Nam sinh viên mới 22 tuổi đã bị tê liệt một bên cánh tay do thói quen xấu mà rất nhiều người trẻ mắc phải

Tiểu Trần (22 tuổi) là một sinh viên người Trung Quốc có sở thích chơi game (điện tử) về đêm. Hàng ngày, anh chàng này đều thức khuya chơi game tới khi buồn ngủ, mệt rũ người mới gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Chẳng ngờ thói quen tưởng chừng rất đỗi bình thường này lại là nguyên nhân khiến Tiểu Trần gặp vấn đề lớn.

Trong một đêm đang chơi game, Tiểu Trần lại cảm thấy buồn ngủ nên đã gối đầu lên cánh tay phải ngủ gục trên bàn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh chàng cảm thấy cánh tay và cổ tay phải của mình bị tê mỏi, không thể nhấc lên được, thậm chí ngón cái và ngón trỏ còn mất cảm giác, gần như bị tê liệt cả cánh tay phải.

Lúc đầu, Tiểu Trần cũng không để tâm quá nhiều mà chỉ bôi một ít dầu nóng và nghĩ rằng nghỉ ngơi một lúc là sẽ hết đau. Tuy nhiên, tới sáng ngày hôm sau, triệu chứng tê mỏi cánh tay phải vẫn không thuyên giảm. Do đó, anh chàng quyết định tới khoa Hồi Phục Chức Năng của Bệnh viện tỉnh Quảng Châu để kiểm tra.

Tại đây, bác sĩ cho biết Tiểu Trần bị chấn thương dây thần kinh hướng tâm do chèn ép.

Dây thần kinh hướng tâm là gì?

Dây thần kinh hướng tâm (hay còn gọi là dây thần kinh cảm giác) là dây thần kinh mang thông tin cảm giác về với hệ thần kinh trung ương. Nếu nhìn vào hình vẽ, có thể thấy nó như một bó dây cáp gồm các sợi thần kinh hướng tâm đến từ các thụ thể cảm giác trong hệ thần kinh ngoại vi. Các sợi thần kinh hướng tâm liên kết các tế bào thần kinh cảm giác trên khắp cơ thể. Nếu dây thần kinh hướng tâm bị tổn thương thì nó có thể gây rối loạn vận động và rối loạn cảm giác.

Bó dây màu vàng chính là dây thần kinh hướng tâm

Tại sao Tiểu Trần lại gặp chấn thương dây thần kinh hướng tâm?

Với trường hợp của Tiểu Trần, bác sĩ cho biết do thói quen nằm ngủ gối đầu lên cánh tay phải trong một thời gian dài nên vô tình đã gây chấn thương chèn ép lên dây thần kinh hướng tâm. Cũng may vì tới bệnh viện kịp thời nên Tiểu Trần đã được điều trị sớm, không lo để lại di chứng về sau. Bác sĩ cũng hé lộ, nếu để muộn thêm thì nó có thể gây teo cơ, biến dạng co gập ngón tay và khớp cổ tay, nghiêm trọng hơn sẽ ảnh hưởng đến chức năng cầm nắm của bàn tay.

Nhờ tới bệnh viện kịp thời nên bác sĩ đã điều trị khỏi bệnh cho Tiểu Trần

Qua trường hợp của Tiểu Trần, các bác sĩ cũng cảnh báo rằng, nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên cánh tay thì không nên chủ quan bỏ qua mà cần đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, thói quen ngủ gối đầu lên tay còn có thể gây ảnh hưởng tới mắt, hệ tiêu hóa và quá trình lưu thông máu lên não nên đừng tái diễn thêm trong cuộc sống nữa!

