Nam giới tuổi thọ ngắn thường có “3 to, 2 trắng”, không có cái nào thì quả là may mắn vô cùng!

Dù nam hay nữ, ai cũng muốn mình sống khỏe và sống lâu. Tuy nhiên, tuổi thọ của chúng ta bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Bao gồm cả những yếu tố không thể thay đổi và có thể điều chỉnh để cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

Các nghiên cứu cho thấy ngoài gen thì những thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày là lý do mà tuổi thọ trung bình của nam giới thấp hơn nữ giới. Lối sống thiếu lành mạnh cũng có thể dẫn tới sự khác biệt về ngoại hình đáng kể. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nhận ra những nam giới tuổi thọ ngắn thông qua “3 to, 2 trắng” trên cơ thể.

“3 to” thường thấy ở nam giới có tuổi thọ ngắn

1. Bụng to

Bụng to là dấu hiệu rõ ràng của mỡ nội tạng tăng cao. Điều đáng lo là nhiều người dù không béo vẫn có vòng bụng lớn. Nguyên nhân là do trao đổi chất chậm và khả năng đốt mỡ suy giảm. Độc tố trong cơ thể cũng dễ tích tụ hơn.

Ảnh minh họa

Người có vòng eo lớn dễ mắc bệnh tim mạch và gan nhiễm mỡ. Nguy cơ rối loạn mỡ máu và ung thư cũng cao hơn. Các nghiên cứu cho thấy vòng eo lớn liên quan trực tiếp đến tỷ lệ tử vong sớm. Đây là dấu hiệu sức khỏe cần được kiểm soát từ sớm.

2. Cổ to

Cổ to không chỉ khiến ngoại hình kém gọn gàng mà còn phản ánh mỡ tích tụ bất thường. Phần mỡ này thường liên quan đến thừa cân và béo phì. Khi mỡ tích tụ nhiều ở vùng cổ, nguy cơ rối loạn chuyển hóa sẽ tăng. Cơ thể dễ bước vào trạng thái lão hóa sớm.

Nhiều trường hợp cổ to còn liên quan đến bệnh tim mạch và mạch máu não. Đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tuyến giáp hoặc bất thường hạch bạch huyết. Thậm chí một số bệnh ung thư vùng cổ và thực quản cũng có liên quan. Vì vậy không nên xem đây là vấn đề thẩm mỹ đơn thuần.

3. Mắt cá chân to

Ảnh minh họa

Mắt cá chân sưng to thường liên quan đến phù nề và tích nước. Đây là tình trạng không hiếm gặp ở nam giới trung niên. Khi cơ thể giữ lại quá nhiều nước và muối, chi dưới sẽ sưng rõ. Đặc biệt là vào cuối ngày.

Nguyên nhân phổ biến là chức năng thận suy giảm. Ngoài ra, tình trạng này cũng có thể liên quan đến bệnh tim. Khi tim bơm máu kém, dịch dễ ứ lại ở chân. Nếu kéo dài, nguy cơ biến chứng sẽ tăng và ảnh hưởng tuổi thọ.

Nam giới tuổi thọ ngắn thường có “2 trắng” trên cơ thể

1. Lòng bàn tay, bàn chân trắng

Lòng bàn tay và bàn chân bình thường phải hồng hào. Điều này chứng tỏ máu lưu thông tốt và cơ thể khỏe mạnh. Khi vùng này chuyển sang trắng nhợt kéo dài, tuần hoàn máu có thể đang gặp trục trặc.

Máu không được đưa đến chi đầy đủ khiến tay chân lạnh và nhợt màu. Độc tố vì thế cũng dễ tích tụ trong cơ thể. Lâu ngày làm tăng nguy cơ bệnh mạn tính. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ nếu không được cải thiện.

2. Móng tay trắng

Ảnh minh họa

Móng tay khỏe mạnh thường có màu hồng nhạt. Khi móng chuyển sang trắng, cơ thể có thể đang gặp vấn đề. Đây là dấu hiệu cho thấy tim và phổi hoạt động kém ổn định. Nhiều người thường bỏ qua thay đổi này.

Nếu móng tay xuất hiện đốm trắng, có thể liên quan thiếu sắt hoặc thiếu dinh dưỡng. Trường hợp móng trắng bệch kèm viền sẫm màu còn có thể cảnh báo bệnh gan. Khi thấy những thay đổi này, nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe sớm.