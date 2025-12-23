Nam Long tăng vốn điều lệ vượt 4.850 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 18/12/2025, Nam Long đã phân phối thành công hơn 100 triệu cổ phiếu, tương đương 99,9% tổng số lượng cổ phiếu đã đăng ký chào bán (hơn 100,1 triệu cổ phiếu).

Trong tổng khối lượng cổ phiếu đã phân phối, có hơn 97,1 triệu cổ phiếu được cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua trong giai đoạn từ ngày 27/10/2025 đến ngày 17/11/2025.

Bên cạnh đó, hơn 2,9 triệu cổ phiếu tiếp tục được nộp tiền mua trong thời gian từ ngày 15/12/2025 đến ngày 18/12/2025.

Ảnh minh họa

Kết thúc đợt chào bán, vẫn còn 97.500 cổ phiếu không được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 của Nam Long.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Nam Long tăng từ gần 3.851 tỷ đồng lên mức gần 4.851 tỷ đồng.

Với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Nam Long đã thu về gần 2.500,6 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Theo kế hoạch phát hành công bố trước đó, Nam Long sẽ dùng khoảng 640 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ tài chính; 1.597 tỷ đồng dành cho hoạt động đầu tư các dự án do Nam Long và công ty con sở hữu; 265 tỷ đồng còn lại được rót vào hai công ty chủ lực của tập đoàn là Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land và Công ty TNHH Nam Long Commercial Property.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nam Long mang về doanh thu thuần gần 3.941 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 441 tỷ đồng, gấp 8,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 354 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với 9 tháng đầu năm trước.

Năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 50,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nam Long giảm 6,4% so với đầu năm, xuống còn gần 28.387 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 17.852 tỷ đồng, chiếm 62,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 14.020 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, 1.442 tỷ đồng là vay ngắn hạn và 5.550 tỷ đồng vay dài hạn.