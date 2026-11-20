Mới đây, NSƯT Bảo Quốc đã tới thăm nhà người chị thứ 8 trong gia đình 12 anh chị em đằng vợ của ông ở Mỹ.

Được biết, các anh chị em của bà xã Bảo Quốc đều sống tại Mỹ, nhưng ở rải rác khắp các tiểu bang. Lần này, vợ chồng nam nghệ sĩ thực hiện chuyến đi thăm hết gia đình nhà vợ.

Bảo Quốc

Bảo Quốc dậy sớm để đi bộ ngoài trời, tận hưởng không khí trong lành, đón nắng sớm. Dù ở tuổi gần 80 nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh, phong độ và luôn vui cười.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Đây là khu nhà của người chị thứ 8 trong gia đình vợ tôi. Chúng tôi qua đây cũng được 4 - 5 ngày rồi. Anh chị em gặp nhau vui vẻ, cứ ăn uống, tiệc tùng riết, nên tôi thấy mình có vẻ tăng cân rồi. Ở đây 4 ngày mà tôi thấy bụng như bầu đến 4 tháng rồi.

Vợ chồng tôi ở đây tới tận 9 ngày liền, thì đúng là bầu đến 9 tháng 10 ngày. Nói chứ chúng tôi rất vui vì được gặp gỡ gia đình, anh em hòa thuận, vui vẻ với nhau.

Đặc biệt, tôi được gặp mấy anh em cọc chèo của tôi. Rất lạ ở chỗ, chúng tôi không cùng cha cùng mẹ với nhau, mà giống tính nhau dễ sợ. Anh em rể mà yêu quý nhau, đặc biệt giống nhau ở một cái tính mà người ta bảo là sợ vợ.

Không có đâu, chúng tôi không phải sợ vợ mà chiều vợ, luôn muốn làm vui lòng vợ. Vợ muốn gì chúng tôi đều chiều theo cái đó.

Ví dụ như, tôi đang no, vợ nói ăn là tôi phải ăn. Tôi đang thức mà vợ nói ngủ là tôi ngủ. Tôi đang đứng mà vợ nói ngồi đi là tôi ngồi liền. Tôi chiều vợ lắm. Mấy anh em rể nhà tôi cũng y chang như vậy, như cùng một mẹ sinh ra.

Thực ra trong gia đình, chồng thương vợ, chiều vợ cũng là một hạnh phúc. Cá nhân tôi nghĩ rằng, đó là hạnh phúc của tôi".

NSƯT Bảo Quốc hiện sống cuộc sống viên mãn bên vợ và con cháu tại Mỹ. Dù cao tuổi nhưng vợ chồng ông vẫn khỏe mạnh nên đi chơi khắp nơi. Năm nào cả hai cũng về nước thăm bạn bè, gia đình họ hàng. Ở Mỹ thì vợ chồng ông bay đi khắp các tiểu bang để thăm anh em và còn đi du lịch châu Âu.

Nam nghệ sĩ từng tiết lộ: "Nhiều bạn đã biết Bảo Quốc có một tổ ấm hạnh phúc hơn 58 năm, với "cô bạn gái hàng xóm" xinh đẹp và giỏi giang, chăm lo gia đình.

Cuộc hôn nhân này cũng lắm chông gai, nhưng giờ đây Bảo Quốc đã có cuộc sống thật viên mãn với gia đình tổng cộng 2 trai 2 gái, con dâu con rể, 9 cháu nội ngoại và 3 cháu cố. Một đại gia đình rồi đó các bạn".