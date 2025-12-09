Nam nghệ sĩ là Giám đốc Nghệ thuật, 50 tuổi vẫn ở với mẹ: "Cuộc đời mình đừng trông chờ người khác"

Ngồi ghế giám khảo khách mời Người Kể Chuyện Tình mùa 9 (phát trên THVL1), nghệ sĩ Đình Toàn cho biết đây là một trong những chương trình mà anh đã theo dõi từ những ngày đầu tiên.

Anh ấn tượng với format kết hợp giữa hát và diễn xuất của chương trình dành cho thí sinh, đây không chỉ là một thử thách để tìm ra chủ nhân ngôi vị quán quân mà còn giúp họ tôi luyện thêm kỹ năng cho bản thân khi tham gia.

Anh nói: " Tôi xem chương trình từ mùa 1 khi Jolie Phương Trinh làm MC. Khi được mời làm giám khảo, tôi cảm thấy rất vui và thoải mái ", anh chia sẻ.

Là một nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, Đình Toàn cho biết anh hiểu rõ thí sinh của chương trình không phải diễn viên chuyên nghiệp.

" Âm nhạc vẫn là phần chính. Phần diễn chỉ là thử thách. Tôi không đặt nặng, mà chỉ mong những kinh nghiệm, những góp ý của mình có thể giúp các bạn hoàn thiện thêm các kỹ năng ", anh nói.

Đình Toàn làm giám khảo khách mời tại chương trình Người Kể Chuyện Tình.

Khi được hỏi về bí quyết khiến anh luôn xuất hiện với một năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười cho mọi người, nam nghệ sĩ chia sẻ: " Ở tuổi nào cũng có thể trẻ, tuổi nào cũng có thể già. Quan trọng là nội tại của mình. Cuộc sống luôn có cả vui lẫn buồn, nhưng tôi chọn cách nhìn mọi thứ thật tích cực .

Nếu cuộc sống không còn màu hồng, hãy chọn màu khác, màu xám cũng đẹp, màu đen cũng đẹp. Không phải lúc nào cuộc sống cũng màu hồng, nhưng hãy tin rằng không phải lúc nào nó cũng màu xám. Vấn đề là bạn chọn sắc màu nào để tồn tại ".

Từ khi làm Giám đốc Nghệ thuật thay NSƯT Thành Lộc tại sân khấu kịch Idecaf, khối lượng công việc của Đình Toàn nhiều hơn trước vì anh phải đảm nhiệm thêm nhiều trách nhiệm.

Anh cho rằng mỗi người phải tự tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống: " Không ai chỉ ai cách sống được. Bạn phải tự tìm cho mình sự cân bằng riêng ".

Đình Toàn cho biết anh may mắn luôn nhận được tình cảm của khán giả sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh tự nhìn nhận: " Tôi nghĩ vì mình ý thức được cách sống để được mọi người yêu thương, nên cuộc sống hiện tại rất tốt ".

Nam nghệ sĩ hiện giữ chức Giám đốc Nghệ thuật tại sân khấu kịch Idecaf sau khi NSƯT Thành Lộc rời đi.

Trải nghiệm qua hầu hết các dạng vai từ già, trẻ, giả gái đến các nhân vật nội tâm phức tạp, Đình Toàn vẫn luôn mong mỏi những vai diễn khó hơn.

Ngoài sân khấu, anh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho điện ảnh và truyền hình: " Tôi sẽ chọn vai hay chứ không chọn sự xuất hiện. Nếu có vai diễn ác hoặc quái dị, tôi cũng rất muốn thử ".

Trước vấn đề nghệ sĩ trẻ bị chèn ép khi mới vào nghề, Đình Toàn thẳng thắn chia sẻ: " Nhiều người than bị bắt nạt, bị thiệt thòi. Nếu vậy, tại sao không bước ra? Cuộc đời của bạn, bạn phải tự quyết định. Đừng trông chờ vào ai khác ".

Đình Toàn sinh năm 1976 là gương mặt quen thuộc với mọi nhà, đặc biệt là thế hệ 8x, 9x qua series Chuyện ngày xưa sau đó là Ngày xửa ngày xưa. Anh cũng là gương mặt nổi tiếng trên màn ảnh qua: Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật…

Ngoài diễn xuất và dẫn chương trình, Đình Toàn còn là người đứng sau chỉ đạo nhiều vở kịch, chương trình truyền hình lớn. Anh từng là đạo diễn của các vở kịch nổi tiếng như: Chú mèo đi hia, Chuyện thần tiên xứ Phù Tang, Chúa tể muôn loài, Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad. Tổng đạo diễn của các chương trình truyền hình như Tinh hoa hội tụ, Sao nối ngôi nhí, Tiếu lâm tứ trụ nhí,…

Đình Toàn vẫn độc thân, đang sống cùng mẹ.

Hiện tại ở tuổi 50, Đình Toàn vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Anh đoạt nhiều giải thưởng nghề nghiệp như: HCB Liên hoan sân khấu kịch toàn quốc 2009; diễn viên chính xuất sắc Cánh Diều Vàng 2010; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Việt 2014 tại Pháp; HCV Liên hoan Sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ CAND năm 2020.

Về cuộc sống riêng tư, Đình Toàn rất khép kín, ít giao du đồng nghiệp và truyền thông. Nam nghệ sĩ cho biết, có ba thứ anh không bao giờ khoe trên mạng xã hội hay đời sống, đó là hàng hiệu, chuyện đời tư và người yêu. Hiện tại, ở tuổi U50, nam nghệ sĩ ở với mẹ. Anh không cưới vợ và cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại.