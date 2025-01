Năm mới Ất Tỵ 2025 trưng loại hoa này trong nhà cát lộc cả năm

Bên cạnh hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa lan không thể thiếu trong nhà mỗi dịp Tết đến xuân về thì có một số loại hoa hợp mệnh phong thủy theo năm, giúp gia tăng tài lộc cho gia chủ.

Dưới đây là những loại cây cảnh mà gia chủ ít trưng bày dịp Tết nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với việc “chuyển vận” trong nhà, đón điềm lành, chiêu tài lộc.

Cây Kim ngân lượng

Cây cảnh này còn có nhiều tên gọi khác như hạt tài lộc, hạt giàu có, vạn lượng, vạn lượng vàng, trăm lượng vàng, châu sa kim, trọng đũa, bách lượng kim. Dù mang tên nào chúng cũng ngụ ý tài lộc, may mắn.

Vì thế, kim ngân lượng là cây cảnh được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc điểm nổi bật của cây cảnh kim ngân lượng chính là những quả đỏ lúc lỉu của chúng.

Màu quả đỏ tươi, mỗi cây có 200-1.000 quả, đồng đều về màu sắc và kích cỡ, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với màu lá xanh khiến cây cảnh càng rực rỡ, bắt mắt.

Theo quan niệm phong thủy, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn. Cây trái sai quả trĩu cành là biểu hiện của ấm no, sung túc. Những chùm quả kim ngân lượng màu đỏ mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, nồng nhiệt, vẻ đẹp của tình yêu, thêm cảm giác thành công, vui vẻ, giàu có và cát tường, tràn đầy hạnh phúc và cao quý, có tính trang trí cao.

Trồng cây cảnh này vào Tết Ất Tỵ sẽ gửi gắm mong muốn của gia chủ vào năm mới thịnh vượng, tài chính dồi dào và làm ăn phát đạt.

Cây phát tài phát lộc

Cây này hay còn gọi là trúc phát tài, là một loài hoa cảnh đặc biệt phổ biến trong cuộc sống. Thân cây có các khớp nối rõ ràng, thân cao và cứng cáp, mọc hướng lên trên, lá xanh tươi, tổng thể tỏa ra sức sống khiến toàn bộ môi trường tràn đầy năng lượng.

Đây là cây cảnh phong thủy điển hình, mang ý nghĩa cầu may, bình an, tài lộc nên rất được ưa chuộng đặt trong nhà, trên bàn thờ. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, bày cây này trong nhà có ý nghĩa tốt lành, đại diện cho sự thịnh vượng, thăng tiến, giúp tiến bộ trong học tập và sự nghiệp.

Cây Phật thủ

Phật thủ là một loại cây bụi nở hoa vào mùa xuân và kết trái vào mùa thu. Quả phật thủ có màu vàng kim, hình dáng độc đáo, giống như bàn tay nắm chặt hoặc mở ra giống như lòng bàn tay của Đức Phật, nên mọi người gọi nó là "Phật thủ".

Điều này cũng khiến cây cảnh được xem như là biểu tượng của bàn tay Phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý cho gia đình.

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón khách quý, mang đến tài lộc.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên vào dịp Tết Nguyên đán, mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.



Cây Hồng Môn

Hồng môn cũng tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Cây cảnh này là loài hoa chuyển vận không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Lá xanh và hoa màu đỏ của Hồng Môn tạo thành sự tương phản rõ nét và mang đến cho con người tác động thị giác mạnh mẽ, mỗi bông hoa và chiếc lá tựa vào nhau. Khung cảnh thật dễ chịu, trong lành và tự nhiên.

Cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy là "cánh cửa đỏ" mở ra tương lai may mắn, hạnh phúc cho con người. Cây cũng có ý nghĩa hút tài lộc, giúp sự nghiệp, công danh của gia chủ thêm thịnh vượng. Nếu đặt ở phòng làm việc ở cơ quan giúp chủ nhân thăng tiến, còn đặt ở cửa hàng sẽ giúp việc kinh doanh thuận lợi hơn.

Cây Lan càng cua

Lan càng cua có nhiều loại hoa đặc biệt bắt mắt. Những bông hoa có nhiều màu sắc, đỏ như lửa, hồng như mây và trắng như tuyết, trên nền lá xanh, chúng càng thêm tinh tế, tinh tế và có tính trang trí cao.

Thời kỳ ra hoa của lan càng cua vào khoảng tháng 12 đến tháng 1 hàng năm. Tùy theo yếu tố môi trường mà thời gian ra hoa có thể sớm hơn hoặc muộn hơn.

Hoa thường có màu hồng và đỏ với ngôn ngữ hoa "may mắn". Trong phong thủy, màu đỏ là màu may mắn, cát tường nên loài hoa này được cho rằng sẽ mang lại may mắn cho gia đình.Trồng cây cảnh này trong nhà giúp gia chủ chuyển nguy thành an, biến xui xẻo thanh may mắn, biến nghèo thành giàu, thất bại biến thành công...