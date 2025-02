Nam shipper bị hành hung đến chấn động não, tỷ lệ thương tích 3%, tài xế xe Lexus đối diện mức án nào?

Nam shipper bị hành hung đến chấn động não

Sáng 12/2, theo thông tin từ Bộ Công an, kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y Hà Nội xác định, anh Lê Xuân Hưng (shipper) bị lái xe Lexus đánh làm chấn động não, tỷ lệ tổn hại thương tích là 3%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ Tống Anh Tuấn (SN 1982, tài xế ô tô Lexus) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tích, anh Lê Xuân H. (SN 1994, tạm trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội - nam shipper) cho biết sau vụ việc mình bị đau đầu, choáng váng, mắt bên phải vẫn sưng to, rách ở nhiều vị trí và còn bị chảy máu mũi.

Tống Anh Tuấn làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CAQ Tây Hồ

"Vụ việc xảy ra rất nhanh, sau khi ô tô va chạm với xe máy của tôi, người lái ô tô xuống lớn tiếng và nhảy vào đánh, đấm tôi", anh kể lại với VOV và cho biết từ khi vụ việc xảy ra, anh chưa nhận được lời xin lỗi, hỏi thăm của người hành hung cũng như gia đình họ.

Theo nhân chứng, nam shipper bị mất một bàn tay nên rất khó khăn trong việc lùi xe máy đang chở hàng nặng.

Trước đó, Công an quận Tây Hồ thông tin, qua lời khai của nam tài xế, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ nhưng đã phát sinh mâu thuẫn và dẫn đến việc anh Tuấn đánh nam shipper gây thương tích.

Hành vi đánh người của tài xế Lexus. Ảnh cắt từ clip

Tài xế xe Lexus đối diện mức án nào?

Luật sư Lê Văn Hồi, Giám đốc Công ty Luật TNHH My Way, bày tỏ quan điểm trên tờ Phụ nữ Việt Nam rằng: "Qua clip, ta thấy nam shipper bị chảy máu mồm, mũi, tuy nhiên để xác định thương tật thì buộc phải thực hiện giám định để xác định mức độ tổn thương để truy cứu trách nhiệm của nam shipper.

Ngoài tỉ lệ thương tật, có một yếu tố khác cũng cần lưu tâm trong trường hợp này, kể cả trong trường hợp tỷ lệ tật dưới 11% nhưng các Cơ quan tiến hành tố tụng xác định hành vi của tài xế Lexus có tính chất côn đồ thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015" (Điều 134 quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác).

Chân dung nam tài xế. Ảnh: CAQ Tây Hồ

Đồng quan điểm, Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, trả lởi phỏng vấn báo Người lao động rằng với hành vi hành hung gây tổn hại đến sức khỏe đối với người khuyết tật là thanh niên giao hàng tùy theo mức độ nguy hiểm, tỉ lệ thương tích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quy định, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; hoặc đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.