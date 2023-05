Nam Định: Sau 36 giờ hoàn tất cấp đăng ký đầu tư cho Quanta Computer Inc

Chiều 5/5, thông tin tới Đại Đoàn Kết Online, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết, trong cùng ngày, chính quyền tỉnh đã hoàn tất toàn bộ quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án “Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính” tại KCN Mỹ Thuận cho Nhà đầu tư Quanta Computer Inc (Đài Loan-Trung Quốc).

“Hôm qua (4/5), Nhà đầu tư Nhà đầu tư Quanta Computer Inc có văn bản đề nghị thực hiện dự án kèm đầy đủ hồ sơ gửi Ban Quản lý các KCN tỉnh. Cùng ngày Ban có văn bản gửi UBND tỉnh, đề nghị chấp thuận. Ngay trong ngày 4/5, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã họp, thống nhất. Sang ngày hôm nay (5/5), Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy, báo cáo, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận. Ngay trong ngày 5/5, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã nhận được văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy, Thông báo ý kiến đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy. Trên cơ sở ý kiến đồng ý chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, trong cùng ngày 5/5, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Ban Quản lý các KCN tỉnh, đồng ý chủ trương cho Nhà đầu tư Quanta Computer Inc đăng ký thực hiện dự án theo đề nghị của Ban. Trên cơ sở này, đến đầu giờ chiều cùng ngày 5/5, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nguyễn Hoàng Anh đã chính thức ký, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cho Nhà đầu tư Quanta Computer Inc…”, ông Trần Anh Dũng cho biết thêm về quy trình và thời gian chính quyền Nam Định hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Quanta Computer Inc.

Thông tin từ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho biết, chính quyền tỉnh Nam Định chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH QMH Computer (doanh nghiệp dự án, do Quanta Computer Inc lập-PV) thực hiện dự án trên diện tích hơn 225.000 m2 đất thuộc KCN Mỹ Thuận, với mục tiêu hoạt động sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, cụ thể hơn là sản xuất và gia công máy tính xách tay và máy tính để bàn; công suất thiết kế dự kiến 4.500.000 máy tính/năm.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.829 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD), trong đó hơn 1.178 tỷ đồng (41,67%) là vốn góp của Nhà đầu tư (tiến độ góp vốn 90 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); còn lại là vốn Nhà đầu tư huy động. Thời hạn hoạt động dự án trong 48 năm, kể từ ngày được chứng nhận đăng ký đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng thời cho biết, sau khi hoàn thành xây dựng, các cơ sở sản xuất của Nhà đầu tư dự kiến có công suất ban đầu: Năm 2024: 1.300.000 máy tính xách tay/máy tính để bàn; 2025: 2.600.000 máy; 2026: 3.600.000 máy; 2027: 4.000.000 máy; 2028: 4.500.000 máy.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho biết thêm, Nhà đầu tư được chính quyền Nam Định cho hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu; được miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Đối với ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật. Đồng thời được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt nếu có theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dự án đầu tư trên sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 48, Luật Đầu tư.

Như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, 15 ngày trước, vào ngày 21/4, tại trụ sở UBND tỉnh Nam Định, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Nam Định, đại diện Công ty CP xây dựng hạ tầng Đại Phong-chủ đầu tư hạ tầng KCN Mỹ Thuận, đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định và đại diện Tập đoàn Quanta Computer Inc đã ký kết thỏa thuận phát triển dự án “Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính”.

Thông tin tại lễ ký kết cho biết, Tập đoàn Quanta Computer Inc thành lập năm 1988, là một trong những nhà sản xuất máy tính xách tay hàng đầu thế giới. Ngoài lĩnh vực kinh doanh sản xuất máy tính xách tay, Quanta đang mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh điện toán đám mây, giải pháp mạng doanh nghiệp, sản phẩm truyền thông di động, sản phẩm nhà thông minh, điện tử tự động, chăm sóc sức khỏe thông minh, IoT và ứng dụng AI.

Trước khi ký kết thỏa thuận phát triển dự án tại tỉnh Nam Định (Việt Nam), Tập đoàn đã có 8 nhà máy sản xuất máy tính trên thế giới, đặt tại Trung Quốc, Mỹ, Mexico, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất máy tính tại KCN Mỹ Thuận (Nam Định) là nhà máy thứ 9 của Tập đoàn này trên toàn thế giới và là dự án đầu tiên của Nhà đầu tư này tại Việt Nam.

KCN Mỹ Thuận được tỉnh Nam Định khởi công xây dựng hạ tầng ngày 25/11/2021, do Công ty CP xây dựng hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 1.621 tỷ đồng, rộng hơn 158 ha, nằm ven đại lộ Thiên Trường nối tỉnh Hà Nam với tỉnh Nam Định, cách trung tâm TP Nam Định chỉ vài km, liền kề Quốc lộ 21 và 21B; cách Hà Nội 80 km, cách Hải Phòng 100 km, được đánh giá có vị trí rất thuận lợi trong kết nối hạ tầng giao thông và logistic. Dự án nhà máy sản xuất máy tính của Tập đoàn Quanta Computer là dự án đầu tiên tỉnh Nam Định thu hút được vào đầu tư tại KCN này.