CCN Xuân Tiến 2 (75 ha), CCN Xuân Vinh (75 ha), CCN Nghĩa Hải (70 ha), CCN Phúc Thắng (70 ha),...; nâng tổng diện tích CCN trên địa bàn tỉnh lên 2.965 ha.

Hiện tại, Nam Định đã quy hoạch 45 CCN với tổng diện tích 596,3 ha, trong đó đất công nghiệp có thể cho thuê là khoảng 450 - 470 ha.