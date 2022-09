Nam sinh Việt đặt chân đến 36 quốc gia: "Mình từng viết danh sách 100 điều muốn làm và 6 năm sau chúng đã thành hiện thực"

Ngô Lê Huy Hiền

SN 1998, quê Đà Nẵng

- Đỗ 5 trường Đại học với 4 trường cấp học bổng (2 toàn phần, một 75% và một 70%)

- Được học bổng toàn phần và tốt nghiệp Thủ khoa Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng

- Học bổng toàn phần (học phí và trợ cấp sinh hoạt) Tate and Lyle từ British Council và tập đoàn Tate and Lyle

- Đỗ học bổng toàn phần 3/3 chương trình Thạc sĩ Erasmus Mundus trước khi tốt nghiệp Đại học, gồm: GENIAL - Green Networking And Cloud Computing (Mạng máy tính xanh và Điện toán đám mây), IMLEX - Imaging and Light in Extended Reality (Hình ảnh và Ánh sáng trong Thực tế Mở rộng), và JEMARO - Advanced Robotics (Rô-bốt Nâng cao)

- Đạt danh dự Thạc sĩ cao nhất Distiction (Xuất sắc) tại trường Leeds Beckett University, Anh

- Được bầu chọn là một trong những sinh viên có Dự án Xuất sắc nhất tại trường Leeds Beckett University tại Anh, đại diện khoa Công nghệ và Thông tin trưng bày Dự án tại Computing and Engineering Showcase 2022 (Dự án tại Triển lãm Máy tính và Kỹ thuật 2022) tại Anh

- Giải Đồ án Thạc sĩ Xuất sắc nhất của toàn bộ chương trình (học tại Anh Quốc, Pháp, và Thụy Điển), đại diện chương trình thuyết trình Đồ án tại the 6th IFAC Symposium on Telematics Applications (Hội nghị chuyên đề về Ứng dụng Viễn thông lần thứ 6 IFAC)