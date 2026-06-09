Nam NSƯT trở về Mỹ liền khoe: "Mọi người thấy chưa, thấy con trai tôi giỏi chưa?"

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống của mình ở Mỹ. Kim Tiểu Long có một con trai ở Mỹ. Bình thường anh ở Việt Nam nhiều hơn nên ít gặp con trai. Vì vậy, khi về Mỹ và không phải đi diễn show, nam nghệ sĩ thường dành thời gian để ở bên con.

Kim Tiểu Long và con trai

Trong đoạn clip được chia sẻ, Kim Tiểu Long đang nằm thư giãn và tận hưởng việc được con trai nhỏ bóp đầu.

Con trai Kim Tiểu Long tuy ít nói nhưng khá thương cha. Cậu bé cẩn thận ngồi bóp đầu cho cha một cách tình cảm.

Kim Tử Long sung sướng khoe: "Con trai tôi biết tôi bị đau đầu nên ra mát xa cho tôi, thích quá! Mai tôi sẽ cho con đi cắt tóc vì bà con cô bác nói tóc dài quá rồi.

Tôi không biết ai chỉ cho con trai tôi cách mát xa đầu mà làm giỏi quá. Hỏi nó thì mới biết không ai chỉ cả, tự làm thôi. Tôi bất ngờ vì con quá. Từ nhỏ tới lớn nó đâu có đi mát xa đầu đâu mà biết.

Giỏi quá! Tôi phải cho con trai 100 điểm. Con trai tôi chưa bao giờ đi mát xa nhưng lại biết mát xa đầu chuyên nghiệp, đúng là chuyện lạ có thật. Chắc lớn lên con trai tôi sẽ làm bác sĩ đây, có duyên quá!".

Nam nghệ sĩ cũng khen thẳng con trai: "Cục vàng của ba giỏi quá! Ba mới từ Việt Nam về Mỹ, bị trái múi giờ, ngủ lung tung nên thần kinh bị rối loạn, chưa ổn định, đau đầu quá, nay được con bóp đầu cho dễ chịu quá.

Mọi người cho Kim Đại Phước 100 điểm đi, con trai tôi giỏi quá! Mọi người thấy chưa, thấy con trai tôi giỏi chưa?".

Được biết, sau khi ly hôn với NSND Thanh Ngân, Kim Tiểu Long sang Mỹ định cư và kết hôn với vợ hai là Việt kiều. Anh sinh được một con trai, đặt tên là Kim Đại Phước.

Do điều kiện công việc thường xuyên ở Việt Nam nên Kim Tiểu Long không được gặp con trai nhiều. Vì vậy, mỗi khi về Mỹ, anh dành nhiều thời gian ở bên con, đưa con đi chơi, ăn uống. Những lúc như vậy, nam nghệ sĩ thường chia sẻ với khán giả.