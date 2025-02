"Năm mới chỉ mong kiếm được 30 triệu/tháng"

Hôm nay đã là mùng 6 Tết, thời điểm mà người người nhà nhà quay lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Nguyên đán. Nếu hỏi mục tiêu của họ khi bắt đầu với công việc thì nhiều người sẽ trả lời là tăng lương.

Giữa những năm kinh tế khó khăn và nhiều biến động, các bạn trẻ dưới đây chia sẻ họ chỉ mong kiếm được từ 30 triệu/tháng trở lên - một mức thu nhập không quá cao, song đủ để nhiều người sống ổn ở thành phố lớn và nuôi hy vọng về tương lai có nhà, có xe.

"Sang năm chỉ mong kiếm được 30 triệu/tháng"

Đó là lời chia sẻ của Quỳnh Quỳnh (27 tuổi, TP.HCM) đang làm hướng dẫn viên du lịch. Cô cho biết mình kiếm được trung bình 19 triệu/tháng, và mức thu nhập bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các yếu tố khách quan như mùa trọng điểm du lịch, tiền tips của khách hàng,... Vào mùa du lịch đông khách, cô kiếm được thu nhập 25 triệu song vào mùa ít khách, thu nhập giảm còn 14-15 triệu. "Sỡ dĩ chọn cột mốc mục tiêu lương là 30 triệu/tháng vì đây là mức thu nhập gấp rưỡi lương hiện tại. Mình dùng quy tắc SMART để chọn ra mục tiêu kiếm lương vừa có thể đạt được, nhưng cũng đủ để tạo cho mình động lực phấn đấu", Quỳnh Quỳnh cho hay.

Để kiếm được tổng thu nhập 30 triệu/tháng, cô nàng tính toán không thể chỉ dựa vào mức lương của nhân viên du lịch. Cô giải thích: "Tiền lương của nhân viên du lịch có nhiều biến động và bản thân khó kiếm soát. Để kiếm được mức thu nhập 30 triệu/tháng, mình bắt buộc phải có công việc tay trái. Mình đã tính toán sẽ mở cửa hàng bánh nhỏ với số vốn 70 triệu. Vừa bán bánh vừa xây kênh làm truyền thông, mình dự định sẽ mất nửa năm để thu hồi lại vốn và có lãi. Song song với cửa hàng, mình vẫn sẽ cố gắng làm tốt công việc nhân viên du lịch. Dự kiến đến cuối năm 2025, mình có thể kiếm được tổng thu nhập 30 triệu/tháng".

Ảnh minh hoạ

Một trường hợp khác, Trần Lê (23 tuổi, Hà Nội) đang làm chuyên viên Marketing với mức lương 15 triệu/tháng. Cô nàng cho biết bản thân có cuộc sống khá thuận lợi khi có nhà sẵn ở Hà Nội, không chịu nhiều về áp lực về tiền bạc, được anh trai hậu thuận về tiền bạc. Cũng vì thế, Trần Lê từng không nghĩ quá nhiều về chuyện gia tăng thu nhập.

"Tuy nhiên, sau khi tự học một chút về tài chính, mình hiểu chủ động tìm hiểu tăng lương là điều cần thiết cho tương lai, hoặc đơn giản là trong những trường hợp khẩn cấp như sửa xe, thuốc thang… Cho đến đầu năm nay, mình mới có đủ động lực để bắt đầu tìm kiếm cơ hội gia tăng thu nhập như mọi người", Trần Lê chia sẻ.

Về kế hoạch tăng thu nhập, Trần Lê chia sẻ bên cạnh công việc văn phòng thì cô dự định nhận thêm công việc tay trái cùng bạn. Cô nàng cho hay: "Sau hơn 1 năm đi làm, mình đã có một số mối quan hệ và hiểu được cách làm việc với khách hàng. Mình sẽ hợp tác cùng bạn để làm các dự án bên ngoài về mảng làm nội dung và KOL. Mục tiêu của mình là trước năm 2026 sẽ kiếm được 30 triệu/tháng".

Cùng đặt mục tiêu kiếm được tổng thu nhập trung bình 30 triệu/tháng là Bảo Thy (26 tuổi, TP.HCM) đang làm kinh doanh tự do về quần áo đặt may. Phải mất 8 tháng sau khi bắt đầu làm quen với kinh doanh, cô nàng mới bắt đầu nhận được lợi nhuận. Tuy nhiên từ cách đây 1 năm, Bảo Thy đã nghỉ hẳn công việc văn phòng để bắt đầu tập trung cho dự án kinh doanh. Do không còn nguồn thu từ nhân viên văn phòng nên cô muốn tìm cách gia tăng thu nhập từ công việc kinh doanh nhiều hơn.

"Hiện tại, mình vẫn chưa hài lòng lắm về thu nhập hàng tháng. Mình nghĩ nếu tìm được mô hình kinh doanh, quản lý vải vóc và nhân công tốt hơn thì có thể gia tăng số tiền kiếm được", Bảo Thy nói.

Ảnh minh hoạ

Tăng lương nhưng vẫn phải học cách chi tiêu

Bảo Thy chia sẻ, sang năm mới, nếu thu nhập tăng mà bạn không thể sống tiết kiệm thì khó quản lý tài chính. Cô nàng nhớ lại, trong năm ngoái, dù kiếm được mức thu nhập cũng khá nhưng cô nàng không tiết kiệm được bao nhiêu, thậm chí có tháng phải vay mượn người thân để có tiền xoay vòng mua hàng. Nguyên nhân là bởi cô đã chi tiêu quá nhiều cho mua sắm vì cảm xúc căng thẳng do công việc kinh doanh không sinh lợi nhuận lớn như mong muốn.

"Theo mình, khi cân bằng tâm lý thì khả năng chi tiêu cũng sẽ được cải thiện. Trước kia mình mua hàng vì cảm xúc khá nhiều. Có những tháng thì vào đầu tháng mình tiết kiệm rất tốt, nhưng đến cuối tháng lại tiêu xài lãng phí. Trong năm qua, mình để dành được nhiều nhất là 5 triệu, còn trung bình các tháng khác khoảng 2-3 triệu đồng. Mình không muốn bản thân tiêu xài lãng phí nữa. Nên mình đặt mục tiêu phải sống tối giản và luôn trích riêng 20% thu nhập để tiết kiệm", cô nàng cho hay.

Trong khi đó, Quỳnh Quỳnh cũng chia sẻ bản thân cô cho rằng sống tiết kiệm quan trọng không kém nỗ lực gia tăng thu nhập. Thứ nhất, vì sợ tiền mất giá nên cô đang có ý định chuyển từ đầu tư mua vàng thay vì gửi tiết kiệm như hiện nay. Bên cạnh đó, Quỳnh Quỳnh cũng tập thói quen ghi chú các khoản chi tiêu, kiểm soát cảm xúc khi quẹt thẻ cũng là nhiệm vụ mà cô tự đặt ra cho riêng mình.

"Thực tế, trước kia tháng nào mình cũng đặt chỉ tiêu tiết kiệm ít nhất 5 triệu nhưng không thành công. Sang năm nay, mình đặt mục tiêu bản thân phải tiết kiệm được ít nhất 7 triệu/tháng. Cuối năm mình dự định sẽ dùng số tiền tiết kiệm để mua vàng hoặc góp vốn cùng người thân đầu tư đất", cô nàng bộc bạch.