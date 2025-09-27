Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam nghệ sĩ 87 tuổi sắp từ Mỹ về, muốn ở nhà nữ đệ tử giàu có của ông trùm Điền Quân

27-09-2025 - 10:35 AM | Lifestyle

"Em biết, chú Minh Cảnh bên Mỹ có gọi về cho em luôn rồi" – đệ tử Khương Dừa tiết lộ.

Vừa qua, NSƯT Ngọc Huyền đã tới thăm nhà mặt tiền TP.HCM mới tậu của diễn viên Dung Dăng Dung Dẻ - đệ tử đạo diễn Khương Dừa, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân.

Nam nghệ sĩ 87 tuổi sắp từ Mỹ về, muốn ở nhà nữ đệ tử giàu có của ông trùm Điền Quân- Ảnh 1.

Dung Dăng Dung Dẻ và Ngọc Huyền

Tại đây, Ngọc Huyền được đàn em mời ăn bánh xèo chay. Trong bữa ăn, nữ nghệ sĩ nhắc đàn em: "Ngày 6/12 tới là live show chú Thanh Tuấn, chắc chú có nói với em rồi".

Dung Dăng Dung Dẻ tiết lộ: "Em biết, chú Minh Cảnh bên Mỹ có gọi về cho em luôn rồi. Chú Minh Cảnh bảo chú cũng sẽ về để tham dự liveshow chú Thanh Tuấn.

Lần trước chú Minh Cảnh về nước là ở căn hộ chung cư của em bên Hà Đô, nên lần này chú gọi về hỏi xem căn đó còn không. Nhưng tiếc quá em bán mất rồi. Nếu không ở đó thì chú Minh Cảnh phải về tận Củ Chi, Hoóc Môn ở thì xa quá".

Được biết, Dung Dăng Dung Dẻ hiện có mối quan hệ thân mật với nhiều nghệ sĩ gạo cội và được các nghệ sĩ tin tưởng nhờ cậy ở nhiều công việc, trọng trách.

Nam nghệ sĩ 87 tuổi sắp từ Mỹ về, muốn ở nhà nữ đệ tử giàu có của ông trùm Điền Quân- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Minh Cảnh

Dung Dăng Dung Dẻ tên thật là Bùi Thị Dung, nổi tiếng trên mạng xã hội với kênh YouTube và TikTok "Dung Dăng Dung Dẻ Home". Cô thường quay video về cuộc sống hằng ngày, các hoạt động thiện nguyện và được nhiều người yêu mến.

Cô cũng được biết đến là một diễn viên không chuyên, đệ tử ông trùm thứ hai của Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa. Cô thường vào một số vai phụ trong phim của Khương Dừa, đóng cùng NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Bảo Quốc, Bảo Chung… và theo chân Khương Dừa đi thăm hỏi các nghệ sĩ nghèo neo đơn.

Ngọc Huyền chia sẻ về đàn em: "Dung đi từ thiện nhiều lắm, đi hết chỗ nọ tới chỗ kia. Tôi thấy Dung làm nhiều công tác xã hội, công tác từ thiện quá. Cứ nơi nào khó là có Dung. Lúc nào Dung cũng vui vẻ, lo hết cho mọi người, từ sân khấu kịch nói tới cải lương, điện ảnh, chỗ nào cũng thấy có mặt Dung".

Thông tin nghệ sĩ Minh Cảnh sắp về nước khiến nhiều khán giả tò mò vì ông đã ở tuổi 87. Đối với một người ở tuổi 87, việc di chuyển từ Mỹ về Việt Nam với hơn hai ngày trên máy bay là khá khó khăn. Điều đó chứng tỏ, nghệ sĩ Minh Cảnh vẫn còn rất khỏe mạnh. Nam nghệ sĩ thậm chí còn sẵn sàng lên sân khấu hát ở liveshow nghệ sĩ Thanh Tuấn.

Nam nghệ sĩ rao bán nhà 5 tầng hơn 10 tỷ đồng ngay trung tâm Đà Nẵng

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

