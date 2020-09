Nam Phú Quốc – Điểm đến của những sự khởi đầu

Tâm điểm đầu tư dịch chuyển về Nam Phú Quốc

Theo thống kê của UBND huyện đảo Phú Quốc, giai đoạn 2010 – 2019 Phú Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP lên tới trên 38%/năm, cao gấp 6 lần mức bình quân chung của cả nước. Trong cơ cấu GDP của Phú Quốc, lĩnh vực du lịch - dịch vụ chiếm tới 70%.

Nhờ du lịch, nhiều người dân Phú Quốc đã có cơ hội đổi đời. Từ ngư dân đi biển, gia đình anh Vũ Dũng tại Dương Đông đã chuyển sang kinh doanh nhà hàng với lợi nhuận ổn định hơn nhiều. Thậm chí, thời gian gần đây, khi hệ thống giao thông thuận tiện cùng sự xuất hiện của hệ sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp hút khách du lịch, gia đình anh còn mở rộng kinh doanh ra Nam Phú Quốc: "Nam đảo đang là thỏi nam châm hút khách với nhiều trải nghiệm du lịch mới mẻ. Vì vậy, mình đã có kế hoạch thuê thêm một căn nhà phố tại khu đô thị Sun Grand City New An Thoi ở Nam đảo để đón sóng kinh doanh ở thị trường mới. Nhà phố được quy hoạch hiện đại, vừa ở vừa kinh doanh tốt, lại nằm trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng của tập đoàn lớn nên lợi nhuận chắc chắn sẽ cao".

Sức hấp dẫn của du lịch Phú Quốc, với tâm điểm là Nam đảo, không chỉ mang tới cơ hội đổi đời cho người dân địa phương như anh Vũ Dũng mà còn thu hút nhiều nhà đầu tư và người khởi nghiệp tìm đến để khởi tạo kinh doanh.

"Những nhà đầu tư mới như mình có xu hướng tìm đến khu vực chưa nhiều người khai thác nhưng giàu tiềm năng du lịch như Nam đảo để khởi nghiệp. Vì ở đó sức cạnh tranh của các dịch vụ chưa nhiều nên tiềm năng và dư địa để đầu tư khai thác rất lớn. Đặc biệt nhà phố tại Sun Grand City New An Thoi có thiết kế Địa Trung Hải mới mẻ, quy hoạch khoa học, phù hợp nhiều loại hình kinh doanh", anh Dũng Minh, một nhà đầu tư đến từ Hải Phòng chia sẻ.

Miền đất hứa của các nhà đầu tư

Sở dĩ Nam Phú Quốc trở thành miền đất hứa của những nhà đầu tư mới khởi nghiệp như anh Dũng Minh, hay người dân Phú Quốc mở rộng kinh doanh bởi tại Nam đảo, các nhà đầu tư dễ dàng hưởng lợi từ việc chủ đầu tư Sun Group liên tục tái đầu tư và làm mới điểm đến để biến mỗi ngày tại Nam đảo trở thành một trải nghiệm khác biệt, khiến du khách quay lại nhiều lần mà không biết chán.

Tới Nam đảo, du khách sẽ tìm được đa dạng trải nghiệm từ du lịch, nghỉ dưỡng đến vui chơi, giải trí

Mỗi mùa ở Sun World Hon Thom Nature Park đều có những lễ hội sôi động như lễ hội mùa hè, các sân khấu biểu diễn âm nhạc, carnival biển nhiệt đới… Tới đây, du khách tới Nam đảo còn được chiêm ngưỡng nghệ thuật trình diễn đỉnh cao Vortex hay trải nghiệm những con phố đêm không ngủ ở chợ đêm An Thới. Các hoạt động truyền thông, quảng bá, các sự kiện lớn nhỏ tại Nam đảo đều được chủ đầu tư Sun Group thực hiện bài bản, đảm bảo lợi ích kinh doanh sinh lời cho các nhà hàng, cửa hiệu, mini hotel… tại đây.

Dự án đặc biệt thu hút các nhà đầu tư là Sun Grand City New An Thoi. Sở hữu vị trí lý tưởng tại cửa ngõ dẫn vào cáp treo Hòn Thơm, lại nằm ngay vị trí kết nối Đông Tây của đảo, Sun Grand City New An Thoi là điểm phải đến trong hành trình khám phá Nam đảo Ngọc của du khách. Bên cạnh đó, Nam Phú Quốc được quy hoạch khoa học và hợp lý, thiết lập nên những khoảng không gian kết nối, bổ trợ hoàn hảo giữa mua sắm, nghỉ dưỡng, giải trí và an cư. Chủ đầu tư Sun Group đã tính toán đảm bảo cư dân khu đô thị dễ dàng kinh doanh mọi loại hình dịch vụ du lịch khi quy hoạch hệ thống đường nội khu cắt nhau tạo thành ô bàn cờ vừa thuận lợi di chuyển vừa tạo cơ hội tiếp xúc đông đảo du khách ở tất cả nhà phố. Vỉa hè thoáng rộng cùng diện tích sử dụng lên đến 600m2 dễ dàng tùy biến công năng sử dụng.

Sun Grand City New An Thoi sẽ là tâm điểm đầu tư của Nam Phú Quốc.

Du khách sẽ ghé qua Sun Grand City New An Thoi để cảm nhận cuộc sống người dân địa phương nồng hậu, ấm cúng, để thưởng thức ẩm thực đặc trưng tại các nhà hàng sang trọng, để "chill" nhẹ nhàng tại quán cafe, bar pub, tham quan, mua sắm tại cửa hàng lưu niệm, cửa hàng thời trang…

Thiết kế nhà phố thông minh, quy hoạch nội khu khoa học, giá thuê hợp lý, vị trí đắc địa biến Sun Grand City New An Thoi trở thành lựa chọn tối ưu để khởi đầu bất kỳ ngành hàng kinh doanh nào. Không ngoa khi nhiều nhà đầu tư đánh giá Nam đảo đang trở thành "cái nôi" khởi sinh những "đại gia" của du lịch, BĐS.