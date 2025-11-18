Nam nghệ sĩ 58 tuổi nói thẳng đàn em: "Không phải ai cũng diễn hài được"

Mới đây, chương trình Chinh phục đam mê đã lên sóng với sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội trong vai trò giám khảo là NSƯT Kim Phương, NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh.

Nghệ sĩ Trung Dân và NSND Kim Xuân

Tuần này, các thí sinh phải diễn hài với chủ đề "Đêm của nụ cười", NSƯT Đức Thịnh cho biết:

"Muốn diễn hài trước tiên phải có tư duy thiên bẩm, nhìn gì cũng ở góc độ hài hước. Hiện nay, muốn làm về hài thì có nhiều vấn đề để khai thác như lừa đảo công nghệ, chuyện giao hàng,...

Người nghệ sĩ hài nên làm kịch bản hài từ những vấn đề hiện nay, mang hơi thở cuộc sống và tránh làm lại những câu chuyện cũ dễ khiến khán giả nhàm chán, mất vui".

Về phía mình, nghệ sĩ Trung Dân nói thẳng các đàn em thí sinh khi được đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đến các diễn viên trẻ về cách xử lý khi diễn hài nhưng không ai cười.

Anh nói: "Đây là một câu hỏi khó. Diễn hài và xử lý tình huống này lệ thuộc khá nhiều thứ. Trước tiên phải có duyên hài, không phải ai cũng diễn hài được. Không có duyên hài thì không thể diễn hài.

Nghệ sĩ Kim Phương

Muốn làm hài thì mình phải xem cái duyên của mình tới đâu thì làm tới đó. Còn nếu diễn hài khán giả không cười với những người có nhiều kinh nghiệm sân khấu sẽ có cách khỏa lấp tất cả.

Người làm về hài luôn luôn phải có sự ứng biến và thích ứng với tất cả những trường hợp xảy ra trên sân khấu".

Mở đầu tập mới là tiết mục Bói toán đổi đời của thí sinh Kim Hoàng. NSƯT Kim Phương nhận định: "Tôi yêu cầu Kim Hoàng cần hiểu được nhân vật. Nữ nghệ sĩ cảm nhận được vai diễn một cách chân thực nhất để hóa thân trọn vẹn hơn".

Cùng quan điểm với đàn chị, NSND Kim Xuân cho rằng: "Vai diễn của Kim Hoàng có sự thú vị, tuy nhiên cần nhấn nhá nhiều hơn để vai bà đồng thêm đặc sắc hơn trên sân khấu".

Tiếp theo, thí sinh Hữu Thắng cùng tiết mục Câu chuyện tử tế mang đến nhiều cảm xúc. Nghệ sĩ Trung Dân cho biết: "Tôi rất thích tiết mục của Hữu Thắng dù bạn chưa thể khai thác triệt để kịch bản. Từng chi tiết muốn cản trở anh chàng kia không nhảy cầu tự tử bằng việc kể về rất nhiều câu chuyện cuộc sống.

Mong muốn dạy dỗ, cứu giúp một người đang nghĩ quẩn mặc dù không có mối quan hệ ruột thịt gì với nhau. Chỉ yếu tố về sự tử tế giữa người với người dành cho nhau có thể khai thác ra tiếng cười một cách rất hay", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Kết thúc chương trình là tiết mục Tình bạn của thí sinh Anh Thư. NSND Kim Xuân xúc động nói: "Tôi phải dành lời cảm ơn khi bạn đã làm rất tốt phần thi của mình. Việc đầu tư chỉnh chu trong tiết mục, cùng sự lồng ghép thông điệp ý nghĩa trong từng tiết mục khiến tôi vô cùng ấn tượng, cho thấy các bạn nghiêm túc với nghề".

Trong khi đó, NSND Kim Xuân lại nhận định: "Bạn nên chọn câu chuyện có nội dung nhẹ nhàng hơn để phù hợp với đêm thi mang yếu tố hài".