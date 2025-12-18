Nam NSƯT ly hôn ở tuổi 57: Viên mãn bên bạn gái là á hậu, tài khoản có vài ba tỷ phòng thân

NSƯT Chí Trung (tên đầy đủ Phạm Chí Trung, sinh năm 1961) là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và truyền hình Việt Nam. Ông trưởng thành từ Nhà hát Tuổi trẻ, gắn bó trọn vẹn sự nghiệp biểu diễn với đơn vị này và từng giữ vị trí Phó Giám đốc, sau đó là quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ trong giai đoạn chuyển giao cho tới khi nghỉ hưu.

Với khán giả đại chúng, Chí Trung ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt vai diễn hài duyên dáng, đặc biệt là hình ảnh Táo Giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm, bên cạnh nhiều vai diễn chính kịch được giới chuyên môn đánh giá cao.

Ở đời tư, NSƯT Chí Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn ba thập kỷ với NSND Ngọc Huyền. Tuy nhiên, đến năm 2018, khi ở tuổi 57, ông chính thức ly hôn, khép lại chặng đường chung sống từng được nhiều đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ.

Chí Trung và bạn gái á hậu.

Sau đổ vỡ hôn nhân, NSƯT Chí Trung bất ngờ công khai mối quan hệ tình cảm với bạn gái từng đạt danh hiệu Á hậu Doanh nhân năm 2017, tên Ý Lan kém ông 18 tuổi. Mối tình của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác mà còn bởi hình ảnh một Chí Trung cởi mở, trẻ trung và thoải mái hơn xưa.

Nam nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ rằng, sau ly hôn, ông học cách sống cho bản thân, trân trọng hiện tại và không né tránh chuyện tình cảm mới khi tìm được sự đồng điệu.

Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Chí Trung không giấu chuyện sức khỏe đã có những dấu hiệu tuổi tác, song ông cho biết mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong cuộc trò chuyện với báo Dân trí mới đây, nam nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ về tài chính và tâm thế sống:

"Tôi có một ngôi nhà nhỏ đủ để "chui ra chui vào", chiếc xe che mưa nắng và vài ba tỷ đồng gửi tiết kiệm phòng thân cho oai. Nhưng điều khiến bản thân cảm thấy giàu có nhất là sự an nhiên, biết bằng lòng với cả cái được lẫn cái mất".

Không khoe khoang giàu có, cũng không bi lụy tuổi già, Chí Trung cho thấy hình ảnh một người đàn ông độc lập tài chính, đủ đầy tinh thần ở tuổi xế chiều. Với ông, giá trị lớn nhất ở hiện tại không nằm ở danh xưng hay tài sản mà là sự an yên và chủ động với cuộc sống mình đang có.