Nam sinh viên FPT bị lừa 8 tỷ vì tin tưởng kênh Facebook, TikTok toàn siêu xe, nhà ở đắt tiền của Mr Pips

Liên quan đến vụ bắt giữ TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam), cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc. Đến nay, Cơ quan điều tra thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng.

Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.

TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam) tại cơ quan công an (Ảnh T.A)

Liên quan đến vụ án này, ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, ngoài số các bị hại trên còn nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền mà đối tượng đã chiếm đoạt.

Một trong những bị hại đã trình báo là B.N.L. (22 tuổi, ở Quảng Ninh, sinh viên đại học FPT).

Theo trình báo, qua tìm hiểu trên Facebook và TikTok, L. biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. L. nảy sinh mong muốn bản thân mình cũng được như Nam.

L. cho cho biết, khoảng đầu tháng 6, thông qua tin nhắn (Facebook) Phó Đức Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn nam sinh viên mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó bị "cháy" tài khoản. Tổng số tiền L. bị lừa đảo chiếm đoạt là 8 tỷ đồng.

Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 7/5, L.D.L. (34 tuổi, ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nhận cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ giới thiệu tên Phương Lan, nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha, tư vấn cho D.L. tham gia đầu tư, chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền sẽ có người hướng dẫn cách chơi. Đối tượng hứa hẹn đây là hình thức kinh doanh đơn giản, có thể kiếm thêm thu nhập…

Lúc đó, D.L. chưa biết gì về đầu tư chứng khoán nên chưa tham gia. Sau đó, Phương Lan gọi điện liên tục để thuyết phục, dụ dỗ khiến D.L. đồng ý.

Phương Lan dùng Zalo "Phương Lan" gửi lời mời kết bạn với D.L. và gửi cho D.L. nhiều thông tin về những người tham gia đầu tư trước đã sinh lời. Sau đó, D.L. cung cấp e-mail, số tài khoản ngân hàng để "nhân viên tư vấn" tạo tài khoản MT5 và tài khoản trên sàn gtmx.com.

Sau khi D.L. nạp tiền vào sàn, đến ngày 6/6, Phương Lan giới thiệu Hoàng Long, "chuyên gia" có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, sẽ hỗ trợ D.L.

Theo cơ quan điều tra, bản thân Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, có vai trò tư vấn, chăm sóc trực tiếp cho D.L.

Hoàng Long sau đó giới thiệu và hướng dẫn D.L. mua các mã cổ phiếu như XAUUSD, WTI, ITA20, EURUSD, BRENT…. D.L. đã thực hiện tổng cộng 6 giao dịch, chuyển tổng 5,6 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán.

Cảnh sát gặp nhiều khó khăn để bắt giữ Phó Đức Nam

Về những khó khăn trong quá trình điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), Trưởng Ban chuyên án cho biết, đây là vụ án đặc thù, tội phạm công nghệ cao và luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh "ma" để hoạt động, do vậy công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

"Các đối tượng sử dụng phương thức ẩn danh nên không thể biết được danh tính thực. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật nghiệp vụ, biện pháp đặc biệt, chuyên môn và quyết tâm cao của lực lượng Công an, Ban chuyên án đã trinh sát làm rõ được danh tính cụ thể của từng đối tượng" - Đại tá Trung nói.

Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Trưởng Ban chuyên án

Về quá trình thu hồi số tài sản hơn 5.200 tỷ đồng, theo Đại tá Thành Kiên Trung, Công an quận Cầu Giấy và Ban chuyên án đã sử dụng một lực lượng trinh sát, cán bộ điều tra, và sự phối hợp nhịp nhàng của VKS nhân dân thành phố Hà Nội, VKS nhân dân quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ như Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cũng như sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Qua đó, lực lượng phá án đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, nơi cất giấu, xác định các tài sản của đối tượng do phạm tội mà có.

"Do đã chủ động và có lực lượng "đủ dày, đủ cần thiết và đủ mạnh" nên việc thu hồi toàn bộ tài sản rất thuận lợi và triệt để" - Trưởng Ban chuyên án, Đại tá Thành Kiên Trung nói.

Thượng tá Cao Văn Thái - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Nói thêm về số lượng bị hại vụ án, Thượng tá Cao Văn Thái - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình điều tra rất ngắn số lượng 2.661 bị hại được khai thác từ một phần máy tính (trong số 280 máy tính thu giữ) của các đối tượng sale, learder đã trích xuất ra được thông tin, tên bị hại đã nạp tiền ban đầu là khoảng 50 triệu USD.

"Đây là thông tin bị hại trong một phần máy tính thu giữ. Do đó, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, ghi lời khai các bị hại bị lừa đến lúc hết tiền là bao nhiêu... thì mới xác định được tổng số tiền" - Thượng tá Thái nói.

Theo Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Đức Nam là đối tượng cầm đầu và có thể nói là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán. Đối tượng Phó Đức Nam thường xuyên ở bên Campuchia và thỉnh thoảng về Việt Nam.

"Sau khi đã xác định đối tượng lực lượng phá án đã tiến hành bắt giữ Phó Đức Nam tại P1, Q.4, TP HCM" - Thượng tá Thái chia sẻ.